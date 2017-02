Pflichtsieg fürs Selbstvertrauen!

München - Der 13. Sieg in Serie! Die FCB-Baskets gewannen am Dienstag gegen Göttingen und sorgten somit für eine gelungene Pokal-Generalprobe.

Okay, Göttingen ist nicht ALBA Berlin, oder Khimki Moskau. Trotzdem dürfe man nicht den Fehler machen, die vermeintlich kleineren Gegner zu unterschätzen, findet FCB-Coach Sasa Djordjevic. Und deshalb appellierte der Bayerncoach im Vorfeld der Partie gegen Göttingen an sein Team: Hungrig bleiben!

Diese Forderung setzten die Münchner Korbjäger am Dienstag in die Tat um. Die Bayern gewannen deutlich mit 86:71 (46:25) – und landeten somit den 13. Erfolg in Serie.

FCB-Topscorer vor 4322 Zuschauern war Vladimir Lucic mit 16 Punkten. Nihad Djedovic, der für 15 Zähler sorgte, sagte bei telekombasketball.de: „Momentan spielen wir richtig gut. Unsere Stärke ist, dass alle Spieler immer alles füreinander geben.“

Der Sieg der Münchner war von Anfang an ungefährdet. Die Roten, die zum ersten Mal Verstärkung von Neu-Center Maik Zirbes hatten, starteten hochkonzentriert in die Partie. Göttingen mühte sich, fand aber keine Antwort auf die starken Hausherren. Schnell hatten sich die Roten einen deutlichen Vorsprung erarbeitet. Mit 46:25 ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte der Partie erfolgte kein größerer Leistungseinbruch der Bayern. Die Djordjevic-Schützlinge blieben bis zum Schluss der Partie konzentriert. Allein das letzte Viertel ging an die Gäste. Trotzdem reichte es zum 86:71-Erfolg. Eine gelungene Generalprobe für das Pokalhalbfinale am Samstag gegen ALBA Berlin. Djedovic: „Wir wollten mit einem guten Gefühl ins Top4 am Wochenende gehen. Und das hat funktioniert.“

