Warum kam Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Mexiko mit Security an?

Von: Lena Hempler

Teilen

Max Verstappen hat die Formel-1-Weltmeisterschaft schon vor einigen Runden gewonnen. Das hält ihn jedoch nicht von weiteren Rennsiegen ab – das scheint nicht jedem Fan zu gefallen.

Mexiko-Stadt – Dass Max Verstappen nicht bei jedem Formel-1-Fan gut ankommt, ist definitiv kein Geheimnis. Jetzt hat sich Red Bull aber wohl große Sorgen um seine Sicherheit beim Rennen in Mexiko gemacht!

Großer Preis von Mexiko Streckenlänge: 4,304 km Rennlänge: 305,584 km in 71 Runden Rundenrekord: 1:17,774 (2021, Valtteri Bottas, Mercedes) Meiste Siege: Max Verstappen (4)

Formel 1 in Mexiko: Red Bull stellt zusätzliches Sicherheitspersonal zur Verfügung

Schon beim Formel-1-Rennen in Austin (22.10) zeigten sich die Fans nicht von ihrer besten Seite. Max Verstappen bekam bei der Siegesfeier und den Interviews deutliche Buh-Rufe zu hören. Die wurden besonders den angereisten mexikanischen Fans zugeschrieben – bei denen ist natürlich sein Teamkollege Sergio Perez ganz hoch im Kurs. Der hatte jedoch nicht die beste Saison bisher und droht sogar noch seinen zweiten Platz in der Fahrer-WM zu verlieren.

Schon seit einigen Monaten kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Red Bull Sergio Perez fallen lassen würde, sollte er das Ruder nicht mehr herumreißen können. Sein Cockpit ist jedenfalls heiß begehrt. Verstappen muss sich dahingehend keine Sorgen machen – er ist und bleibt Red Bulls Liebling. Da möchte der Rennstall erst recht nicht, dass ihm etwas passiert. Bereits im Vorfeld des Mexiko-GP kam es sogar zu öffentlichen Drohungen Verstappen gegenüber auf Social Media.

Gute Miene zum bösen Spiel? In Mexiko zeigt sich Red Bull als große Familie! © IMAGO/Mark Sutton/Sutton Images

Großer Preis von Mexiko: Helmut Marko über die Situation

Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, erklärte die Situation der zusätzlichen Security bei f1-insider so: „Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen.“ In den bisherigen Interviews rund um den Mexiko-GP zeigt sich das Team bisher vereint. Jeder lobt jeden und es wird immer wiederholt, dass Red Bull eine große Familie sei. Natürlich möchte sich das Team beim Heimrennen von Perez von der besten Seite zeigen. Zwei zusätzliche Security-Männer gibt‘s für Verstappen trotzdem.

Den ganzen Trubel um seine Sicherheit hat der Niederländer trotzdem nicht unbedingt verstanden. „Ich bin am Dienstag nach Mexiko gekommen, und überall bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, aber ich erwarte keine Schwierigkeiten“, erzählt er im Interview. Das Ausbuhen in Austin, Texas, fand er trotzdem nicht in Ordnung. Selbst wenn Fans einen Lieblingsfahrer hätten, sollte genügend Respekt da sein, die Siegerehrung gebührend zu zelebrieren. (lhe)