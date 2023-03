Freundin von Formel-1-Star Alonso enthüllt geheimes Vertragsdetail

Von: Johannes Skiba

Fernando Alonsos Vertrag bei Formel-1-Rennstall Aston Martin läuft zwei Jahre, wie seine Freundin Andrea Schlager verriet.

München – Vergangenes Jahr gaben Formel-1-Ikone Fernando Alonso und die österreichische TV-Moderatorin Andrea Schlager bekannt, dass sie ein Paar sind. Seitdem zeigen sie sich öffentlich und auf den Social-Media-Plattformen gerne zusammen. In einem TV-Interview mit ServusTV berichtete Schlager nun von ihrer gemeinsamen Zeit, die sie mit dem Spanier in der Winterpause der Formel 1 verbrachte.

Dabei enthüllte Schlager, als sie über die Zukunft von Alonso sprach, wohl unwissentlich ein Vertragsdetail aus dem Kontrakt ihres Freundes mit dem Rennstall Aston Martin, das bislang nicht bekannt war: „Er hat jetzt einen Zweijahresvertrag und es wird höchstwahrscheinlich der letzte Vertrag sein. Die sind jetzt aber nicht da, um dabei zu sein, sondern um alles zu holen.“ Dies war vorher nicht zweifelsfrei belegt, da Aston Martin zur Vertragsunterzeichnung nur von einem „Mehrjahresvertrag“ sprach. Die Laufzeit von zwei Jahren galt als wahrscheinlich, ohne bestätigt worden zu sein – bis jetzt.

Andrea Schlager verriet Vertragsdetails ihres Freundes Fernando Alonso. © panoramic/nurphotos/imago

Fernando Alonso will mit Aston Martin um den WM-Titel in der Formel 1 fahren

Der Saisonauftakt in der Formel 1 lief für Aston Martin und Fernando Alonso bislang mehr als zufriedenstellend. Nachdem er im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain bis zuletzt sogar um die Pole Position mitfuhr, reichte es im Rennen am Ende zum dritten Platz, gleich hinter den Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez. Dieses Ergebnis war ein gelungener Auftakt in eine aufregende Saison in der Formel 1. Für den Deutschen Niko Hülkenberg lief das Rennen hingegen enttäuschend.

Aston Martin und Fernando Alonso aber könnten in diesem Rennjahr ganz vorne mitfahren, findet auch Freundin Andrea Schlager: „Er war von Anfang an vom Aston Martin nicht enttäuscht. Das Auto fühlt sich gut an und er hat die schlechte letzte Saison nicht ganz verstanden. Natürlich haben sie richtig viel weiterentwickelt, sie haben über die letzten Jahre sehr gute Leute eingekauft und die ganze Firma ausgebaut. Man weiß, dass sie das wirklich wollen. Und jetzt sieht es so aus, dass sie auch können.“

Zwei Jahre Zeit für dritten WM-Titel in der Formel 1 von Fernando Alonso

Besonders beeindruckt war Andrea Schlager von der Vorbereitung und Disziplin von Formel-1-Fahrer Fernando Alonso: „Der ganze Winter hat aus Fitness-Studio, Tennisspielen, Skifahren, Tourengehen bestanden. Es war schon beeindruckend, wie er sich da Vollgas reinhaut.“ Mit dieser bedingungslosen Professionalität und dem siegesfähigen Aston Martin, könnte Fernando Alonso in den letzten zwei Jahren seiner bemerkenswerten Formel-1-Karriere nach seinen WM-Titeln 2005 und 2006 zum Abschluss nochmal der ganz große Wurf gelingen. (jsk)