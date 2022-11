Formel 1: Abu Dhabi GP im Live-Ticker – Vettels Abschiedsrennen mit ungewöhnlichem Sky-Geschenk

Von: Lena Hempler

Teilen

Heute gastiert die Formel 1 in Abu Dhabi: Es ist das letzte Rennen der Saison und somit auch der Abschied von Sebastian Vettel. Alles dazu im Live-Ticker.

Abu Dhabi – Haas beendet die Zusammenarbeit mit Mick Schumacher nach dieser Formel-1-Saison. Sie setzen lieber auf Nico Hülkenberg. „Wir müssen Mick mitziehen. Aber wir brauchen jemanden, der uns mitzieht“, genau das erwartet Günther Steiner in der kommenden Saison dann von Hülkenberg. Immerhin hat der Deutsche deutlich mehr Erfahrung als Mick.

Fomrel-1-Startaufstellung beim Großen Preis von Abu Dhabi

1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Sainz 5. Hamilton 6. Russell 7. Norris 8. Ocon 9. Vettel 10. Alonso 11. Tsunoda 12. Schumacher 13. Ricciardo 14. Stroll 15. Zhou 16. Magnussen 17. Gasly 18. Bottas 19. Albon 20. Latifi

Das letzte freie Cockpit gibt es noch bei Williams, doch der Sitz wurde bereits Logan Sargeant versprochen. Der US-Amerikaner muss jedoch noch in der Formel 2 für seine Super-Lizenz genügend Punkte holen. Im Rennen muss er also mindestens auf Platz sieben fahren, damit das passiert. Für Mick besteht also noch ein klein wenig Hoffnung auf ein mögliches Cockpit in 2023.

Kann Logan Sargeant genügend Super-Lizenz-Punkte für die Formel 1 sammeln? © IMAGO/Eibner/Memmler

Letzter Grand Prix für Fomel-1-Star Sebastian Vettel: Abschiedsessen und Alpakas

299 Rennen, 57 Pole Positions und 53 Siege. Diese Statistik schmückt den Lebenslauf von Sebastian Vettel und bei den Zahlen wird es vermutlich auch erstmal bleiben. Mit seinem Aston Martin scheint ein Sieg beim letzten Rennen der Saison wohl eher unwahrscheinlich. Vettel wurde bereits von den anderen Fahrern mit einem Gruppenessen gebührend verabschiedet. Der komplette Grid war am Donnerstagabend (17.11) unterwegs und ging mit einer ordentlichen Rechnung aus dem Restaurant, die Lewis Hamilton komplett bezahlt haben soll.

Für Sebastian Vettel ist es das Wochenende des Abschiednehmens und der Geschenke. Auch das Team von Sky Deutschland überreichte dem Deutschen ein eher ungewöhnliches Geschenk. Für Vettels Farm wollen sie ihm mehrere Alpakas schenken, mit denen könnte er dann auch mal eine Wanderung machen. „Hoffentlich werde ich nicht angespuckt“, witzelte er noch am Ende des Interviews. Bevor er sich jedoch um die Alpakas kümmert, muss er noch das letzte Rennen fahren! (lhe)