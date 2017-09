Doppel-Papa Rosberg stellt Tochter bei YouTube vor

Bei YouTube veröffentlichte Rosberg am Samstag , in dem er mit dem Baby auf dem Bauch im Bett liegt und Fans auf Englisch von seinem Glück erzählt. Es sei ein bisschen ruhig um ihn gewesen, hier sei der Grund, sagt Rosberg selig in dem mit Selfiestick gedrehten Video mit der Überschrift „Meet My New Baby Daughter“. Die kleine Naila schläft darin auf Papas Bauch. Ihr Gesicht sieht man nicht.