Während Formel-1-Pause: Mick Schumacher wird zum Surferboy

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Formel 1 macht nach dem Australien-Rennen vier Wochen Pause. Mick Schumacher nutzt die freie Zeit und gönnt sich eine Auszeit beim Surfen.

Australien – Mick Schumacher wurde für die aktuelle Saison ein Cockpit in der Formel 1 verwehrt. Nach zwei lehrreichen Jahren beim Rennstall Haas wurde der 24-Jährige vom über elf Jahre älteren Nico Hülkenberg ersetzt. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kam als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes sowie McLaren unter, wo er wichtige Erfahrungen sammeln kann – und offenbar auch Zeit hat, um die Sportart zu wechseln.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 in Genolier, Schweiz Nationalität: Deutsch Team: Ersatzfahrer für Mercedes AMG F1 Team und McLaren Racing Größter Erfolg: Formel-2-Weltmeister mit Prema Racing (2020)

Mick Schumacher erlebt Hülkenberg-Comeback in Melbourne

Beim letzten Grand Prix in Australien musste Mick Schumacher mit ansehen, wie Hülkenberg im dritten Saisonrennen als Siebter erstmals in die Punkte fuhr – das war Schumi junior im Vorjahr nur zweimal gelungen. Trotzdem begleitet er das Mercedes-Team als Ersatzfahrer zu den Rennwochenenden und beobachtet das Geschehen von der Box aus.

Nach der Station in Melbourne geht es für die Formel 1 als Nächstes Ende April nach Aserbaidschan in Baku weiter. Zwischen den beiden Rennen liegen satte vier Wochen. Zeit genug, um den Kopf freizubekommen.

Mick Schumacher gönnt sich eine Auszeit beim Surfen. © Mick Schumacher/Instagram

Nach Australien und vor Baku: Mick Schumacher gönnt sich Auszeit beim Surfen

Mick Schumacher nutzte die Gelegenheit und blieb offenbar ein wenig länger in Down Under. Der Sunnyboy tauschte das Cockpit des F1-Boliden mit einem stylischen Surfbrett.

Schumi junior postete auf Instagram mehrere Fotos von einem Ausflug zum Surfen. Auf dem ersten Bild steht Mick oberkörperfrei mit einem Surfboard unter dem Arm vor einem traumhaften Strand und schreibt: „Australia is just a vibe“. Außerdem verwöhnt er seine Fans mit einem romantischen Sonnenuntergang.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

„Coolster Surfer Boy“: Fans schwärmen von Mick Schumacher am Strand

„Dieser Ken ist Rennfahrer, Surfer und Fotograf. Er ist alles“, schreibt ein Anhänger auf Instagram. „Micks Surf-Karriere ist offiziell gestartet“, glaubt ein weiterer User an eine zweite Sportlaufbahn von Schumacher. Andere kommentieren die Fotos einfach mit „Coolster Surferboy“.

Bei seinem Surf-Trip dürfe Mick Schumacher wieder auf andere Gedanken gekommen sein. Zuletzt trat Haas-Teamchef Günther Steiner gegen den Ex-Piloten nach. „Mick Schumacher hat uns zwei Millionen Dollar an Unfallschäden gekostet“, wetterte der Südtiroler. (ck)