Uhr im Wert von über 300.000 Euro gestohlen: Formel-1-Star jagt dreiste Räuber selbst

Von: Korbinian Kothny

Erst fährt Carlos Sainz aufs Podest, später am Abend wird der Spanier beraubt. Daraufhin nimmt Sainz die Verfolgungsjagd kurzerhand selbst in die Hand.

Mailand – Der große Preis von Italien am Sonntag hatte es in sich. Zwar konnte Ferrari auch beim Heimrennen in Monza die Dominanz von Red Bull und Max Verstappen, der mit seinem zehnten Sieg in Folge einen neuen Rekord aufstellte, nicht brechen. Doch der italienische Traditionsrennstall war an Red Bull so nah dran, wie schon lange nicht mehr.

Carlos Sainz Geboren: 1. September 1994 (29 Jahre alt) in Madrid, Spanien Sportart: Formel 1 Rennstall: Ferrari

Sainz wird Opfer eines Raubüberfalles in Mailand

Die Belohnung: Carlos Sainz feierte nach einem intensiven Duell mit Teamkollege Charles Leclerc den dritten Platz und wurde von den Tifosi hinterher frenetisch gefeiert. Im Qualifying holte der Spanier sogar die Pole vor Dominator Verstappen.

Die Freude über das erfolgreiche Rennwochenende war beim 29-Jährigen aber nur von kurzer Dauer. Sainz wurde am Sonntagabend Opfer eines Raubüberfalles in Mailand. Das bestätigten Ferrari und die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Carlos Sainz wurde Oper eines Raubüberfalls. © IMAGO/James Gasperotti

Sainz stellt einen der Verdächtigen selbst

Demnach wurde dem Spanier beim Verlassen des Hotels in der Innenstadt von Mailand auf offener Straße eine teure Armbanduhr gestohlen. Nach Angaben der Polizei verwickelten ihn drei Männer zwischen 18 und 20 Jahren in ein Gespräch. Einem von ihnen gelang es, Sainz die Uhr abzunehmen.

Der Überfall war aber glücklicherweise nicht von Erfolge gekrönt. Der Spanier selbst konnte in der Folge einen der Verdächtigen stellen. Die anderen beiden wurden mithilfe von Passanten festgehalten. Kurze Zeit später wurden die Drei Diebe dann festgenommen und Sainz bekam seine Uhr zurück.

Nicht der erste Überfall auf einen Ferrari-Piloten

Bei dem Chronometer handelt es sich nach italienischen Medienberichten um ein Exemplar der Luxusmarke Richard Mille im Wert von mehr als 300.000 Euro.

Im April 2022 war Charles Leclerc, dem Teamkollegen von Sainz, ebenfalls eine Luxusuhr bei einem Aufenthalt in der toskanischen Küstenstadt Viareggio gestohlen worden. (kk)