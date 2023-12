Aston Martin in der Formel 1: Geschichte, Fahrer, Comeback als Werksteam – alle Infos

Von: Peter Strigl

Sebastian Vettel in seinem ehemaligen Aston Martin auf dem Kurs von Melbourne in Aktion. © James Ross/AAP/dpa

Aston Martin kehrte als Werksteam in die Formel 1 zurück. Der britische Sportwagenhersteller übernahm Racing Point. Alle Infos zum Rennstall.

Aston Martin startete 2021 als Werksteam in der Formel 1.

Der britische Autohersteller übernahm das Team Racing Point.

Mehrheitseigner des Teams ist Lawrence Stroll.

Silverstone - Milliardär Lawrence Stroll hat sein Vermögen eigentlich mit dem Vertrieb von Mode gemacht. Im Herzen ist der Kanadier aber Motorsport-Fan: Sein Geld hat er unter anderem in eine Sammlung zahlreicher Sportwagen investiert, vorrangig Ferraris.

Der Hersteller, in den er 2021 investierte, ist allerdings nicht die legendäre italienische Marke mit den roten Flitzern und dem Pferd - sondern Aston Martin.

Formel 1: Aus Racing Point wird 2021 das Aston Martin F1 Team

Tatsächlich besaß Stroll bereits sein eigenes Team in der Formel 1. 2018 kaufte Stroll zusammen mit weiteren Investoren den insolventen Rennstall Force India und gründete Racing Point, das noch während der Saison den Startplatz des ersten indischen Teams in der F1-Geschichte übernahm. Ab der Formel-1-Saison 2021 wurde aus Racing Point das Aston-Martin-Werksteam mit Hauptsitz in Silverstone.

Aston Martin in der Formel 1: Sebastian Vettel sitzt im Cockpit

In der Comeback-Saison setzte Teambesitzer Lawrence Stroll auf den eigenen Nachwuchs: seinen Sohn Lance Stroll. Mit einer ähnlichen Methode hatte der Vater dem Filius bereits einen Startplatz in der Formel 3 verschafft, die er dann für sich entscheiden konnte.

Seit der Saison 2021 saß Sebastian Vettel als zweiter Fahrer von Aston Martin im Cockpit, nachdem sein Vertrag mit Ferrari Ende 2020 ausgelaufen war. Zuvor hatte es lange Zeit nur Gerüchte gegeben, die sich immer mehr verdichteten.

Lance Stroll im Racing Point. Das Team ging ab 2021 als Aston-Martin-Werksteam in der Formel 1 an den Start. © AFP / JOE KLAMAR

Eine Verpflichtung des Deutschen passte in die ambitionierten Pläne Strolls: „Ich habe keinen Zweifel, dass das Team mit der Herausforderung wächst und dem Namen Aston Martin alle Ehre macht.“ Die rosa Renner von Racing Point fuhren bis dato eher bescheidene Ergebnisse ein. Sergio Perez erreichte einmal Platz acht in der WM-Wertung, Stroll Platz zwölf. In der Konstrukteurswertung wurde man zweimal Siebter.

Der große Wurf gelang in Vettels Premierensaison im Cockpit von Aston Martin jedoch nicht. Er beendete die Saison 2021 als zwölfter – vor seinem Teamkollegen Lance Stroll. Auch die Saison 2022 startete mit Schwierigkeiten für den Deutschen: Wegen einer Corona-Erkrankung musste er die ersten zwei Rennen aussetzen und wurde von Nico Hülkenberg ersetzt. Im dritten Rennen schied Vettel wegen eines Fahrfehlers vorzeitig aus.

Aston Martin in der Formel 1: Comeback nach 60 Jahren

Aston Martin versuchte es schon einmal in der Formel 1. Während des ersten Intermezzos in der Königklasse des Motorsports in den beiden Saisons 1959 und 1960 reichte es nicht einmal für einen einzigen Punkt. Die besten Ergebnisse waren zwei sechste Plätze bei den Großen Preisen von Großbritannien und Portugal. Der Brite Roy Salvadori (1959, 1960) der US-Amerikaner Carroll Shelby (1959) und der Franzose Maurice Trintignant (1960) saßen damals im Aston Martin.

2016 kehrte der britische Autohersteller bereits als Sponsor von Red Bull Racing in die Formel 1 zurück.