Las Vegas mit Debakel in der Formel 1: Gullydeckel zerstört Ferrari

Von: Tim Althoff

Das erste freie Training der Formel 1 in Las Vegas hat nur acht Minuten gedauert. Ein Gullydeckel löste sich und zerstörte das Auto von Carlos Sainz.

Las Vegas – Schlechter hätte der Start für das große Wochenende in Las Vegas nicht sein können. Das erste freie Training der Formel 1 musste nach nur acht Minuten abgebrochen werden. Ein Gullydeckel hatte sich gelöst und ist in den Unterboden von Carlos Sainz gekracht. Der Ferrari musste danach ausrollen, die Session wurde mit einer roten Flagge abgebrochen.

Formel 1 in Las Vegas – Ferrari von Gullydeckel beschädigt

„Die Inspektion hat ergeben, dass der Betonrahmen um einen Gullydeckel versagt hat. Wir müssen nun alle anderen Gullydeckel überprüfen, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, kündigte die FIA an. Das zweite freie Training wird demnach erst um 11.00 Uhr deutscher Zeit starten und zudem um 30 Minuten verlängert. 2019 kam es in Baku zu einem ähnlichen Vorfall. Für den Grand Prix in Las Vegas ist es aufgrund der pompösen Show im Vorfeld des Wochenendes wohl nochmal peinlicher. Den Fahrern war das Mega-Event ohnehin nicht geheuer.

Beim Ferrari musste das Chassis sowie der Motor ausgetauscht werden, Sainz selber klagte über Rückenschmerzen nach dem Aufprall. Auch Esteban Ocons Alpine wurde von der Strecke beschädigt und musste repariert werden. Für die Teams bedeutet das einen hohen Kostenfaktor. Wer dafür aufkommen wird, ist noch unklar.

Teamchefs sauer - Toto Wolff geht auf Journalisten los

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur war jedenfalls angefressen: „Natürlich bin ich frustriert und auch erschrocken. Denn Carlos hat bei 320 km/h ein Metallteil getroffen. Es hätte viel schlimmer ausgehen können.“ Das Auto müsse zu „zwei Dritteln“ ausgetauscht werden. „Ich denke, das ist einfach nicht akzeptabel“, befand der 55-Jährige auf der Pressekonferenz.

Teamchef-Kollege Toto Wolff von Mercedes wählte indes einen anderen Ansatz. Er nahm die Veranstalter in Schutz und ging stattdessen auf einen Journalisten los: „Wie kannst du es überhaupt wagen, eine Veranstaltung schlecht zu reden, die völlig neue Maßstäbe setzt. Neue Maßstäbe für alles und ihr redet von einem verdammten Gullydeckel. Das haben wir alles bereits erlebt. Das ist gar nichts!“ Dennoch gab Wolff zu, dass es für Sainz sehr unglücklich hätte enden können. „Die FIA, Streckenverantwortlichen und alle müssen analysieren, damit das nicht noch einmal passiert.“

Ein Gullydeckel sorgte in der Formel 1 für einen Abbruch des Trainings. © Imago/ANP/PanoramiC

Straßenverkehr in Las Vegas wird um 4 Uhr nicht geöffnet werden können

Insgesamt müssen laut motorsport-total 140 Gullydeckel überprüft werden. Der Gully, der in Sainz krachte, war zwar verschweißt, allerdings ist der Asphalt gebrochen, was den Deckel aufgrund des hohen Anpressdrucks der Autos aus der Fassung gezogen hat.

Die lange Verzögerung des Trainings am Freitag wird auch Konsequenzen für die Bürger der Stadt Las Vegas haben. Das zweite Training sollte ursprünglich um Mitternacht Ortszeit beginnen. Stattdessen beginnt die 90 Minuten lange Session erst um 2 Uhr, dabei sollte die Strecke eigentlich ab 4 Uhr für den normalen Straßenverkehr geöffnet werden. Auch dies wird sich wohl verschieben. (ta)