Formel 1 in Abu Dhabi: Verstappen überrascht mit Pole im Qualifying

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trotz einiger Beschwerden am Auto konnte Verstappen die Pole einfahren. Das Qualifying zum Nachlesen.

Update vom 25. November, 16:20 Uhr: Weder für Ferrari, noch für Mercedes eine ideale Situation nach dem Qualifying. Beide Teams kämpfen um den zweiten Platz der Konstrukteurs-WM. Lewis Hamilton und Carlos Sainz hatten beide Probleme und starten von weiter hinten, sie müssen sich erstmal in die Punkte fahren und da halten. Charles Leclerc und George Russell werden vorne recht schnell um die guten Plätze kämpfen, damit sie die wichtigen Punkte für ihr jeweiliges Team einfahren können.

Startaufstellung beim Großen Preis von Abu Dhabi

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Piastri 4. Russell 5. Norris 6. Tsunoda 7. Alonso 8. Hülkenberg 9. Perez 10. Gasly 11. Hamilton 12. Ocon 13. Stroll 14. Albon 15. Ricciardo 16. Sainz 17. Magnussen 18. Bottas 19. Zhou 20. Sargeant

Q3: Nico Hülkenberg hatte ein ziemlich gutes Qualifying. Der Deutsche schlägt einfach Sergio Perez im Red Bull und fährt vor ihn auf P8.

Großer Preis von Abu Dhabi: Leclerc schießt aus dem Nichts auf P2

Q3: Und ganz zum Schluss konnte sich Charles Leclerc dann doch wieder nach vorne kämpfen! Der Monegasse landet auf P2 am Sonntag, hinter Verstappen. Und Lando Norris verbaute sich eine schnelle Zeit, weil er sich leider verbremst hatte, damit wurde er nur Fünfter.

Q3: So, die letzte schnelle Runde steht an und Max Verstappen kann seine schnelle Runde nicht verbessern. Bleibt aber bisher erster.

Q3: Jetzt sind alle Fahrer wieder in der Box und holen sich neue Reifen. Der einzige, der Verstappen die Pole wohl streitig machen könnte, ist Norris. Aber der verliert zu viel im Mittelsektor der Strecke und kommt einfach nicht an die Zeit dran.

Q3: Norris fehlen fast Vierzehntel auf Verstappen und auch Perez kommt nicht mal ansatzweise an seinen Teamkollegen ran. Und auch Charles Leclerc kommt überhaupt nicht an die von den anderen ran. Mehr als eine Sekunde langsamer als Verstappen und bisher P9. Allerdings hatte er auch keine frischen Reifen drauf.

Q3: Verstappen versucht als erster eine schnelle Runde zu fahren, wurde jedoch vielleicht sogar von Russell etwas aufgehalten? Vielleicht bekommen wir da gleich noch einen Funkspruch zu hören. Norris legt einen schnelleren ersten Sektor hin als Verstappen. Kann er seine Zeit schlagen?

Wer ist raus in Q2?

11. Lewis Hamilton

12. Esteban Ocon

13. Lance Stroll

14. Alex Albon

15. Daniel Ricciardo

Q2: Gar nicht schön. Für Lewis Hamilton hat es in Abu Dhabi nicht für Q3 gereicht! Der Brite wird von P11 starten. Allerdings darf sich Nico Hülkenberg freuen, der Deutsche darf in Q3 noch ein paar Runden drehen!

Q2: Hülkenberg springt jetzt erstmal auf P4. Ob er es in Q3 schafft? Albon und Ricciardo sind schon mal langsamer als er, aber es könnte eng werden.

Q2: Jetzt fahren alle anderen auch wieder aus der Boxengasse und müssen nochmal alles geben! Carlos Sainz ist gerade im Interview und erklärt, wieso es bei ihm schon in Q1 gescheitert ist. Das Problem war wohl der Verkehr am Ende von Q1, er konnte keine saubere Runde hinlegen.

Formel 1 in Abu Dhabi: Verstappen und Norris auf gleicher Höhe

Q2: Alex Albon ist wieder mit frischen Reifen unterwegs und fährt antizyklisch zum Rest des Grids. Und die schnelle Zeit von Hülkenberg wurde wieder wegen Tracklimits gestrichen.

Q2: Norris ist bisher der einzige, der nur ansatzweise an die Zeit von Verstappen rangekommen ist und trotzdem noch knapp Zweizehntel hinter ihm hängt.

Q2: Verstappen ist bisher der einzige Fahrer, der seine Zeit unter 1:24:000 setzen konnte! Aber jetzt kommt Norris und legt den schnellsten ersten Sektor hin.

Q2: Albon ist der erste auf seiner schnellen Runde, die leider gar nicht so schnell ist. Verstappen ist super stark unterwegs, ein wenig ironisch, wenn man bedenkt, wie sehr er über sein Auto vorher noch gemeckert hat.

Q2: Alex Albon im Williams ist der erste auf der Strecke. Das hat Williams bisher in allen Qualifyings immer so gemacht! Auch die anderen Autos schleichen sich jetzt langsam aus der Boxengasse.

Wer ist raus in Q1?

16. Carlos Sainz

17. Kevin Magnussen

18. Valtteri Bottas

19. Zhou Guanyu

20. Logan Sargeant

Q1: Was ist denn hier passiert?! Carlos Sainz im Ferrari ist in Q1 raus! Der Spanier konnte sich in der letzten schnellen Runde nicht mehr verbessern und landet nur auf P16. Auch Charles Leclerc hatte große Probleme und konnte sich nicht viel verbessern, landete nur auf P10. Darf aber noch in Q2 mitfahren!

Q1: Die Strecke ist voll und jeder versucht noch eine letzte schnelle Runde durchzukriegen. Lewis Hamilton legt in seinem Mercedes keine besonders gute Runde hin und sogar Nico Hülkenberg ist vor ihm gelandet.

Q1: Oh nein! Logan Sargeant wurde seine schnelle Runde schon wieder wegen der Tracklimits gestrichen! Noch eine schnelle Runde wird er nicht nachlegen können. Das war es wohl für ihn.

Q1: Keine vier Minuten mehr in Q1 zu fahren und Sargeant legt gerade eine ziemlich ordentliche Runde hin! Das beutetet aber auch, dass sich der Rest des Grids in der letzten schnellen Runde nochmal verbessern wird. Und in der Boxenausfahrt kommt es wieder zu Stau!

Q1: Tracklimits scheinen in Abu Dhabi auch wieder eine Rolle zu spielen: Logan Sargeant, Zhou Guanyu und Nico Hülkenberg wurden die schnellsten Runden gestrichen!

Großer Preis von Abu Dhabi: Verstappen legt schnelle Runde vor

Q1: Lando Norris im McLaren scheint einen guten Samstag zu haben. Mit seiner schnellen Runde hat er sich prompt hinter Verstappen auf P2 eingereiht, gefolgt von Leclerc auf P3.

Q1: Der Williams scheint an diesem Wochenende auch wieder gut zu laufen. Allerdings wurde Logan Sargeant gerade seine wirklich schnelle Rundenzeit gestrichen. Damit war er hinter Verstappen gelandet, auf P2.

Q1: So, die Fahrer sind endlich auf der Strecke und Max Verstappen ist auf seiner ersten schnellen Runde an diesem Abend!

Q1: Noch ist kein einziger Fahrer auf der Strecke. Immerhin geht Q1 auch noch 16 Minuten, da lasse sich die Fahrer noch etwas Zeit.

Erstmeldung vom 25. November, 14:47 Uhr: Die Teams konnten im zweiten Freien Training kaum Daten über die Autos und die Reifen sammeln. Denn sowohl Carlos Sainz, als auch Nico Hülkenberg sorgten für eine Rote Flagge! Wie sich das Auto also am Abend, auf der Strecke fährt. Außerdem ist heute auch der Wind etwas stärker vor Ort.

Formel 1 in Abu Dhabi: Max Verstappen frustriert über sein Auto

Abu Dhabi – Es ist das letzte Formel-1-Wochenende der Saison 2023. Max Verstappen ist bereits vor einigen Rennen zum Weltmeister gekürt worden, es wäre also für ihn kein Problem im letzten Rennen mal nicht erster zu werden. Trotzdem zeigt sich der Niederländer am Funk mit seinem Team im dritten Freien Training ordentlich gefrustet. „Das Auto hüpft schon wieder, ich weiß nicht was los ist“, meckert er. Im Training reichte es nur für Platz 12 und schon am Freitag (24.11) war er unzufrieden mit seinem Auto.

Besser lief es für Charles Leclerc im Ferrari. Der wurde im zweiten Freien Training erster. Der Monegasse hat mit die besten Chancen auf die Pole-Position. Für ihn und Ferrari geht es im letzten Rennen auch nochmal um alles! Morgen entscheidet sich, ob Ferrari oder Mercedes zweiter in der Konstrukteurs-WM wird. Dabei geht es für die Teams um einen Preisgeld-Unterschied von 10 Millionen US-Dollar, den sie in die Entwicklung neuer Autos stecken können.

Großer Preis von Abu Dhabi: Nach Vorfall im Freien Training kommt FIA mit neuer Regel

Seit 2023 ist das Überholen in der Boxengasse ein Thema. Da der Verkehr im Qualifying zum Problem wurde, hatte die FIA bekannt gegeben, dass es seit dieser Saison eine maximale Aufwärmrundenzeit geben würde, sollten Fahrer diese überschreiten, würde die Rennleitung Strafen verteilen. In Brasilien erlaubte die FIA dann, das Überholen in der Boxenausfahrt, damit sich die Fahrer nicht gegenseitig blockieren würden.

Das wurde seitdem von allen Fahrer genutzt. Beim ersten Freien Training in Abu Dhabi fühlte sich Verstappen dann von einigen anderen aufgehalten und wollte diese in der Ausfahrt überholen. Dabei geriet er jedoch in Gefahr in die Wand gedrückt zu werden, weil er zu wenig Platz hatte, um an den anderen Autos vorbeizukommen. Heute Morgen gab die FIA dann eine überarbeitete Regelversion an die Teams ab: „Überholen ist in der Boxenausfahrt verboten, es sei denn, ein Auto wird mit einem offensichtlichen Problem langsamer“, das könnte die letzten Minuten im Qualifying wieder deutlich spannender machen! (lhe)