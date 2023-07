Wirbel vor Ungarn-Rennen: Formel 1 fürchtet nächsten Finanzskandal

Von: Jannek Ringen

Mitten in der Saison kommen Gerüchte um verdächtige Finanztricks in der Formel 1 auf. Einige Teams sollen gegen das Ausgabenlimit verstoßen haben.

Budapest – Am Wochenende findet der große Preis von Ungarn am Hungaroring statt. Vor dem elften Rennen im Kalender gibt es allerdings neue Gerüchte über drei Teams, die möglicherweise gegen die Ausgabenlimits der Formel 1 verstoßen haben sollen. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali mahnt und stellt drastische Sanktionen in Aussicht.

Formel 1 Erstes Rennen: 13. Mai 1950 Rekordweltmeister: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je sieben Titel) Aktueller Weltmeister: Max Verstappen

Red Bull dominiert die Formel 1

In den vergangenen Jahren nahm die Formel 1 deutlich an Spannung zu und konnte so immer mehr Zuschauer begeistern. Der Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull gipfelte im Weltmeisterschaftsfinale von Abu Dhabi 2021, wo Max Verstappen sich in der letzten Runde den Titel sichern konnte. In dieser Saison kann von Spannung jedoch kaum die Rede sein.

Die bisherigen zehn Rennumläufe wurden allesamt von einem Red Bull gewonnen. Achtmal hieß der Sieger Verstappen, der zuletzt sechs Siege in Folge sammeln konnte und damit den Rekord von Sebastian Vettel, der einst neun Siege in Serie holte, knacken könnte. Fader Beigeschmack: Red Bull war in der vergangenen Saison auffällig geworden, da sie das Budget um 1,8 Millionen Dollar überschritten haben. Auch die Strafe von sieben Millionen Dollar konnte das Team nicht stoppen.

Stefano Domenicali denkt über härtere Strafen bei Verstößen gegen das Ausgabelimit nach. © IMAGO / NurPhoto

Beim Etat wird getrickst

Seit 2021 gibt es in der Formel 1 das Budgetlimit, welches in diesem Jahr von 145 Millionen Dollar auf 150 Millionen Dollar angehoben wurde. Das Ziel war es, Chancengleichheit zu schaffen und die Teams wirtschaftlich profitabel zu machen. Das Portal motorsport.com berichtet, dass drei Rennställe im vergangenen Jahr mehr ausgegeben haben sollen, als eigentlich erlaubt war.

Trotz der Strafe wegen des Regelverstoßes dominiert Red Bull das Feld in der Formel 1. Dies stößt bei vielen Teams auf Unverständnis. „Aus meiner Sicht war das keine Strafe. Es war sehr niedrig“, sagte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur unlängst zu den Sanktionen gegen Red Bull. Das Beispiel Red Bull zeigt, dass das Regelwerk in der Formel 1 in Sachen Wirksamkeit ausbaufähig ist. Ein kalkulierter Regelbruch ist aufgrund der milden Strafen anscheinend ein Thema bei vielen Teams.

FIA will Lücken schließen und anders bestrafen

Die FIA gründete in diesem Jahr eine neue Direktive, um derartige Lücken im Regelwerk zu schließen. Bis Ende Juli soll die erste Phase der Prüfung durch den Weltverband beendet sein, dann folgen Nachprüfungen bei verdächtigen Teams. Derzeit nimmt die FIA angebliche Finanzsünder noch in den Schutz.

„Ich möchte, dass die Strafe im Falle eines Verstoßes sportlich ist, das haben wir ganz klar gefordert“, erklärte Domenicali seine Vision. Die Sanktionen sollen nicht mehr nur finanzieller Natur sein, sondern die Teams härter treffen. Es wird über Punktabzüge, einen Teilausschluss vom Renn-Wochenende oder eine niedrigere Budgetgrenze diskutiert. Derartige Strafen hielte der Italiener für deutlich effektiver. (jari/dpa)