"Wir waren nicht clever genug"

Berlin - Das war’s! Der Traum vom ersten Titel dieser Saison ist ausgeträumt. Sasa Djordjevic & Co. sprechen über die Gründe für die Niederlage gegen Bamberg.

Das war’s! Der Traum vom ersten Titel dieser Saison ist ausgeträumt. In letzter Sekunde machte Bamberg den FCB-Baskets am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Der amtierende deutsche Meister schlug die Bayern im Pokalfinale in Berlin mit 74:71 (45:36) – und beendete damit nebenbei die über 14 Siege andauernde Erfolgsserie der Roten. Eine bittere Niederlage, die die Münchner nun erst einmal verdauen müssen. Noch am Vortag hatte das Team von Sasa Djordjevic Gastgeber ALBA Berlin aus dem Weg geräumt (78:70). Und auch gegen Bamberg sah es bis zum Schluss so aus, als sei der Coup möglich. „In den letzten Sekunden hatten wir noch die Chance auf den Sieg, hier hätten wir vielleicht noch den Extrapass suchen können, aber so ist es eben“, sagte FCB-Coach Djordjevic im Anschluss. Bis zum Ende der Partie hatte sich seine Mannschaft nicht abschütteln lassen. 24 Sekunden vor Schluss war sie sogar bis auf einen Punkt (69:70) dran.

Den Ausschlag gaben Ungenauigkeiten und kleinere Fehler, die die Bamberger sofort bestraften. „Wir waren in einigen Situationen einfach nicht clever genug, haben nicht so präzise gespielt, wie wir es eigentlich müssten“, resümierte Djordjevic. Den Grund hierfür sah der Trainer auch im geschwächten, physischen Zustand seiner Mannschaft. Für Neuzugang Maik Zirbes war es erst das dritte Spiel im Dress der Münchner, Devin Booker spielte trotz Grippe. Doch auch die Bamberger hatten Ausfälle zu beklagen. Elias Harris verpasste das gesamte Finale aufgrund einer Fußverletzung und Janis Strelnieks musste im ersten Viertel mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden... „Ich habe meinen Spielern nichts vorzuwerfen. Wir konnten heute nicht einhundert Prozent unserer Energie abrufen. Umso stolzer bin ich auf die Leistung“, sagte Djordjevic.

Unter den Augen der über 10.000 Zuschauer, darunter auch FCB-Präsident Uli Hoeneß, kämpften sich Topscorer Nick Johnson (13 Punkte) & Co. trotz mehrfacher, deutlicher Führung der Bamberger immer wieder heran. „Es ist uns trotzdem nicht so recht gelungen, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Guard Anton Gavel selbstkritisch.

Eines ist aber sicher: Nun sind die Bayern umso heißer auf den Meistertitel. „Wir gehen weiter unseren Weg und werden die Chance auf eine Revanche kriegen“, so Gavel. Und auch Sasa Djordjevic schloss sein Statement mit einem Blick nach vorn. „Für uns hat die Saison jetzt richtig begonnen“, sagte der Serbe.

Lena Meyer