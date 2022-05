Kuriose Bilder! Mick Schumacher entspannt auf Aldi-Liege in Katalog

Von: Tom Offinger

Für gewöhnlich ist Mick Schumacher auf der Rennstrecke anzutreffen. Für einen Sponsor präsentiert sich der Formel-1-Star in neuer Umgebung - und sorgt dabei für Erheiterung im Netz.

München - Der Start in die Formel-1-Saison hätte für Mick Schumacher kaum schlechter laufen können. Neben dem Williams-Piloten Nicholas Latifi ist der 23 Jahre alte Deutscher der einzige Pilot, der noch keine Punkte sammeln konnte. Zudem scheint Teamkollege Kevin Magnussen mit dem neuen Haas-Boliden viel besser zurechtzukommen als Schumacher. Dafür macht der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher neben der Rennstrecke eine hervorragende Figur, wie einige Bilder beweisen.

Mick Schumacher: Kuriose Bilder im Aldi-Katalog

Viel Formel-1-Fans dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie in dieser Woche den aktuellsten Aldi-Katalog aufschlugen und zwei bekannte Gesichter erblickten: Mick Schumacher und sein Teamchef Günther Steiner bewerben darin Möbelstücke der Firma HomeDeluxe - und sorgen mit ihren Possen für erheiterte Stimmung in den Sozialen Netzwerken. „Es sich einmal so gut gehen lassen wie Mick“, wünscht sich beispielsweise ein User, als er den deutschen Haas-Piloten in einer gemütlichen Schwebeliege erblickt.

Während Schumacher stillecht in seinem Rennanzug für die Bilder posierte, gibt sich Steiner eher leger und trägt ein einfaches weißes Hemd mit dem Logo des Rennstalls. Aufmerksamen Fans der Rennserie werden die Werbebilder bereits sehnlichst erwartet haben: In der Netflix-Serie „Drive to Survive“, die vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde, hatte ein Kamerateam das deutschsprachige Duo zu dem Fotoshooting begleitet. „Mein Traum hat sich erfüllt, ich bin im Aldi-Katalog“, scherzte der Südtiroler Steiner damals in die Kamera.

Auffällig ist zudem, dass die Bilder nachträglich bearbeitet wurden. So fehlt auf dem Rennoverall der Schriftzug des russischen Sponsors Uralkali, der 2021 noch für das Team geworben hatte. Wenige Tage nach dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine hatte sich das Haas-Team von der Firma und seinem russischen Fahrer Nikita Mazepin getrennt.

Mick Schumacher: Erste Punkte in Miami?

Für Mick Schumacher steht in wenigen Tagen schon die nächste Herausforderung an. Erstmals bestreitet die Formel 1 ein Rennen in der US-Metropole Miami (06.05.-08.05.). Der 23-Jährige wird hoffen, dass er ihn Florida endlich sein Punktekonto für die laufende Saison eröffnen kann. (to)