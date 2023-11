Formel 1 in Abu Dhabi, jetzt im Live-Ticker: Wer wird zweiter in der Konstrukteurs-WM?

Von: Lena Hempler

Es ist das letzte Rennen der Saison 2023. Heute entscheidet sich, ob Ferrari oder Mercedes zweiter in der Konstrukteurs-WM wird. Das Rennen im Live-Ticker.

Update vom 26. November, 13:46 Uhr: In Abu Dhabi sind auch wieder einige Superstars an der Strecke. Tennisspieler Alexander Zverev hat Sky schon ein Interview gegeben und auch Schauspieler Chris Hemsworth ist vor Ort und hat erzählt, dass er Oscar Piastri heute die Daumen drücken wird.

Startaufstellung beim Großen Preis von Abu Dhabi

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Piastri 4. Russell 5. Norris 6. Tsunoda 7. Alonso 8. Hülkenberg 9. Perez 10. Gasly 11. Hamilton 12. Ocon 13. Stroll 14. Albon 15. Ricciardo 16. Sainz 17. Magnussen 18. Bottas 19. Zhou 20. Sargeant

Update vom 26. November, 13:40 Uhr: In 20 Minuten beginnt das Rennen. Für Max Verstappen könnte es der 19. Rennsieg der Saison und der siebte Sieg in Folge werden! Eine unfassbare Saison für den Niederländer. Abgesehen von Singapur (P5) stand er in jedem Grand Prix dieses Jahr auf dem Podium.

Erstmeldung vom 26. November, 13:13 Uhr: Die Autos haben jetzt die Boxengasse verlassen und machen sich mit den Streckenbedingungen vertraut. Noch darf am Auto gebaut und Einstellungen verändert werden.

Mercedes und Ferrari kämpfen um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Abu Dhabi: Pole-Position trotz schlechtem Freien Training für Verstappen

Abu Dhabi - Zum letzten Mal heißt es in dieser Formel-1-Saison „Light‘s Out“. Max Verstappen konnte das Qualifying für sich entscheiden und fährt um seinen 19. Saisonsieg. Dabei fing das Rennwochenende für Red Bull gar nicht so gut an, Verstappen beschwerte sich fast durchgehend: „Das Auto hüpft schon wieder, ich weiß nicht, was los ist“, meckerte er am Samstag noch kurz vorm Qualifying. Was auch immer Red Bull dann noch schnell am Auto veränderte, es hat funktioniert. Der Niederländer war von Q1 bis Q3 unschlagbar.

Der einzige, der dann ganz zum Schluss doch noch ansatzweise an die Zeit herankam, war Charles Leclerc. Der Monegasse hatte zu Beginn kein gutes Qualifying und fuhr eher so im Mittelfeld mit. Erst in seiner allerletzten Runde setzte er seinen Ferrari in die erste Startreihe auf P2 – damit hatte er nicht gerechnet. Das ist jedoch sehr wichtig im Kampf um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM. Am Sonntag Ferrari und Mercedes um den zweiten Platz – und um einen Bonus von 10 Millionen US-Dollar.

Max Verstappen bekommt seinen Pole-Position-Award in Abu Dhabi. © IMAGO/HOCH ZWEI

Großer Preis von Abu Dhabi: Freitag war der Tag der Nachwuchsfahrer

In der Formel 1 gibt es eine Regel, die besagt, dass ein Team zweimal in der Saison einen der beiden Stammfahrer aussetzen lassen muss, damit ein Nachwuchsfahrer sich ins Auto setzen und eine Trainingseinheit absolvieren kann. Und weil es das letzte Rennwochenende der Saison ist, mussten alle Teams ihre Autos an die Rookies abgeben. Gleich zehn junge Fahrer durften im ersten Freien Training Formel-1-Luft schnuppern.

Darunter waren direkt acht Fahrer aus der Formel 2, auch Frederik Vesti durfte mitfahren und saß im Mercedes. Der Däne gilt momentan als größter Konkurrent zu Logan Sargeant, denn Williams hat noch immer nicht bekannt gegeben, wer 2024 an der Seite von Alex Albon fahren wird. Sargeant muss beim letzten Rennen nochmal alles geben, wenn er das Cockpit behalten möchte, allerdings wird es von P20 aus schwierig werden, Teamchef James Vowles zu beeindrucken. (lhe)