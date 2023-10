Hamilton entschuldigt sich für Start-Crash: „100 Prozent mein Fehler“

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Beim Katar-GP kollidieren die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell unmittelbar nach dem Start. Der Routinier zeigt im Anschluss Reue.

Lusail – Der Große Preis von Katar hätte für Mercedes kaum unbefriedigender beginnen können. Bereits unmittelbar nach dem Start des Formel-1-Rennens wollte Lewis Hamilton in der ersten Kurve außen an George Russell vorbeiziehen, das Manöver misslang allerdings gründlich.

Großer Preis von Katar 2023 Rennserie: Formel 1 Austragung: Sonntag, 8. Oktober 2023 Sieger Max Verstappen (Red Bull)

Formel 1: Hamilton scheidet nach Crash mit Russell in Katar früh aus

Der rechte Hinterreifen von Hamilton berührte den linken Vorderreifen von Russells Boliden, der zu wenig Platz hatte, um nach rechts auszuweichen. Beide drehten sich über die Streckenbegrenzung. Während der 25-Jährige das Rennen fortsetzen konnte und am Ende als Vierter über die Ziellinie fuhr, war die Session für den siebenmaligen Weltmeister bereits nach wenigen Sekunden beendet.

„Der schlimmstmögliche Start und das Schlimmste, was einem Team passieren kann, wenn deine eigenen zwei Autos kollidieren“, befand Kommunikationschef Bradley Lord, der Teamchef Toto Wolff vertrat, nach dem Rennen.

Entschuldigte sich bei George Russell für sein Manöver in Katar: Lewis Hamilton. © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Crash bei Katar-GP mit Russell: Mercedes-Pilot Hamilton übernimmt die Verantwortung

Im Boxenfunk regten sich beide Fahrer, die auch in den kommenden Jahren für das Traditionsteam fahren werden, ordentlich auf. „Rausgenommen von meinem eigenen Teamkollegen“, merkte ein angefressener Hamilton an, auch Russell war alles andere als erfreut: „Komm schon. Was zur Hölle? Kommt schon, Jungs. Das zweite Rennen in Folge.“ Bereits beim Großen Preis von Japan vor etwas mehr als zwei Wochen waren beide beinahe gecrasht.

Nach der Berührung in Katar zeigte Hamilton aber Reue, wie ein X-Post des Engländers offenbart. „Ich habe mir die Wiederholung angeschaut, es war zu 100 Prozent meine Schuld und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich bei meinem Team und bei George“, schrieb der 38-Jährige am Sonntagabend.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Formel 1: Russell richtet nach Crash mit Hamilton den Blick nach vorne

Bereits kurz nach dem Rennen teilte der Rennstall auf seinen Kanälen einen kurzen Clip, bei dem sich Hamilton für sein Manöver bei Russell entschuldigt. Auch der Viertplatzierte von Katar nahm via X Stellung und richtete den Blick lieber nach vorne auf das kommende Rennwochenende in den USA.

„Schwamm drüber. Wir sind hier, um zu kämpfen und das Maximum für das Team herauszuholen. Wir haben es heute falsch eingeschätzt, aber unser Auto war außergewöhnlich stark und ich bin stolz auf das ganze Team. Es ist Zeit, sich neu zu formieren und in Austin auf unsere starke Pace aufzubauen“, so Russell.

Nach einem Crash mit George Russell schliddert der Bolide von Lewis Hamilton in Katar ins Kiesbett. © HOCH ZWEI/Imago

Bereits am 22. Oktober steht das Rennen auf dem Circuit of the Americas an. Für die Entscheidung in der Weltmeisterschaft ist dieses aber nicht mehr von Relevanz. Schon im Sprint am vergangenen Samstag krönte sich Max Verstappen nach einer dominanten Saison zum dritten Mal zum Formel-1-Champion. (masc)