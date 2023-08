Schumacher-Neffe hat geteilte Meinung zu seinem berühmten Nachnamen

Von: Christoph Wutz

Rennfahrer David Schumacher tritt in große Fußstapfen. Seit letztem Jahr ist er in der DTM aktiv. Sein berühmter Nachname hilft ihm dabei nur bedingt.

Köln – Die Verdienste von Ralf Schumacher und Michael Schumacher im Motorsport sind groß – ebenso wie ihr Erbe. Das erfährt Ralfs Sohn David Schumacher als Pilot in der DTM oft am eigenen Leib. Jetzt äußerte sich der 22-Jährige zu seinem weltberühmten Nachnamen. Er sieht ihn als Fluch und Segen zugleich an.

David Schumacher Geboren: 23. Oktober 2001 (Alter 21 Jahre), Salzburg, Österreich Eltern: Cora und Ralf Schumacher Rennserien: DTM (seit 2022), GT World Challenge Europe (seit 2023) Rennstall: Mercedes-AMG Team Winward Racing

„Daraus wird ein großes Ding gemacht“: Schumacher-Neffe über seinen Namen

„Teilweise hat es Vorteile, teilweise hat es Nachteile“, sagte der Sohn von Ralf und Neffe von Michael Schumacher am Montag bei einem Pressetermin des Sport-Informations-Dienstes (SID) in Köln vor dem vierten von acht Rennwochenenden am Nürburgring. David Schumacher fährt seit der vergangenen Saison in der DTM für das Mercedes-AMG Team Winward Racing.

„Wenn irgendetwas passiert wie am Norisring, wird daraus gleich ein großes Ding gemacht“, verfluchte der 22-Jährige seinen Nachnamen ein Stück weit. Der Winward-Pilot war im zweiten Norisring-Rennen Anfang Juli wegen eines umstrittenen Manövers gegen Patric Niederhauser (Audi) bestraft worden und hatte auch mit weiteren Aktionen währenddessen für Ärger bei der Konkurrenz gesorgt. In der Startaufstellung für den folgenden Lauf am Nürburgring war er anschließend zurückgesetzt worden. Wegen besagten Manövers war Schumacher darüber hinaus aus dem zweiten Rennen am Norisring ausgeschieden.

David Schumacher (r.) verfluchte jetzt durch seinen Onkel Michael (l.) und seinen Vater Ralf (m.) weltberühmten Nachnamen. © Imago / HochZwei / Eibner

Bilanz von Schumi-Neffe David in zweiter DTM-Saison mit Licht und Schatten

Auch abgesehen davon bietet Schumachers zweite DTM-Saison Licht und Schatten. In Oschersleben hatte er als 13. seine ersten Punkte gesammelt, im Gesamtklassement liegt der 22-Jährige aber nur auf Platz 24.

„Wirklich zufrieden bin ich nicht, wir hatten nicht so gute Momente“, gestand Schumacher mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf. Er wünscht sich für den Rest des Jahres bessere Ergebnisse: „Wir müssen schauen, dass wir es endlich zusammenkriegen und regelmäßig in die Top 10 fahren.“

Das langfristige Ziel des Sohnes von Ralf Schumacher ist nach wie vor die Formel 1. Nach zwei Saisons in der Formel 3 hatte er den Sprung in die zweithöchste Klasse 2021 aber aufgrund mangelnder Sponsoren nicht geschafft. Im Anschluss hatte David Schumacher die Strukturen der Nachwuchsserie scharf kritisiert. (wuc/SID)