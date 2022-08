Formel 1 2023: Vettel-Nachfolger steht fest - diese Cockpits sind noch offen

Der Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin steht fest. Ein anderes Cockpit wird dafür frei. Welche Optionen hat Mick Schumacher? Das sind die Formel-1-Fahrer 2023.

München - Die Formel 1 verabschiedet sich nach dem Großen Preis von Ungarn, den der amtierende Weltmeister Max Verstappen (24) für sich entschied und seine WM-Führung weiter ausbaute, in eine vierwöchige Sommerpause. Traditionell markiert die Saisonmitte den Beginn der sogenannten „Silly Season“ - die Phase, in der über die Fahrer-Paarungen für die nächste Saison spekuliert wird und erste Wechsel bekannt gegeben werden.

Das Fahrer-Karussell in Schwung gebracht hat in diesem Jahr Sebastian Vettel (35). Der viermalige Champion gab am 28. Juli bekannt, seine F1-Karriere nach dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi (20. November) beenden zu wollen. Nur wenige Tage später, am 1. August, präsentierte Aston Martin bereits seinen Nachfolger.

Vettel-Nachfolger bei Aston Martin steht fest - Bleibt Mick Schumacher 2023 bei Haas?

Gehandelt wurden unter anderem Haas-Pilot Mick Schumacher (23) und Nico Hülkenberg (34), aktuell Ersatzfahrer beim britischen Rennstall. Doch die beiden Deutschen erhielten nicht den Zuschlag. Stattdessen unterzeichnete Routinier Fernando Alonso (41) einen Vertrag über „mehrere Jahre“ und fährt ab der Saison 2023 an der Seite von Lance Stroll (23), dem Sohn des Team-Besitzers Lawrence Stroll. „Ich habe noch immer den Hunger und den Ehrgeiz, an der Spitze mitzukämpfen“, betonte der Spanier.

Alonsos Platz bei Alpine dürfte der 21 Jahre alte Australier Oscar Piastri einnehmen, der als großes Talent gilt und nun wohl vom Test- zum Stammpilot befördert wird. Klar ist auch, dass Mick Schumachers Optionen für kommendes Jahr überschaubar bleiben. Sein Vertrag bei Haas läuft aus. Ein Verbleib ist jedoch sehr wahrscheinlich. Oder öffnet sich doch noch eine Tür bei McLaren?

Formel 1 2023: McLaren könnte Ricciardo ersetzen - trotz gültigem Vertrag

Dort ist die Zukunft von Daniel Ricciardo (33) weiter unklar. Der Australier hat zwar einen Vertrag für das nächste Jahr, doch die Gerüchte um eine mögliche Ablösung reißen nicht ab. In der Fahrerwertung liegt Ricciardo mit 19 Punkten nur auf Rang zwölf, während sein Teamkollege Lando Norris mit 76 Zählern den siebten Rang innehat.

Für die Formel-1-Saison 2023 ebenfalls noch nicht bestätigt sind Guanyu Zhou (23) und Yuki Tsunoda (22). Allerdings wird fest damit gerechnet, dass beide Fahrer ihre Plätze bei Alfa Romeo beziehungsweise AlphaTauri behalten. Ob Williams dagegen mit Nicholas Latifi (27) verlängert, ist mehr als fraglich.

Formel-1-Fahrer 2023: Diese Cockpits sind noch offen

Team 1. Fahrer 2. Fahrer Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russell Alpine Esteban Ocon noch offen McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou (noch nicht bestätigt) Haas Kevin Magnussen Mick Schumacher (noch nicht bestätigt) AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda (noch nicht bestätigt) Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Williams Alexander Albon noch offen

