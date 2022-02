Formel 1 2022: Neuer Ferrari vor offizieller Präsentation geleakt - Foto zeigt den F1-75

Ferrari hat das neue Auto für die Formel-1-Saison 2022 vorgestellt. Doch bereits vor der offiziellen Präsentation war ein Foto aufgetaucht, das den F1-75 zeigte.

Maranello - Der italienische Traditionsrennstall Scuderia Ferrari hat am Donnerstag (17. Februar) seinen Boliden für die Formel-1-Saison 2022 vorgestellt. Um 14 Uhr enthüllten die Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz den F1-75, mit dem die Rückkehr an die Spitze der Königsklasse des Motorsports gelingen soll. Der letzte WM-Titel der Roten liegt nämlich schon viele Jahre zurück: 2008 war Ferrari letztmals Konstrukteurs-Champion, der letzte Fahrer-Weltmeister war Kimi Räikkönen 2007.

In der vergangenen Saison war die Scuderia immerhin das drittbeste Team (323,5 Punkte), hatte aber gegen die Dominanz von Mercedes (613,5) und Red Bull (585,5) keine Chance. Nun bricht jedoch eine neue Ära an: Die Formel 1 wirft zur Saison 2022 ihr technisches Reglement um, das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Zudem kommen statt der bisherigen 13-Zoll-Räder nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos.

Durch die Änderungen starten alle Teams bei Null. Die Spannung und Vorfreude auf das erste Rennen im März ist riesig, denn es ist unklar, wer das beste Konzept entwickelt hat und von Beginn an konkurrenzfähig sein wird.

Formel 1 2022: Ferrari präsentiert den F1-75 am 17. Februar

Doch bevor die Autos erstmals auf die Strecke dürfen, stehen die Präsentationen der Rennställe an. Den Auftakt machte am 4. Februar das Haas-Team, für das Mick Schumacher fährt. Es folgten Red Bull, Aston Martin, McLaren, AlphaTauri und Williams. Am Donnerstag lüftete Ferrari das Geheimnis um den F1-75.

Formel-1-Präsentationen 2022: Alle Termine im Überblick

Datum Team 04.02.2022 Haas 09.02.2022 Red Bull Racing 10.02.2022 Aston Martin 11.02.2022 McLaren 14.02.2022 Scuderia AlphaTauri 15.02.2022 Williams Racing 17.02.2022 Scuderia Ferrari 18.02.2022 Mercedes 21.02.2022 Alpine 27.02.2022 Alfa Romeo

Formel 1 2022: Neuer Ferrari bereits vor Präsentation geleakt

Eine allzu große Überraschung dürfte der neue rote Renner mit dem springenden Pferd für F1-Fans wohl aber nicht gewesen sein. Denn bereits vor der offiziellen Präsentation am 17. Februar war im Netz ein Foto aufgetaucht, das den Rennwagen der Italiener zeigen sollte. Demnach erstrahlt das Auto nicht wie im letzten Jahr komplett in Rot. Der Front-, Heckflügel sowie der Cockpitschutz Halo sind schwarz lackiert.

Die Lackierung erinnert ein wenig an die Ferraris aus den frühen 90er-Jahren - beispielsweise an den Ferrari 643 von 1991, den Alain Prost und Jean Alesi pilotierten.

Am Donnerstag, kurz nach 14 Uhr war klar: Der F1-75 sieht genau so wie auf dem Bild aus, das in den sozialen Netzwerken im Umlauf war. Erstmals auf der Strecke wird der Ferrari bereits nächste Woche sein: vom 23. bis 25. Februar finden in Barcelona die ersten Testfahrten statt. Vom 10. bis 12. März wird dann in Bahrain getestet, wo am 20. März auch die neue Saison starten wird. (sk)