„Irgendwann wird es eine Frau geben“: Carrie Schreiner startet als einzige Deutsche in der F1 Academy

Interview mit der Motorsportlerin

+ © Foto: Carrie Schreiner Erfolgreich im Motorsport: Carrie Schreiner. © Foto: Carrie Schreiner

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nico-Marius Schmitz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Carrie Schreiner spricht im Interview mit dem Merkur über ihren Weg in den Motorsport, Vorurteile und den großen Traum, die Nordschleife einmal in unter acht Minuten zu fahren.

Spielberg – Frauen in der Formel 1? Der Weg dorthin soll nun erleichtert wird. Dieses Jahr startet erstmals die von der FIA ins Leben gerufene „F1 Academy“. Junge Fahrerinnen sollen sich durch die neue Serie auf höhere Wettbewerbsstufen vorbereiten können. Das erste Rennwochenende findet vom 28.- 29.04 in Spielberg statt. Starten wird dann auch Carrie Schreiner.

Die 24-Jährige feiert schon früh im Kartsport große Erfolge und ist seit einigen Jahren im GT-Bereich zu Hause. Im Porsche Sport Cup gewann sie 2018 als erste Frau ein Rennen. 2019 war sie die jüngste Fahrerin auf dem Podest im ADAC GT Masters. Im tz-Interview spricht Schreiner über Vorurteile, eine riesige Chance und den Mythos Nordschleife.

Carrie Schreiner Geboren: 14. September 1998 (Alter 24 Jahre), Völklingen Größe: 1,53 m Team: ART Rennserie: F1 Academy

Carrie Schreiner, im Rahmen der F1 Academy standen erste Tests in Barcelona an. Ihr Eindruck?

Es lief teilweise schon ganz gut. Ich bin jetzt das erste Mal mit ART unterwegs, saß das erste Mal in einem Wagen der F1 Academy. Da müssen wir als Team zusammen natürlich noch viel lernen. Ich bin der einzige Quereinsteiger im Feld. Alle anderen sind in den letzten Jahren nur Formel gefahren. Ich bin in den letzten Jahren nur Autos mit Dach gefahren, das ist schon ein Unterschied.



Ihr Vater ist auch Rennen gefahren. Sie haben einmal erzählt, dass Sie ihre Kindheit auf den Rennstrecken verbracht haben. Da gab es ja quasi gar keine andere Wahl, als auch einmal selbst hinter dem Steuer zu sitzen.

Doch, eine Wahl hatte ich natürlich (lacht). Ich war nicht von Anfang an Feuer und Flamme, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Seit ich zehn bin, wollte ich dann auch unbedingt in den Motorsport. Ich habe viel ausprobiert, aber das war die einzige Sportart, bei der ich hängen geblieben bin, für die ich brenne.



Sie haben schon früh Erfolge gefeiert. Hat das noch mehr angetrieben?

Am Anfang war es meist nur Spaß. 2011 habe ich dann gegen Ende der Saison gemerkt, dass ich konkurrenzfähig bin und auch schneller fahre als die meisten. Über den Winter habe ich richtig viel trainiert. Schon vor der Saison 2012 habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich das Kart Masters gewinnen werde. Nach den ersten gewonnenen Rennen war die Motivation riesig. Sofort war der Wille da, noch mehr zu erreichen.



Der Motorsport ist männerdominiert. Mussten Sie sich am Anfang Ihrer Karriere mit vielen Vorurteilen rumschlagen?

Die Vorurteile gibt es immer noch. Ich habe gezeigt, dass ich schnelle Rennen fahren kann. Natürlich gibt es aber auch Misserfolg im Sport. Wenn es einen Misserfolg gibt, fühlen sich viele vielleicht bestätigt und denken sich: Ist ja eh eine Frau, das passt ja. Wenn man Erfolg hat, ist das umso wertvoller. Weil das viele vielleicht gar nicht erwartet haben. Wenn in einer Serie ein paar Männer hinterherfahren, interessiert das keinen. Wenn die Frauen aber hinterherfahren, heißt es gleich: Ich wusste es doch.



Im Alter von 16 sind Sie Formel 4 gefahren, unter anderem auch gegen Mick Schumacher.

Das war ein starker Jahrgang. Viele fahren immer noch Formel 3, Formel 2, einige sogar in der Formel 1. Für mich war das sehr hart. Im Kart war ich immer gut, im Formel-Bereich habe ich mich dann schwerer getan. Es gab über 30 Starter, viele Anwärter für den Profibereich. Ich bin relativ klein, anfangs war das auch eine Hürde. Aus dieser Zeit habe ich aber definitiv viel gelernt.



Sie sind in den GT-Bereich gewechselt, ist die Nordschleife am Nürburgring Ihre Motorsport-Heimat?

Für mich ist die Nordschleife die beste Rennstrecke auf der Welt. Was es dort gibt, gibt es nirgendwo anders. Die Fans, der Mythos, die Stimmung, sobald man den Nürburgring betritt. Das ist ein ganz spezielles Gefühl, anders als auf anderen Rennstrecken. Selbst bei kleineren Rennen ist immer extrem viel los, die Menschen brennen für den Nürburgring. Für mich ist es auch eine Hass-Liebe (lacht). Es kommt auch oft vor, dass das ganze Rennen nur aus „Code 60“ besteht. In gewissen Sektionen darf dann nur 60 km/h gefahren werden, das ist frustrierend. Dadurch, dass die Strecke so lang ist, kannst du auch in der Sonne fahren und in einem anderen Abschnitt regnet es dann und du siehst es vorher nicht.



Nun geht es wieder zurück in den Formel-Bereich. Mussten Sie lange drüber nachdenken, als das Angebot kam, in der F1 Academy zu fahren?

Ich war erst zwiegespalten, weil ich nicht so die Formel-Fahrerin bin. Ich muss also quasi noch mal von vorne angefangen. Aber so eine riesige Chance muss man natürlich nutzen. Wenn der Name Formel 1 dahintersteht, wird es eine große Sache. Es wird auch finanziell ordentlich unterstützt und derzeit gebe ich alles dafür, dass es für mich persönlich und das Team gut wird. Für ART sind schon Champions wie Lewis Hamilton gefahren, das ist ein cooles Gefühl und eine riesige Ehre, dass so ein Team mich anspricht. Und natürlich auch ein gewisser Druck (lacht). Aber ich träume nicht von der Formel 1. Für mich ist das eine super Chance, gesehen zu werden und mir die ein oder andere Türe zu öffnen. Ich bleibe auch weiterhin dem GT-Bereich treu. Das Ziel ist es, Profirennfahrerin zu werden.



Wie sehen Sie die Chance von einer Frau als Fahrerin in der Formel 1?

Die Serie bedeutet nicht, dass es in drei Jahren automatisch die erste Formel-1-Fahrerin gibt. Aber es ist ein Anfang, Frauen dorthin und so nah wie möglich ran zubringen. Und irgendwann wird es eine Frau geben, die es schafft. Sonst wurde immer viel geredet, jetzt wurde endlich auch was gemacht. Die Serie gibt uns Sichtbarkeit und eine exzellente Förderung.



Sie sind noch jung, aber haben im Motorsport schon viel erlebt. Welche Ziele haben Sie noch?

Mein Ziel ist es, auf der Nordschleife die erste Frau zu sein, die unter acht Minuten fährt. Abgesehen von der Nordschleife bin ich davon weggegangen, mich auf irgendetwas zu versteifen. Die F1 Academy habe ich beispielsweise auch nicht kommen sehen. Ich gebe immer mein Bestes, und freue mich auf Herausforderungen.



Interview: Nico-Marius Schmitz