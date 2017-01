Bayern erfüllen ihre Pflicht

FCB-Baskets siegen in Ludwigsburg

+ © Christina Pahnke / sampics Erfolg für Bryce Taylor & Co. © Christina Pahnke / sampics

Ludwigsburg - Pflicht erfüllt, zweiter Erfolg im neuen Jahr eingetütet. Die FCB-Baskets gewannen ihr Liga-Duell mit Ludwigsburg am Ende souverän.

Keine Glanzleistung, aber letztendlich ein souveräner Sieg. So ließ sich der Samstagabend der FC Bayern Basketballer am besten zusammenfassen. Die Münchner gewannen ihr erstes Liga-Spiel im neuen Jahr in Ludwigsburg mit 75:65 (43:33). Topscorer war Danilo Barthel, der insgesamt 18 Punkte zum Sieg beisteuerte. Dem Team von Sasa Djordjevic, das am Mittwoch sein erstes Top16-Spiel im Eurocup gegen Ulm gewonnen hatte, gelang also der zweite Sieg in Folge in 2017.

Durchweg zufrieden konnte der Coach dennoch nicht sein. Denn auch am Samstag wurden wieder einige Schwachstellen der Münchner deutlich. So erlitten die Gäste im Schwabenland einen regelrechten Fehlstart. Die Ludwigsburger, die durchgehend hart verteidigten und den Bayern so das Leben schwer machten, gingen zunächst in Führung (10:5).

Allerdings gelang es den Gästen in der Folge, mehr und mehr zum eigenen Rhythmus zu finden. Barthel, Maxi Kleber und ihre Kollegen spielten immer stärker auf und konnten mit einer recht komfortablen Zehn-Punkte-Führung in die Kabine gehen (43:33). Nach der Pause steigerten sich die Gäste noch einmal. Einziges Manko blieben wieder einmal die Ballverluste. Insgesamt waren es 19 (Ludwigsburg hatte 11).

Kurz vor Schluss dann ein Schockmoment. FCB-Leistungsträger Reggie Redding rutschte aus, musste das Parkett verlassen und behandelt werden. Eine Diagnose steht noch aus. Seine Kollegen beendeten die Partie dennoch routiniert und konnten ihren Vorsprung zwischenzeitlich sogar noch ausbauen. Am Ende gewannen die Roten mit 75:65.

Lena Meyer