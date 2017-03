Für Bayern ist der Druck schon groß

Freut sich auf den Basketball-Leckerbissen im Audi Dome: Kommentator Markus Krawinkel sieht den FC Bayern in der Pflicht.

München - In der Basketball-Bundesliga kommt es am Sonntag zum vermeintlichen Spitzenspiel. tz-Experte Markus Krawinkel schätzt die Situation vor dem Giganten-Duell ein.

Mit Bayern gegen Bamberg - um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit - gibt es am Sonntag auf Sport1 und telekom.basketball ein echtes Highlight für jeden Basketball-Fan. Für beide Teams ist das ein besonderes Spiel. Erstens wegen der gegenseitigen Konkurrenz um die Spitzenposition hierzulande. Zweitens, weil beide ja noch das Pokalfinale vor einem Monat in den Hinterköpfen haben. Die Bayern verloren mit 71:74 - das heißt, sie waren nahe dran…

Für Bayern München ist der Druck natürlich immer groß, aber am Sonntag ist er vielleicht noch ein bisschen größer. Denn es ist ein Endspiel um einen möglichen Heimvorteil in einer Halbfinal-Serie. Ulm hat keinen Minuspunkt, Bamberg hat zwei, die Bayern haben sechs. Wenn da für die Münchner noch was nach oben gehen soll, müssen sie gewinnen. Außerdem können sie nach dem verlorenen Pokalfinale und dem EuroCup-Aus gegen Malaga beweisen, dass sie ein großes Spiel in eigener Halle gewinnen können.

+ Hart geht‘s zu den unter Körben: Bayerns Mike Zirbes (l.) will sich gegen Bambergs Daniel Theis behaupten. © imago/Bernd König

Bayern hat international Chance verschenkt

Apropos Europacup: Die Bamberger hatten in der Euroleague schon auf einen Platz unter den ersten acht gehofft und einige Spiele auch nur knapp verloren. Am Ende wurde es leider nichts mit dem Viertelfinale, aber ehrlich gesagt: Auf diesem Niveau sind Klubs unterwegs, die in anderen finanziellen Dimensionen spielen. Bei den Bayern wiederum war im EuroCup mehr drin, gerade das zweite Heimspiel gegen Malaga, das letztlich das Aus brachte, war eine verschenkte Chance.

Es gibt ja einige, die davon träumen, die Basketball Bundesliga zur besten Liga in Europa zu machen. Ein Kracher wie Bayern gegen Bamberg zeigt, dass die BBL auf dem richtigen Weg ist. Wenn jetzt noch weitere Großstädte mit neuen potentiellen Sponsoren und Geldgebern dem Vorbild der Bayern folgen, sorgt das zum einen für eine größere Wahrnehmung des Basketballs in Deutschland. Zum anderen hätten wir noch mehr von diesen außergewöhnlichen Spitzenduellen wie am Sonntag im Audi Dome.