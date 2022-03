Trotz „roter Euphorie“ in der Formel 1: Red Bull wird kommen

Teilen

Formel 1: Charles Leclerc feiert seinen Sieg in Bahrain. © imago/DPPI

Die Formel 1 steht ein bisschen Kopf. Ferrari ist wieder ganz oben. Beginnt eine neue Ära? Ein Kommentar zum Auftakt von Ralf Bach.

Sakhir - Ferrari Nationale ist wieder an die Spitze der Königsklasse zurückgekehrt. Und das ist kein Zufall. Schon früh im vergangenen Jahr hat die Scuderia die Saison dazu benutzt, sich auf die Entwicklung des Autos für 2022 zu konzentrieren. Ferrari hat ein Auto gebaut, das robust wirkt, über extrem gute Traktion verfügt und damit ein Meister der Beschleunigung ist.

Am wichtigsten aber: Die Italiener haben extrem am Hybridmotor gearbeitet. Mit dem Ergebnis, dass sie sogar Branchenprimus Mercedes auf dem Antriebssektor überholt haben. Dass fünf der sechs von Ferrari mit Motoren belieferten Teams unter die Top Ten und damit in die Punkte kamen, hat auch mit der wiederentdeckten Power des Antriebsstrangs zu tun. Charles Leclerc hat das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison gewonnen.

Formel 1: Ferraris Doppelsieg war kein Zufall

Aber: Während die Scuderia schon in Bestform war, haben Red Bull und besonders Mercedes noch viel Luft nach oben. Vom reinen Speed her war Red Bull schon in Bahrain einen Tick schneller, doch sie konnten ihr Potenzial nicht ganz abrufen. Schon in Saudi-Arabien nächstes Wochenende, einer Strecke die von ihrer Charakteristik Ferrari weniger in die Karten spielt, wäre deswegen ein Doppelsieg der Ösi-Bullen keine Überraschung.

Und Mercedes? Toto Wolff jammert im Moment auf extrem hohem Niveau. In jedem Bereich wäre sein Team schlecht gewesen, lamentiert der Wiener Teamchef. Wohl dem, der mit einer solchen Karre noch Dritter oder Vierter wird. Übrigens: Hier gibt es unseren Formel-1-Ticker von Bahrain zum Nachlesen. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA