Felipe Massa beendet Formel-1-Karriere

Williams-Pilot Felipe Massa beendet seine Karriere in der Formel 1 nach dieser Saison endgültig. Das erklärte er in einer Videobotschaft.

Abu Dhabi - Felipe Massa verlässt den englischen Formel-1-Rennstall Williams am Saisonende. Wie das frühere Weltmeisterteam aus Grove am Samstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 36-jährigen Brasilianer nicht verlängert. Damit darf der Worndorfer Pascal Wehrlein (23), der den Sauber-Rennstall zum Jahresende verlassen muss, weiter auf ein Cockpit bei Williams in der kommenden Saison hoffen.

Thanks for all the support ! Love you guys Ein Beitrag geteilt von Felipe Massa (@massafelipe19) am 4. Nov 2017 um 4:59 Uhr

"Nachdem ich Ende letzten Jahres schon einmal meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, bin ich diese Saison gern eingesprungen, als Williams mich um Hilfe gebeten hat", sagte Massa, der kurzfristig den zu Mercedes abgewanderten Valtteri Bottas (Finnland) ersetzt hatte: "Ich hatte tolle Jahre, aber meine Formel-1-Karriere wird mit dem Saisonfinale enden."

Massa fuhr seit 2014 für Williams. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Brasilianer, der 2002 sein Königsklassendebüt im Sauber gefeiert hatte, aber bei Ferrari (2006 bis 2013). Massa begann bei den Roten als "Lehrling" von Rekordweltmeister Michael Schumacher. In der Saison 2008 feierte er sechs seiner insgesamt elf Grand-Prix-Siege und musste sich in der Fahrer-WM dem Briten Lewis Hamilton nur um einen Punkt geschlagen geben.

Williams hat noch keinen Fahrer für 2018 bestätigt, die Vertragsverlängerung mit dem kanadischen Milliardärssohn Lance Stroll (19) gilt aber als Formsache. Für das zweite Cockpit gelten der bisherige Ersatzfahrer Paul di Resta (31/Schottland) und der frühere Grand-Prix-Sieger Robert Kubica (32/Polen) als Favoriten.

Für Wehrlein ist Williams nach Aussage von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff die "letzte Möglichkeit" auf ein drittes Jahr als Stammfahrer in der Formel 1, dem Worndorfer werden bei dem Mercedes-Motorkunden aber nur Außenseiterchancen eingeräumt.

sid