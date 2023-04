Formel-1-Strecke versinkt im Wasser – Vettel sagte es schon 2022 voraus

Von: Christoph Wutz

Erst letztes Jahr feierte der Große Preis von Miami (USA) sein Formel-1-Debüt. Jetzt steht die Strecke unter Wasser – Sebastian Vettel ahnte das bereits.

Miami – Eigentlich soll am 7. Mai nach 2022 zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 der Große Preis von Miami (USA) stattfinden. Aktuell, also wenige Wochen davor, treffen die Stadt im Süden Floridas aber Überschwemmungen hart. Wie lokale Medien berichten, stehen aktuell weite Teile der Gegend in und um Miami unter Wasser – auch das Gelände des Miami International Autodrome, auf dem der Große Preis ausgetragen werden soll.

Zuletzt starke Regenfälle in Miami

In den letzten Tagen hat es rund um Miami so stark geregnet, dass Häuser und auch ganze Straßen der Stadt überflutet wurden. Autofahrer konnten zum Teil nicht mehr weiterfahren. Ein zeitnahes Ende der Regenfälle ist aktuell nicht in Sicht.

Hintergrund ist, dass Miami, das in Südflorida am Atlantik liegt, durch Starkregen und den aufgrund des Klimawandels steigenden Meeresspiegel immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht wird. Problematisch ist auch die geringe Höhe der Stadt: Sie liegt nur ganze zwei Meter über dem Meeresspiegel.

Strecke: Miami International Autodrome Länge einer Runde: 5,412 km (insgesamt 57 Runden) Mögliche Höchstgeschwindigkeit: 320 km/h Vertrag mit der Formel 1 bis: Mindestens 2031 Ausgetragen seit: 2022 Bisherige Gewinner: Max Verstappen

Vettel sagte „ersten Großen Preis unter Wasser“ in Miami bereits voraus

Nun also könnte sich durch die Überflutung der Strecke ein Szenario bewahrheiten, auf das der inzwischen ehemalige Formel-1-Pilot Sebastian Vettel bereits beim letztjährigen Debüt-Grand-Prix von Miami aufmerksam machte. Der 35-Jährige trug dabei rund um das Rennen ein auffälliges Shirt und einen Helm mit der Aufschrift „Miami 2060. 1st Grand Prix Underwater. Act now or swim later“, also zu Deutsch: „Miami 2060. Erster Großer Preis unter Wasser. Handelt jetzt oder schwimmt später“.

So wollte er auf die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen den Klimawandel hinweisen, ohne die ein Rennen wie das in Südflorida wohl bald nicht mehr möglich sein wird. Tragisch ist, dass Vettel 2060 als Datum für den „ersten Großen Preis unter Wasser“ nannte, sich seine Vorhersage, dass Miami bald unter Wasser stehen würde, allerdings viel früher bewahrheiten könnte. Vettel selbst, der seine Karriere 2022 beendete und zuletzt für Aston Martin fuhr, gab kürzlich Einblicke in seine Zukunftsplanung nach dem Fahrerdasein.

Großer Preis von Miami wird wohl trotzdem stattfinden

Das Rennen auf dem Kurs in Miami, der immer nur temporär für den Großen Preis der Formel 1 auf- und anschließend wieder abgebaut wird, ist für den Zeitraum vom 5. bis 7. Mai geplant und soll das fünfte in der laufenden Saison sein. Voraussichtlich wird es regulär stattfinden, da sich die Regenfälle bis dahin gelegt haben sollten und sich die Verantwortlichen der Formel 1 auch bislang nicht dazu geäußert haben. Nichtsdestotrotz zeigt die aktuelle Lage, dass der Grand Prix von Miami schneller wieder Geschichte sein könnte als erwartet. (wuc)