Formel-1-Traumpaar verkündet Liebes-Aus: „Unsere Beziehung als Paar ist beendet“

Von: Alexander Kaindl

Unmittelbar nach dem Formel-1-Wahnsinn von Australien haben Fernando Alonso und Andrea Schlager das Ende ihrer Beziehung verkündet.

Melbourne – Es war ein verrücktes Formel-1-Rennen in Australien, für den einstigen Doppel-Weltmeister Fernando Alonso war es aber wieder einmal das Treppchen: Der Spanier fuhr zum dritten Mal in dieser Saison auf P3. Sportlich läuft es für den 41-Jährigen bestens. Privat scheint es dagegen nicht gepasst zu haben. Alonso und Andrea Schlager haben ihre Beziehung beendet.

Fernando Alonso Díaz Geboren: 29. Juli 1981 (Alter: 41 Jahre), Oviedo, Spanien Aston Martin F1 Team Größte Erfolge: Formel-1-Weltmeister (Renault, 2005 und 2006)

Es war vor rund einem Jahr, als zum ersten Mal Gerüchte rund um den damaligen Alpine-Piloten und die TV-Moderatorin aufflammten. Schlager war und ist für ServusTV im Einsatz, die 40-Jährige gilt als das Gesicht schlechthin in der Motorsport-Übertragung Österreichs. Begonnen hatte alles 2016, als sie von den MotoGP-Rennen berichtet hatte. Seit 2020 ist sie auch bei der Formel 1 immer live dabei.

Offiziell zusammen waren Alonso und Schlager dann Anfang Mai 2022 – in Miami spazierten sie händchenhaltend durch das Fahrerlager. Die Beziehung hat letztlich rund ein Jahr gehalten. Jetzt, am 2. April, verkündete das Formel-1-Traumpaar gemeinsam über ihre Instagram-Accounts das Liebes-Aus.

Getrennte Wege: Fernando Alonso und Andrea Schlager haben ihre Beziehung beendet. © Motorsport Images / GEPA pictures / Imago

Fernando Alonso und Andrea Schlager haben sich getrennt

Die Übersetzung der auf Englisch abgesetzten Instagram-Story: „Wir wollten euch darüber informieren, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist. Wir hatten das Glück, eine fantastische Zeit zusammen zu verbringen. So wird es auch weitergehen, aber mit einer anderen Art der Beziehung zueinander.“

Weiter heißt es: „Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, haben wir auf und neben der Strecke in dieser Zeit zusammen an verschiedenen Projekten weitergearbeitet. Das werden wir auch weiter mit großer Liebe und Respekt voreinander tun. Wir dachten, dass es angebracht ist, das alles mit euch zu teilen, da ihr uns alle sehr unterstützt habt. Vielen Dank dafür. In Liebe Fer und Andrea.“

Fernando Alonso und seine gescheiterten Beziehungen

Alonso bleibt also Schlager-Fan, allerdings auf einer neuen Ebene. Der Aston-Martin-Pilot sucht also weiter sein privates Glück. Von 2006 bis 2011 war Alonso mit der spanischen Sängerin Raquel del Rosario verheiratet. Von 2012 bis 2014 war er dann mit dem russischen Model Dasha Kapustina zusammen.

Es folgten Beziehungen mit der spanischen TV-Moderatorin Lara Alvarez und dem italienischen Model Linda Morselli, ehe es dann 2022 mit Schlager funkte. Länger als ein Jahr sollte aber auch diese Liaison nicht halten. Bisher sollen Alonsos Beziehungen häufig am eng gestrickten Terminkalender der Formel 1 gescheitert sein. Mit Formel-1-Moderatorin Schlager hätte es zumindest in dieser Hinsicht also klappen können. (akl)