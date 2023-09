Adidas oder Hugo Boss? Formel-1-Team ab 2024 wohl mit neuem Namen

Von: Sascha Mehr

In der Formel 1 bahnt sich ein Wechsel an. Das Team von Akpha Tauri könnte in der Saison 2024 mit neuem Namen an den Start gehen.

Herzogenaurach – Max Verstappen ist das Maß aller Dinge in der Formel 1. Der Niederländer dominiert die Rennserie nach Belieben und kann bereits beim nächsten Grand Prix den Weltmeistertitel feiern. Die Konkurrenz ist völlig unterlegen und muss jetzt schon die kommende Saison planen, um den Rückstand auf Verstappen und das Red-Bull-Team zu verkürzen.

Alpha Tauri Erster Grand Prix: Bahrain 2006 (als Toro Rosso) Fahrer 2023: Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo Teamchef: Franz Tost

Formel-1-Team vor Namensänderung

Eine große Änderung für die Saison 2024 steht offenbar beim Formel-1-Team Alpha Tauri bevor. Der Sportartikelkonzern Adidas soll angeblich neuer Titelsponsor werden. Der Schwesterrennstall von Red Bull war zuletzt aber auch wiederholt mit dem Modekonzern Hugo Boss in Verbindung gebracht worden.

Das Schweizer Boulevardblatt Blick berichtet nun aber, dass Adidas das Rennen gemacht haben soll. „Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen“, teilte ein Sprecher von Adidas der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens aus Herzogenaurach lässt also noch auf sich warten.

Wird Adidas neuer Namensgeber für das Formel-1-Team von Alpha Tauri? © snowfieldphotography, Beautiful Sports/Imago

Der neue Adidas-Chef Björn Gulden hatte noch zu seiner Zeit als Vorstandschef vom Sportartikelhersteller Puma das Engagement des Rivalen in der Formel 1 verstärkt. Jetzt könnte das Gleiche mit Adidas passieren. Dass es 2024 zu einem Namenswechsel bei Alpha Tauri kommen wird, hat Red Bull längst bestätigt.

Steigt Adidas als Namensgeber in die Formel 1 ein?

Seit 2020 heißt das Schwesternteam von Red Bull erst Alpha Tauri. Die Umbenennung hatte das Ziel, dass die Modemarke von Red Bull beworben wird. Die Verantwortlichen zeigten sich von dem Effekt aber nicht überzeugt und beenden nun das Experiment. Vor dem Namenswechsel zu Alpha Tauri hieß das Team noch Toro Rosso (italienisch für „Roter Bulle“).

Das Team diente von Beginn an dazu, Nachwuchsfahrern den Sprung in die Formel 1 zu ermöglichen und diese zu fördern, damit sie irgendwann zum Red-Bull-Team wechseln können. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Pierre Gasly begannen allesamt ihre Karrieren beim damaligen Toro-Rosso-Rennstall. Ein neuer Name steht noch nicht fest, die beiden Stammcockpits für 2024 sind aber bereits vergeben. Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo werden auch in der kommenden Saison die Autos steuern. (smr)