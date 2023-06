Nach Neymar-Vorfall: Formel 1 prüft Konsequenzen

Promi-Eklat

Beim Grand Prix von Barcelona ist es zu einem Vorfall mit prominenten Gästen gekommen. Darunter befand sich auf Fußball-Superstar Neymar.

Barcelona – Vor dem Rennen in der Formel 1 schreiten oftmals zahlreiche Prominente durch die Startaufstellung und schauen sich die Boliden aus erster Reihe an. Beim Grand Prix von Spanien in Barcelona befanden sich noch bei der Einführungsrunde Zivilisten auf der Strecke. Darunter auch der brasilianische Fußballspieler Neymar.

Neymar Geboren: 05.02.1992 (Alter 31 Jahre), Mogi das Cruzes, Brasilien bisherige Vereine: FC Santos, FC Barcelona, Paris Saint-Germain Marktwert: 70 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Wiederholender Vorfall in der Formel 1

Während der Startaufstellung bereiten sich die Teams und Fahrer intensiv auf das anstehende Rennen vor. Unterdessen schwirren zahlreiche Gäste, worunter sich auch immer wieder Prominente befinden, zwischen den Formel-1-Autos umher. Im Normalfall verlassen diese die Rennstrecke vor der Einführungsrunde rechtzeitig.

In Barcelona war dies jedoch nicht der Fall. Als die Boliden auf der Einführungsrunde unterwegs waren, befanden sich noch einige Prominente auf der Strecke, darunter auch der Fußball-Star Neymar. Nicht der erste Vorfall, denn beim Grand Prix von Australien in Melbourne haben Fans bereits während der Auslaufrunde die Strecke betreten.

+ Neymar bei der Formel 1. © IMAGO / Michael Potts

Formel 1 möchte die Lehren ziehen

Da diese Vorfälle nicht ungefährlich sind und zu einem Problem werden könnten, möchte die FIA sich verbessern. „Wir müssen Lehren aus dem Zwischenfall beim Großen Preis von Spanien ziehen“, erklärte FIA-Präsident Mohamed bin Sulayem. Es sei schlicht und einfach zu gefährlich.

Auch Stefano Domenicali, Geschäftsführer der Formel 1, möchte derartige Vorfälle in Zukunft unterbinden. Er habe der FIA „versichert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt“. Wie diese Maßnahmen aussehen, ist noch nicht gewiss.

Probleme auch in anderen Rennserien

Das angesprochene Problem sei nicht nur spezifische für die Formel 1, sondern ein generelles. „Auch in der Formel E, der Langstrecken-WM und in anderen Rennserien sind zu viele Menschen in der Startaufstellung“, sagte Sulayem.

Eine Aufgabe der FIA sei es, ein sicheres Umfeld für alle Beteiligten zu schaffen, erklärte der Verband. Welche Konsequenzen diese Vorfälle haben und welche Maßnahmen getätigt werden, damit dies nicht nochmal passiert, ist derzeit noch nicht abzusehen. (jari)

