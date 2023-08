Arm in Gips: Mercedes-Teamchef verletzt sich im Urlaub

Rad-Unfall

+ © Lisi Niesner/AP/dpa Mercedes-Teamchef Toto Wolff er hat sich bei einem Rad-Unfall am Arm verletzt. © Lisi Niesner/AP/dpa

Eine Mountainbike-Tour nimmt für Toto Wolff ein schlechtes Ende. Der Teamchef des Formel-1-Teams Mercedes verletzt sich am Arm.

Brackley - Mercedes-Teamchef Toto Wolff (51) hat sich im Sommerurlaub bei einem Rad-Unfall am linken Arm verletzt.

„Actionreicher Start in die Sommerferien. Das letzte Bild zeigt, wie das Downhill-Mountainbiking für Toto endete“, schrieb Wolffs Frau Susie bei Instagram. Auf dem betreffenden Foto vor Bergkulisse ist der Österreicher mit seinem Sohn Jack Hand in Hand zu sehen. Wolffs linker Arm ist in einen blauen Gips gehüllt. Weitere Details zu dem Vorfall nannte Susie Wolff nicht.

Toto Wolff hatte sich schon im Sommer 2014 bei einem Radausflug mit einigen Mitgliedern des Formel-1-Teams Mercedes in Wien mehrere Brüche zugezogen. Wolff brach sich damals unter anderem eine Schulter und ein Handgelenk.

Die Formel 1 macht aktuell Sommerpause. Das nächste Rennen findet am 27. August in Zandvoort in den Niederlanden statt. dpa