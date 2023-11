Formel 1 in Abu Dhabi: Verstappen siegt und bricht wieder einen Rekord

Von: Lena Hempler

Es war das letzte Rennen der Saison 2023. Mercedes schnappt sich knapp vor Ferrari den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 26. November, 16:42 Uhr: Carlos Sainz ist sein Rennen gar nicht mehr zu Ende gefahren. Nachdem er reingeholt wurde und weiche Reifen bekommen hatte, hat Ferrari ihn in der aller letzten Runde unter einem Problem-Vorwand das Rennen abbrechen lassen. Damit geht er auf P18 nach Hause. Und Verstappen konnte in dieser Saison mehr als 1000 Runden führen, ein unfassbares Ergebnis und ein neuer Rekord in der Formel 1.

Endstand beim Großen Preis von Abu Dhabi

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Russell 4. Perez 5. Norris 6. Piastri 7. Alonso 8. Tsunoda 9. Hamilton 10. Stroll 11. Ricciardo 12. Ocon 13. Gasly 14. Albon 15. Hülkenberg 16. Sargeant 17. Zhou 18. Sainz 19. Bottas 20. Magnussen

Update vom 26. November, 16:01 Uhr: Franz Tost, Teamchef bei AlphaTauri, hört übrigens nach dieser Saison auf. Für den Österreicher war es das letzte Rennen als Chef eines Rennstalls. Helmut Marko erzählte jedoch bei Sky, dass er für 2024 und 2025 noch als Stand-By-Consultant angestellt ist und so den beiden Red-Bull-Teams zur Seite stehen wird. Als Abschiedsgeschenke soll er wohl ein Auto bekommen haben.

Das letzte Podium der Saison: Max Verstappen, Charles Leclerc und George Russell © IMAGO/eu-images

Großer Preis von Abu Dhabi: Mercedes wird zweiter in der Konstrukteurs-WM

Update vom 26. November, 15:40 Uhr: Und damit ist es offiziell: Mercedes (409 P) wird zweiter in der Konstrukteurs-WM. Erleichterung bei den Silberpfeilen auf der einen Seite, immerhin geht es um einen 10 Millionen US-Dollar-Bonus. Enttäuschung bei Ferrari (406 P) auf der anderen Seite. Drei Punkte liegen zwischen den beiden Teams.

Update vom 26. November, 15:35 Uhr: Für Nico Hülkenberg war es auch eher ein unterirdisches Rennen. Der Deutsche startete zwar von P8, aber hatte im Haas keine Chance gegen die anderen und fuhr als 15. durchs Ziel.

Runde 58/58: Leclerc hat Perez jetzt vorbeigelassen, in der Hoffnung, dass der doch noch die fünf Sekunden rausfahren kann und Russell somit vom Podium schiebt. Verstappen fährt derweil durchs Ziel und holt sich seinen 19. Saisonsieg! Damit ist das letzte Rennen der Saison offiziell vorbei. Allerdings hat Perez es zeitlich nicht geschafft, der Mexikaner landet trotz aller Versuche auf P4.

Runde 56/58: Sainz war immer noch nicht in der Box. Der Spanier muss auf jeden Fall noch eine andere Reifenmischung aufziehen, sonst bekommt er eine Strafe. Für Mercedes wird es dadurch vermutlich dann doch noch der zweite WM-Platz.

Runde 54/58: Perez ist jetzt an Russell vorbeigekommen und muss jetzt versuchen, fünf Sekunden zwischen sich und Russell zu bringen und er hat viel frischere Reifen. Das könnte noch möglich sein mit dem Red Bull.

Verstappen feiert den Saisonabschluss mit ein paar Donuts! © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Formel 1 in Abu Dhabi: Fünf-Sekunden-Strafe für Perez

Runde 51/58: Perez bekommt für den Vorfall mit Norris eine Fünf-Sekunden-Strafe. Das kann besonders für Mercedes gut werden, wenn Perez an Russell vorbeikommen sollte, muss Russell in diesem Fenster dran bleiben, dann wäre es P2 in der Konstrukteurs-WM für die Silberpfeile!

Runde 50/58: Es sind noch neun Runden zu fahren und Carlos Sainz war immer noch nicht beim Boxenstopp. Der Vorfall zwischen Norris und Perez wird derweil von der Rennleitung untersucht und Verstappen hat fast neun Sekunden Vorsprung auf Leclerc.

Runde 48/58: Da wollte Perez an Norris vorbei und ist vielleicht ein bisschen zu weit rausgekommen aus der Kurve. Die zwei haben sich berührt, aber die Autos sind noch ganz. Spannender Kampf zwischen den beiden um P4.

Runde 45/58: Durch den späten Boxenstopp von Red Bull ist der Vorsprung von Verstappen zu Leclerc dann noch ziemlich geschrumpft. Aber der Niederländer holt sich direkt wieder die schnellste Rennrunde. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis wieder mehr als zehn Sekunden zwischen ihnen liegen.

Runde 42/58: Die Rennleitung hat gerade bekannt gegeben, dass der Vorfall zwischen Alonso und Hamilton nicht weiter untersucht wird. Sainz hat gerade per Funk durchbekommen, dass er noch ein wenig länger draußen bleiben soll, weil das Team auf ein Safety-Car hofft.

Esteban Ocon mit Sonnenuntergang auf der Strecke in Abu Dhabi © IMAGO/Glenn Dunbar/LAT Images

Großer Preis von Abu Dhabi: Dreikampf zwischen Ocon, Sainz und Piastri

Runde 40/58: Spannender Dreikampf zwischen Ocon, Sainz und Piastri um P8, den bisher Piastri für sich entscheiden konnte. Alonso hat gerade bei Hamilton einen „Breaktest“ gemacht. Also vor dem eigentlich Bremspunkt einer Kurve gebremst, das kann sehr gefährlich sein - das könnte ein Nachspiel für den Spanier haben.

Runde 37/58: Norris hat die Reihe der Boxenstopps losgetreten. Russell und Leclerc sind gefolgt, allerdings lässt sich Red Bull ziemlich viel Zeit. Weder Verstappen noch Perez wurden bisher reingerufen.

Runde 35/58: Russell wollte eigentlich noch draußen bleiben, aber sein Team hat ihn trotzdem reingeholt. Und das war wichtig, denn Norris ist jetzt schon direkt an ihn rangekommen. Der konnte auf seiner Runde mit den neuen Reifen fast drei Sekunden gut machen.

Runde 33/58: Sainz kämpft sich langsam nach vorne in seinem Ferrari. Jetzt ist er schon auf P12 wieder vorgefahren und will unbedingt in die Punkte. Norris kommt zu seinem nächsten Boxenstopp und holt sich neue harte Reifen ab. Das wird ein Undercut gegen Russell.

Runde 31/58: Die Sonne geht in Abu Dhabi unter und beschert einen wunderschönen Himmel. Der Abstand zwischen Leclerc und Verstappen wird immer größer, allerdings geht momentan auch von Russell gerade keine Gefahr aus. Die ersten drei scheinen einfach gerade ihre Reifen zu managen und in Ruhe ihre Runden zu drehen.

Verstappen führt den Grid in Abu Dhabi an. © IMAGO/Glenn Dunbar / LAT Images

Formel 1 in Abu Dhabi: Perez will auch aufs Podium

Runde 28/58: Perez kämpft sich langsam in Richtung des Podiums! Der Mexikaner ist jetzt schon auf P5 und mit der Rennpace des Red Bulls hat er wirklich gut Chancen noch Russell oder sogar Leclerc von ihren Plätzen zu verdrängen.

Runde 26/58: Sainz ist nach seinem Boxenstopp wieder aus den Punkten draußen, er hat nochmal harte Reifen bekommen und muss somit auf jeden Fall nochmal rein. Fahrer müssen im Rennen mit mindestens zwei verschiedenen Reifenmischungen fahren. Sollte er weiterhin aus den Punkten draußen bleiben, würde Mercedes auf jeden Fall den zweiten Platz in der WM bekommen.

Runde 23/58: Verstappen konnte mittlerweile seinen Vorsprung deutlich ausbauen. Mehr als vier Sekunden trennen ihn und Leclerc auf P2. Dafür kommt Russell dem Ferrari näher, keine zwei Sekunden mehr zwischen ihm und Leclerc.

Runde 21/58: Sainz macht brav Platz für Leclerc auf der Geraden. Für Ferrari geht es um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM und Leclerc ist in der besten Position dem Team diesen Platz einzufahren. Sainz muss jetzt versuchen, Russell hinter sich zu behalten, schafft es aber leider nicht.

Runde 20/58: Für einen kurzen Moment ist Yuki Tsunoda der Anführer des Rennens, aber so langsam sollte AlphaTauri den Fahrer mal reinholen, sonst könnte er im Mittelfeld untergehen.

Lewis Hamilton und Fernando Alonso waren sich auf der Strecke nicht unbedingt einig. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Großer Preis von Abu Dhabi: Berührung zwischen Hamilton und Gasly

Runde 18/58: Mercedes hat mit Russell einen super Undercut hingelegt. Der Brite ist jetzt bereits nah an Leclerc dran und hat die wärmeren Reifen. Der Monegasse muss seine Position jetzt ganz eindeutig verteidigen.

Runde 16/58: Zwischen Hamilton und Gasly kam es gerade zu einer kleinen Berührung. Gasly verbremste sich am Kurveneingang und Hamilton war zu dicht hinten dran und zu spät auf der Bremse. Der Brite hat jetzt einen kleinen Teil seines Frontflügels verloren.

Runde 15/58: OH NO! Das war ein extrem schlechter Boxenstopp für Norris. Der dauerte mehr als fünf Sekunden und genau darüber freut sich Russell. Der fährt nämlich jetzt in der Boxengasse am Briten vorbei und reiht sich durch den schnelleren Pitstop einfach vor ihm ein.

Runde 14/58: Die ersten Fahrer kommen jetzt schon zum Boxenstopp. Erst Alonso, jetzt auch Piastri, Hülkenberg und Zhou. Jetzt geht es an die Strategien der einzelnen Teams.

Runde 11/58: Auf Start und Ziel war es dann vorbei mit der Verteidigung für P4. Russell ist an Piastri vorbei und fährt jetzt auf P3 und darüber freut sich auch Tsunoda auf P6, denn der kommt jetzt näher an Piastri dran und hofft auf DRS.

Zwischen den McLarens und den Mercedes gab es einige Zweikämpfe im Rennen. © IMAGO/Simon Galloway / LAT Images

Formel 1 in Abu Dhabi: Duell zwischen Piastri und Russell auf der Strecke

Runde 10/58: Piastri verteidigt seinen vierten Platz unfassbar gut. Russell macht sich so auf Dauer natürlich auch die Reifen etwas kaputt. Schöner Zweikampf zwischen den beiden!

Runde 8/58: Nicht gut für Daniel Ricciardo: Der Australier hat wohl etwas an seinem Auto verloren und musste deshalb zu einem Boxenstopp kommen. Sehr ärgerlich, jetzt fährt er auf P19.

Runde 7/58: Russell ist super nah an Piastri dran und versucht auf der Gerade an ihm vorbeizuziehen, in der langen Kurve schiebt sich der Australier dann aber doch wieder an Russell vorbei und kann seinen vierten Platz bisher verteidigen.

Runde 5/58: Norris ist jetzt doch an Piastri vorbeigekommen und ist der schnellste auf der Strecke, hat aber auch DRS von Leclerc bekommen. Der wiederum versucht dafür näher an Verstappen ranzukommen.

Runde 4/58: Leclerc und Verstappen haben in der ersten Runde direkt ein super spannendes Duell geliefert. Hoffentlich geht das Rennen so weiter! Bei McLaren könnte es teamintern noch ein wenig Diskussion geben. Norris möchte natürlich unbedingt an Piastri vorbei, aber der gibt seinen dritten Platz bestimmt nicht freiwillig auf.

Verstappen und Leclerc kämpfen um P1 nach dem Start. © IMAGO/Zak Mauger/ LAT Images

Großer Preis von Abu Dhabi: Spannender Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen

Runde 2/58: Hülkenberg hat beim Start leider einige Plätze verloren, ist nur noch auf P13. Sainz hat direkt zwei Plätze gut gemacht und auch Hamilton hat sich schon an Perez vorbeigekämpft.

Runde 1/58: ZUM LETZTEN MAL IN DIESER SAISON GEHEN DIE LICHTER AUS, DIESMAL IN ABU DHABI! LECLERC KOMMT FAST EIN WENIG BESSER WEG ALS VERSTAPPEN, ABER KÄMPFT SICH NICHT DIREKT AN IHM VORBEI. ABER IN DER NÄCHSTEN KURVE VERSUCHT DER MONEGASSE ES DOCH, SCHAFFT ES ABER NICHT GANZ, VERSTAPPEN KANN SEINEN ERSTEN PLATZ GUT VERTEIDIGEN!

Update vom 26. November, 13:46 Uhr: In Abu Dhabi sind auch wieder einige Superstars an der Strecke. Tennisspieler Alexander Zverev hat Sky schon ein Interview gegeben und auch Schauspieler Chris Hemsworth ist vor Ort und hat erzählt, dass er Oscar Piastri heute die Daumen drücken wird.

Update vom 26. November, 13:40 Uhr: In 20 Minuten beginnt das Rennen. Für Max Verstappen könnte es der 19. Rennsieg der Saison und der siebte Sieg in Folge werden! Eine unfassbare Saison für den Niederländer. Abgesehen von Singapur (P5) stand er in jedem Grand Prix dieses Jahr auf dem Podium.

Erstmeldung vom 26. November, 13:13 Uhr: Die Autos haben jetzt die Boxengasse verlassen und machen sich mit den Streckenbedingungen vertraut. Noch darf am Auto gebaut und Einstellungen verändert werden.

Mercedes und Ferrari kämpfen um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Abu Dhabi: Pole-Position trotz schlechtem Freien Training für Verstappen

Abu Dhabi - Zum letzten Mal heißt es in dieser Formel-1-Saison „Light‘s Out“. Max Verstappen konnte das Qualifying für sich entscheiden und fährt um seinen 19. Saisonsieg. Dabei fing das Rennwochenende für Red Bull gar nicht so gut an, Verstappen beschwerte sich fast durchgehend: „Das Auto hüpft schon wieder, ich weiß nicht, was los ist“, meckerte er am Samstag noch kurz vorm Qualifying. Was auch immer Red Bull dann noch schnell am Auto veränderte, es hat funktioniert. Der Niederländer war von Q1 bis Q3 unschlagbar.

Der einzige, der dann ganz zum Schluss doch noch ansatzweise an die Zeit herankam, war Charles Leclerc. Der Monegasse hatte zu Beginn kein gutes Qualifying und fuhr eher so im Mittelfeld mit. Erst in seiner allerletzten Runde setzte er seinen Ferrari in die erste Startreihe auf P2 – damit hatte er nicht gerechnet. Das ist jedoch sehr wichtig im Kampf um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM. Am Sonntag Ferrari und Mercedes um den zweiten Platz – und um einen Bonus von 10 Millionen US-Dollar.

Max Verstappen bekommt seinen Pole-Position-Award in Abu Dhabi. © IMAGO/HOCH ZWEI

Großer Preis von Abu Dhabi: Freitag war der Tag der Nachwuchsfahrer

In der Formel 1 gibt es eine Regel, die besagt, dass ein Team zweimal in der Saison einen der beiden Stammfahrer aussetzen lassen muss, damit ein Nachwuchsfahrer sich ins Auto setzen und eine Trainingseinheit absolvieren kann. Und weil es das letzte Rennwochenende der Saison ist, mussten alle Teams ihre Autos an die Rookies abgeben. Gleich zehn junge Fahrer durften im ersten Freien Training Formel-1-Luft schnuppern.

Darunter waren direkt acht Fahrer aus der Formel 2, auch Frederik Vesti durfte mitfahren und saß im Mercedes. Der Däne gilt momentan als größter Konkurrent zu Logan Sargeant, denn Williams hat noch immer nicht bekannt gegeben, wer 2024 an der Seite von Alex Albon fahren wird. Sargeant muss beim letzten Rennen nochmal alles geben, wenn er das Cockpit behalten möchte, allerdings wird es von P20 aus schwierig werden, Teamchef James Vowles zu beeindrucken. (lhe)