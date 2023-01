Geschenk von Michael Schumacher und Corinna: Tochter Gina reagiert ergriffen

Gina Schumacher freute sich über ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk von ihren Eltern Michael und Corinna. Sie teilte es stolz auf Facebook.

München - Besonders durch zwei Eigenschaften zeichnete sich die Familie Schumacher immer aus: Zum einen natürlich durch sportlichen Ehrgeiz und Talent. Zum anderen aber auch durch starken familiären Zusammenhalt.

Gina Schumacher präsentiert Weiihnachtsgeschenk von ihren Eltern

Das zeigt sich dieses Jahr wieder am Familienfest schlechthin - Weihnachten. Die Schumachers teilten zum Fest der Liebe ein seltenes Familienfoto unter dem Weihnachtsbaum. Gina Schumacher, die Tochter der deutschen Formel-1-Legende Michael Schumacher, wurde von ihren Eltern reich beschenkt.

Ihr Weihnachtspräsent zeigt die erfolgreiche Reiterin stolz auf der Facebookseite ihrer Ranch in Texas. Dort lud sie ein Foto einer speziellen Gürtelschnalle hoch, die sie im Zuge ihres Aufstiegs in den exklusiven Kreis der „NRHA Million Dollar Rider“ erhielt. Die Schnalle ist nur jenen Reitern vergönnt, die die Prämienmarke von einer Million Dollar geknackt haben.

Weihnachtsgeschenk von den Eltern: Gina Schumacher ist gerührt. © Imago/Chlebarov/Facebook

Michael Schumacher beschenkt Tochter Gina: „Wir sind stolz auf dich“

Ihre Eltern Michael und Corinna ließen das Teil von einer Schmuckdesignerin mit Gold, Silber und Diamanten veredeln und schenkten es ihrer Tochter zu Weihnachten. Mitsamt einer persönlichen Gravur: „Wir sind stolz auf dich, Papa & Mama“.

Bei Gina kam das Geschenk sehr gut an. „Mama und Papa haben mit diesen Weihnachtsgeschenken einen Volltreffer gelandet. Vielen Dank“, schreibt sie ergriffen. Das sportliche Talent haben sie und ihr Bruder Mick von Vater Michael geerbt, der mächtig stolz auf seine Kinder sein muss.

Mick Schumacher 2023 Ersatzfahrer für Mercedes

Was Mick Schumacher zu Weihnachten bekommen hat, verrät der Ex-Haas-Pilot nicht. Sein Cockpit in der Formel 1 hat er verloren, nun heuert er als Ersatzfahrer bei Mercedes an. Wie es seinem Vater Michael geht, bleibt unterdessen ein Rätsel. Die Familie lässt seit dem schweren Skiunfall vor recht genau neun Jahren keine Informationen nach außen dringen.

Was Managerin und Umfeld zu seinem Gesundheitszustand sagen, lesen Sie hier. Seine Schweizer Nachbarn packten vor geraumer Zeit aus. (epp)