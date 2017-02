"Wir wollen den Pokal behalten"

Berlin - Jetzt wird es ernst! Am Wochenende geht es um den ersten Titel dieser Saison. ALBA Berlin, Bamberg, Ludwigsburg und die Bayern kämpfen im Pokal-Top4 in der Hauptstadt um die silberne Trophäe. Die tz sprach im Vorfeld mit ALBA-Profi Akeem Vargas.

Jetzt wird es ernst! Am Wochenende geht es um den ersten Titel dieser Saison. ALBA Berlin, Bamberg, Ludwigsburg und die Bayern kämpfen im Pokal-Top4 in der Hauptstadt um die silberne Trophäe. Die FCB-Baskets bekommen es im Halbfinale am Samstag um 17 Uhr mit Titelverteidiger Berlin zu tun, Ludwigsburg und Bamberg machen den zweiten Finalteilnehmer am Abend (20 Uhr) unter sich aus. Die Entscheidung fällt Sonntag ab 15.00 Uhr. Das Team von Sasa Djordjevic geht nach dem deutlichen Liga-Erfolg am Sonntag in Berlin (80:56) als Favorit in das Halbfinale. Die Münchner wollen Revanche nehmen für das Pokalfinale im vergangenen Jahr. Damals sicherten sich die Berliner im Audi Dome den Titel. Die derzeit schwächelnden Albatrosse (am Mittwoch gab es eine weitere bittere 73:74-Niederlage beim Tabellenzehnten Jena) haben da natürlich etwas dagegen. Die Mannschaft von Trainer Ahmet Caki setzt auf den Pokal-Faktor. Die tz sprach mit ALBA-Profi und Nationalspieler Akeem Vargas über das Duell, die besondere Rivalität und wie die Bayern zu stoppen sind.

Herr Vargas, am Samstag treffen Sie zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche auf die Bayern. Nach so einer Pleite wie am Sonntag ist das besonders schwer, oder?

Vargas: Unser Auftritt am Sonntag war nichts – das ist uns allen bewusst. Wir haben uns von Anfang an den Schneid abkaufen und letztendlich vermöbeln lassen. Auch am Mittwoch gegen Jena haben wir uns ganz und gar nicht so präsentiert, wie es unser Anspruch ist. Das darf uns auf keinen Fall noch einmal passieren.

Im vergangenen Jahr sicherten Sie sich den Pokal in München. Haben Sie Angst, dass die Bayern nun den Spieß umdrehen?

Vargas: Natürlich will keiner, dass uns das auch passiert. Außerdem wollen wir unseren Fans endlich wieder einen guten Auftritt zeigen. In den letzten zwei Tagen haben wir noch einmal hart dafür trainiert. Wichtig ist, dass Liga und Pokal zwei absolut unterschiedliche Dinge sind. Das hat man auch im vergangenen Jahr gesehen. Wir sind damals mit dem Gedanken nach München gefahren, dass alles möglich ist. Am Ende hatten wir als Nicht-Favorit die Nase vorn.

Die Bayern schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle und sind seit 13 Partien ungeschlagen. Wie wollen Sie sie stoppen?

Vargas: Ich sehe das so: Wir sind zwei Siege von einem Titel entfernt. Und das ist der gesamten Mannschaft bewusst. Wir wollen den Pokal unbedingt in Berlin behalten. Insofern werden alle hochmotiviert sein. Die Bayern haben einen sehr tiefen Kader und mit Maik Zirbes einen weiteren Brocken unter dem Korb. Wir müssen von Anfang an konzentriert und aggressiv verteidigen, schnell umschalten und uns so wenig Fehler wie möglich erlauben.

Am Sonntag fehlte mit Point Guard Peyton Siva ein wichtiger Mann in Ihrer Reihen. Wird er am Wochenende wieder dabei sein?

Vargas: Peyton ist ohne Zweifel ein wichtiger Faktor. Es wäre allerdings zu einfach, die Niederlage mit seinem Fehlen zu erklären. Die haben wir selbst verbockt. Aber natürlich hoffen wir, dass er spielen kann.

Die Rivalität zwischen ALBA Berlin und den Bayern ist traditionell hoch. Wie viel spüren Sie davon auf dem Parkett?

Vargas:Naja, ich denke, das betrifft in erster Linie die Medien und die Fans. Es spielen ja sehr viele Nationalmannschaftskollegen bei den Bayern. Insofern hält sich die Rivalität unter den Spielern in Grenzen. Da sind wir alle immer sehr entspannt. Sobald das Spiel beginnt, ist das natürlich etwas anderes.

Interview: Lena Meyer