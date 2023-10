Neue Hoffnung für die Formel 1? Deutsches Talent unterschreibt bei Red Bull

Von: Christoph Wutz

Tim Tramnitz könnte die Zukunft in der Formel 1 gehören. Das Red Bull Junior Team fördert den Deutschen fortan. Seine Vorgänger sind prominent.

Milton Keynes – Nach einigen sehr erfolgreichen Jahren mit Weltmeister-Titeln von Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg zählt Deutschland aktuell nicht mehr zu den großen Nationen in der Formel 1. Mit Nico Hülkenberg im Haas-Cockpit nimmt derzeit nur ein deutscher Fahrer an der Rennserie teil. Das könnte sich allerdings in naher Zukunft ändern: Jung-Pilot Tim Tramnitz hat sich jetzt dem Nachwuchs-Team von Red Bull angeschlossen und könnte bald auch in der Formel 1 an den Start gehen.

Tim Tramnitz Geboren: 16. November 2004 (Alter 18 Jahre), Hamburg Aktuelle Rennserien: Formula Regional European Championship (FRECA) Aktuelle Teams: R-ace GP (FRECA), Red Bull Junior Team

Aktuell fährt Tramnitz in der drittklassigen Formula Regional European Championship (FRECA) und belegt dort zwei Rennen vor Saisonende den dritten Platz in der Gesamtwertung. Wie der 18-Jährige und das Junior-Team von Red Bull auf Instagram bekannt gaben, ist er fortan Teil der Nachwuchsmannschaft des Rennstalls des frisch gekrönten Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. „Wir freuen uns, Tim in unserem Feld aus verheißungsvollen jungen Talenten begrüßen zu dürfen“, teilte das Red Bull Junior Team mit. „Für mich ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Auf so eine Chance habe ich immer hingearbeitet und bin absolut dankbar für das Vertrauen in mich“, zeigte sich Tramnitz begeistert.

Im Zuge dessen verkündete der Deutsche auch, dass er demnächst in einem Formel-3-Cockpit sitzen werde. Er freue sich „total auf die neue Herausforderung und will unbedingt mit einer guten Performance überzeugen“, sagte der 18-Jährige.

Hält er bald die deutsche Fahne in der Formel 1 hoch? Tim Tramnitz hat sich jetzt dem Nachwuchsförderprogramm von Red Bull angeschlossen. © Action Plus / Imago

Von Red Bull gefördert: Deutscher Jung-Pilot Tramnitz startet bald in F3

Für welches Team er künftig fahren wird, verriet Tramnitz nicht. Allerdings geht mit dem Kolumbianer Sebastian Montoya derzeit bereits ein Red-Bull-Junior in der Formel 3 an den Start. Er fährt für den Rennstall Hitech GP. Daher ist es gut möglich, dass auch der junge Deutsche in der kommenden Saison für das britische Team antritt.

Es könnte ihn im Rahmen des Förderprogramms allerdings auch zu MP Motorsport ziehen. Für diesen Stall absolvierte Tramnitz vor wenigen Tagen in Spanien bereits Testfahrten für die neue Formel-3-Saison.

Tut es Red Bulls Tramnitz in der Formel 1 Vettel und Verstappen gleich?

Für Tramnitz ist die Aufnahme in das Förderprogramm von Red Bull ein großer Schritt in Richtung eines möglichen Formel-1-Cockpits. Er könnte die deutsche Zukunft in der Königsklasse sein. Das Nachwuchsteam brachte bereits spätere Größen der Serie wie Sebastian Vettel, Max Verstappen oder auch Daniel Ricciardo hervor. Nach seinem Wechsel vom Kart in den Formelsport 2020 konnte er sich im darauffolgenden Jahr mit zwei zweiten Plätzen in der italienischen Formel-4-Meisterschaft sowie der ADAC Formel 4 für höhere Aufgaben empfehlen. Und nun weiß der 18-Jährige auch in seiner zweiten FRECA-Saison zu überzeugen, gewann unter anderem zwei Rennen in Barcelona.

Bevor sich Tramnitz allerdings in der Formel 3 beweist, stehen für Tramnitz noch zwei Rennen in der FRECA an. Zunächst gastiert die Serie an diesem Wochenende im niederländischen Zandvoort, ehe die Saison am 20. Oktober in Hockenheim abgeschlossen wird.

Neben Tramnitz werden bereits zwei deutsche Jung-Piloten von Nachwuchsabteilungen von Formel-1-Teams unterstützt: Kart-Fahrer Taym Saleh (Sauber) und Sophia Flörsch (Alpine). Die Münchnerin erlebte zuletzt ein Drama in der Formel 3. (wuc)