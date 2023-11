Unwetter schockt Formel 1: „Trümmer enthaupteten mich fast“

Von: Marius Epp

Teilen

Tohuwabohu in Brasilien! Das Qualifying der Formel 1 wurde von einem heftigen Unwetter überschattet. Ein Fotograf entkam nur knapp einer Katastrophe.

Sao Paulo – Die Formel 1 ist ohnehin schon nichts für schwache Nerven – zuletzt werden diese aber einmal mehr gehörig strapaziert. In Mexiko ging Kevin Magnussens Auto nach einem heftigen Crash in Flammen auf, beim Großen Preis von Brasilien sorgte nun ein übles Unwetter für Chaos.

Formel 1: Startaufstellung in Sao Paulo

1 Verstappen (Red Bull) 2 Leclerc (Ferrari) 3 Stroll (Aston Martin) 4 Alonso (Aston Martin) 5 Hamilton (Mercedes) 6 Norris (McLaren) 7 Sainz (Ferrari) 8 Russell (Mercedes) 9 Perez (Red Bull) 10 Piastri (McLaren) 11 Hülkenberg (Haas) 12 Magnussen (Haas) 13 Albon (Williams) 14 Ocon (Alpine) 15 Gasly (Alpine) 16 Tsunoda (AlphaTauri) 17 Ricciardo (AlphaTauri) 18 Bottas (Alfa Romeo) 19 Sargeant (Williams) 20 Zhou (Alfa Romeo)

Am Freitag musste das Qualifying in Q3 mit noch gut vier Minuten auf der Uhr abgebrochen werden. Ein heftiges Gewitter wütete über der Strecke in Interlagos. Blitze, starke Windböen und ein sintflutartiger Regen machten das vorzeitige Ende alternativlos.

Weltmeister Max Verstappen, der sich die Pole Position sicherte, bezeichnete die Situation auf der Pressekonferenz als „schockierend“. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc ging der plötzliche Wetterumschwung durch Mark und Bein. „In meiner gesamten Karriere habe ich sowas noch nie erlebt“, sagte er.

Beinahe Weltuntergangs-Szenarien in Sao Paulo: Die Formel 1 wird von einem stattlichen Unwetter heimgesucht. © Bratic/imago/Twitter/Steffen Dietz

Formel 1 in Brasilien: Unwetter sorgt für Qualifying-Abbruch

Der Sturm brachte sogar eine Zuschauertribüne zum Einsturz, verletzt wurde zum Glück niemand. Wie brenzlig die Situation war, schildert ein Fotograf, der vor Ort war.

Die Naturgewalt führte bei den Fans laut Andy Hone mitunter zu Panik. „Es scheinen alle herausgekommen zu sein, bevor das Dach zusammengebrochen ist. Die Leute haben geschrien, dass alle sofort raus sollen. Aber für ein paar Momente wusste niemand, wo es sicher ist, hinzugehen“, beschrieb er die gefährlichen Szenen gegenüber der Bild.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

„Wurde fast enthauptet“: Fotograf schildert schlimme Szenen bei der Formel 1

In einem Tweet schrieb er: „Was für beängstigende 10 Minuten an der Strecke. Ein Tribünendach ist in der letzten Kurve eingestürzt und ich wurde von herabfallenden Trümmern fast enthauptet.“ Offenbar entgingen einige Fans tatsächlich einer Katastrophe. „Es sind Platten heruntergefallen und Fahrerhelme auf den Boden geflogen“, berichtet der Augenzeuge weiter.

Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das Dach vollständig abgehoben wäre. Dies konnten Security-Mitarbeiter Hones Bericht zufolge verhindern. „Wenn es abgehoben wäre, wären wir mit Sicherheit verletzt worden.“

Verstappens Pole steht derweil, genauso wie der zweite Platz von Charles Leclerc und der dritte Rang von Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll. Nico Hülkenberg verpasste die Top Ten knapp und wurde Elfter. Am Samstag geht es zunächst mit dem Sprintrace weiter, bevor am Sonntag das reguläre Rennen steigt. (epp)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.