Unaufhaltsam in Austin: Verstappen holt sich seinen 50. Formel-1-Sieg und wird ausgebuht

Update vom 22. Oktober, 22:59 Uhr: Während es kurz vor der Siegeshymne noch Jubelrufe für Sergio Perez gab, wurde Verstappen auf dem Podium von den amerikanischen Fans ausgebuht. Trotzdem feiert der Niederländer seinen 15. Saisonsieg ordentlich!

Endstand beim Großen Preis der USA

1. Verstappen 2. Norris 3. Hamilton 4. Sainz 5. Perez 6. Leclerc 7. Russell 8. Gasly 9. Stroll 10. Tsunoda 11. Albon 12. Sargeant 13. Hülkenberg 14. Bottas 15. Zhou 16. Magnussen 17. Ricciardo DNF Alonso DNF Piastri DNF Ocon

Update vom 22. Oktober, 22:54 Uhr: Ob bei Hamilton alles okay ist? Der Brite kam nicht nur aus seinem Auto sehr langsam raus, über Funk hatte er sogar während des Rennens gesagt, dass er verdammt müde sei und im Cool-Down-Room setzte er sich außer Atem auf den Boden.

Runde 56/56: VERSTAPPEN HOLT SICH SEINEN 50. RENNSIEG UND DEN 14. DER SAISON! HAMILTON WIRD KNAPP DAHINTER ZWEITER UND NORRIS LANDET EBENFALLS AUF DEM PODIUM AUF P3. TSUNODA AUF P10 SCHNAPPT SICH IN DER LETZTEN RUNDE NOCH DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE.

Runde 54/56: Verstappen scheint diesmal ordentlich unter Stress zu sein. Wir erinnern uns, dass bei den anderen Rennen teilweise 20 oder 30 Sekunden zwischen ihm und dem Zweiten lagen. Diesmal werden es maximal zwei Sekunden bleiben!

Runde 52/56: Alex Albon bekommt die erste und vielleicht einzige Zeitstrafe wegen den Tracklimits. Fünf Sekunden werden auf seine Zeit am Ende des Rennens draufgerechnet und Perez ist just in dem Moment an Charles Leclerc vorbei. Der Monegasse hat gar keinen Grip mehr auf den Reifen!

Verstappen lässt sich trotz Buh-Rufen den Sieg nicht verderben. © IMAGO/ USA TODAY Network

Formel 1 in Austin: Alonso hat große Probleme und muss in die Box

Runde 50/56: Leclerc musste gerade seinen Teamkollegen Carlos Sainz vorbeilassen und kann nur hoffen, dass Perez nicht auch noch am ihm vorbeizieht. Alonso musste sein Auto leider abstellen - nach dem Start aus der Boxengasse war er bis zum Schluss sogar in den Punkten. Wo genau das Problem war, konnte das Team bisher noch nicht sehen.

Runde 49/56: Norris und Hamilton liefern sich einen spannenden Zweikampf auf der Strecke! Kurz nach Start und Ziel kommt Hamilton dann endlich am McLaren vorbei und baut auch direkt den Vorsprung auf zwei Sekunden aus. Auf Verstappen fehlen ihm knapp fünf Sekunden.

Runde 46/56: Lewis Hamilton fährt gerade die gleiche Rundenzeit wie Max Verstappen und kommt auch deshalb Norris auf P2 immer näher! An dem könnte er gleich vorbeiziehen.

Runde 44/56: Ob Ferrari Leclerc auf der 1-Stopp-Strategie lässt? Wenn er Pech hat, überholen ihn gleich noch Sainz und Perez. Mit neuen Reifen könnte er immerhin versuchen, sich wieder nach vorne zu kämpfen.

Runde 42/56: Noch 15 Runden zu fahren. Verstappen hat mittlerweile einen Vorsprung von zwei Sekunden auf Norris. Hamilton fährt gleich an Leclerc vorbei und damit auf P3.

Spannender Kampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen. © IMAGO/Mark Sutton/Sutton Images

Großer Preis der USA: Kann Verstappen geschlagen werden?

Runde 40/56: Für beide Mercedes hat sich die 1-Stopp-Strategie erledigt. Beide Fahrer sind auf neuen medium Reifen wieder auf die Strecke gekommen. Verstappen führt das Feld mittlerweile an und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage des Speeds, ob McLaren oder Mercedes mit dem Red Bull gleichziehen können.

Runde 36/56: Hamilton ist zwar jetzt vorne, aber seine Reifen sind am Ende des Rennens dann natürlich um einiges älter, als die von Norris oder Verstappen. Hier ist noch gar nichts entschieden!

Runde 35/56: Ganz überraschend kommt Norris in die Box und holt sich wieder neue harte Reifen, der fällt jetzt hinter Leclerc auf P6 zurück. Jetzt kommen auch Max Verstappen und Carlos Sainz zur Box und holen sich neue harte Reifen!

Runde 33/56: Verstappen kann Norris jetzt endlich etwas abschütteln. Dafür kommt Hamilton an den McLaren näher ran. Und Verstappen beschwert sich lautstark per Funk über seine Reifen!

Runde 31/56: Norris versucht Verstappen jetzt aufgrund der Tracklimits den möglichen Sieg zu vermasseln und gibt seinem Renningenieur jeden Verstoß des Niederländers durch.

Max Verstappen führt den Grid in Austin vor Lando Norris an. © IMAGO/Sam Bloxham / LAT Images

Formel 1 in Austin: Verstappen schafft es an Norris vorbei

Runde 28/56: Verstappen ist an Norris vorbei! Der Brite hält auch nicht wirklich dagegen, denn er will seine Reifen schonen, damit er nicht nochmal zu einem Boxenstopp muss!

Runde 27/56: Auch wenn Verstappen Norris immer näher kommt, könnte es für den Briten gar nicht so schlimm sein. Er kann nämlich theoretisch mit seinen harten Reifen bis zum Schluss durchfahren. Verstappen muss auf jeden Fall nochmal zum Boxenstopp und ein anderes paar Reifen aufziehen.

Runde 24/56: Jetzt kam auch Leclerc zum Boxenstopp, Ferrari will bei ihm mit einer 1-Stopp-Strategie fahren. Damit sind beide Ferrari-Fahrer auf unterschiedlichen Strategien. Lando Norris führt also das Rennen wieder an, aber Verstappen ist nur knapp zwei Sekunden dahinter.

Runde 21/56: Mercedes hat Hamilton für einen lausigen Boxenstopp reingeholt. Fast vier Sekunden hat der gedauert und Verstappen ist derweil am Briten vorbeigezogen.

Runde 18/56: Die meisten Fahrer des vorderen Grids sind zum Boxenstopp gekommen. Lewis Hamilton wollte jedoch noch nicht und es scheint fast so, als wollte Mercedes eine 1-Stopp-Strategie fahren. Aber der Brite scheint ziemlich mit seinen Reifen zu kämpfen. Und Verstappen holt sich die schnellste Rennrunde.

Carlos Sainz und Sergio Perez beim Boxenstopp in Austin. © IMAGO/Andy Hone / LAT Images

Großer Preis der USA: Auch Piastri muss seinen McLaren abstellen

Runde 17/56: Max Verstappen kommt in die Box und holt sich neue medium Reifen. Zwar kommt Verstappen genau hinter Yuki Tsunoda raus, aber ein AlphaTauri wird dem Red Bull vermutlich nicht im Weg stehen.

Runde 15/56: Norris lässt momentan etwas von seiner Rennpace liegen, Hamilton kann immer näher rankommen, mittlerweile trennen die zwei keine zwei Sekunden mehr. Verstappen jagt auch nach vorne, ihm fehlen knapp vier Sekunden auf Hamilton.

Runde 13/56: Logan Sargeant versucht bei seinem Heim-Grand-Prix Kevin Magnussen zu überholen. Aber der Däne ist zäh und lässt die anderen Fahrer natürlich nicht so gerne an sich vorbeiziehen, in einer anderen Kurve klappt es dann aber doch!

Runde 11/56: Verstappen ist mittlerweile an Leclerc vorbei, hat ihn aber in der Kurve ordentlich rausgeschubst. Gut möglich, dass Ferrari sich direkt an die Rennleitung wenden wird und Verstappen vielleicht die Position zurückgeben muss.

Runde 10/56: OH NO! Oscar Piastri muss sein Auto ebenfalls abstellen. Der McLaren scheint Probleme mit einem Wasserschlauch zu haben! Schade, das hätte wieder ein super Rennen für den Australier werden können.

Momente vor dem Zusammenstoß von Oscar Piastri und Esteban Ocon. © IMAGO/Mark Sutton / Sutton Images

Formel 1 in Austin: Ocon muss seinen Wagen abstellen

Runde 9/56: Die Fahrer fangen schon wieder an zu Petzen. Perez hat gerade zu seinem Ingenieur gesagt, dass Russell schon sehr oft außerhalb der weißen Linie war. Wir erinnern uns, die Tracklimits spielen diese Saison eine wirklich große Rolle - mal schauen, ob auch diesmal wieder Strafen deswegen verteilt werden.

Runde 7/56: Schade für Ocon! Der Franzose muss seinen beschädigten Alpine abstellen und das Rennen beenden - die Ursache für das Loch war übrigens der Reifen von Oscar Piastri!

Runde 6/56: Die Ferrari können mit dem Speed von McLaren, Mercedes und Red Bull einfach nicht mithalten! Hamilton ist mittlerweile an Leclerc und Sainz vorbei und auch Verstappen auf P4 jagt Charles Leclerc hinterher. Die zwei trennen nur noch etwas mehr als eine Sekunde voneinander!

Runde 4/56: Esteban Ocon scheint ein kleines Loch im Auto nach einer Berührung zu haben, Teamkollege Pierre Gasly hängt hinter ihm fest und das gefällt ihm gar nicht! Der beschwert sich direkt bei seinem Renningenieur.

Runde 2/56: Verstappen hat nach dem Start einen Platz gut gemacht und ist auf P5, hat aber eine große Lücke zu Hamilton. Norris kann sich jetzt aber schon etwas von den Ferrari absetzen.

Lando Norris schießt an Charles Leclerc vorbei. © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Großer Preis der USA: Norris gewinnt spannenden Start gegen Leclerc

Runde 1/56: UND JETZT GEHT‘S LOS IN AMERIKA, DIE LICHTER GEHEN AUS UND NORRIS KANN DEN START FÜR SICH GEWINNEN UND FÄHRT DIREKT AN LECLERC VORBEI. AUCH CARLOS SAINZ KONNTE DIREKT AN HAMILTON VORBEIFAHREN. GANZ BESONDERS OSCAR PIASTRI HAT VOM START PROFITIERT, DER AUSTRALIER IST SCHON AUF P6.

Update vom 22. Oktober, 20:50 Uhr: In 10 Minuten geht es los! Und Formel-1-Fans hatten heute definitiv etwas zum Schmunzeln, als sie Daniel Ricciardo gesehen haben. Der Australier hat sich passend zum Großen Preis der USA einen ganz besonderen Bart stehen lassen.

Update vom 22. Oktober, 20:40 Uhr: Lance Stroll ist nach der Erkundungsrunde nicht in seine Box zurückgefahren, sondern auf Start und Ziel stehen geblieben. Seine Mechaniker mussten das Auto dann händisch zurück in die Box schieben. Das könnte noch ein Nachspiel für den Kanadier haben, die Rennleitung schaut sich den Vorfall nämlich jetzt genauer an!

Update vom 22. Oktober, 20:28 Uhr: Bei Großen Preis der USA haben sich auch wieder einige Stars auf die Strecke begeben! Neben Schauspieler Patrick Dempsey sind auch die Leichtathletin Sha’Carri Richardson und Prinz Harry auf dem Grid gesehen wurden.

Erstmeldung vom 22. Oktober, 20:19 Uhr: Für Lando Norris und George Russell ist es dieses Wochenende der 100. Grand Prix! Und für Max Verstappen könnte es nicht nur der 50. Sieg seiner Formel-1-Karriere werden, wenn er seinen sechsten Platz zu P1 umwandeln kann, sondern auch der 15. Saisonsieg und damit würde er mit seinem Rekord der letzten Saison gleichziehen.

Daniel Ricciardo hat sich für den GP der USA einen ganz besonderen Bart stehen lassen. © IMAGO/RACE DPPI/Panoramic

Formel 1 in Austin: Sprintrennen langweilte die Fans

Austin – Dieses Wochenende fährt die Formel 1 in Amerika. Nach einem überraschendem Qualifying folgte Samstag der Sprint, mit gewohntem Ergebnis. Es ist das fünfte Sprintrennen der Saison gewesen, am Samstag in Texas. Im Gegensatz zu einigen anderen Sprints der Saison, langweilten sich Fans dieses Mal jedoch. Auch wenn der Start vielversprechend war und Leclerc und Hamilton direkt gut an Verstappen dran bleiben konnten, passierte nach den ersten zwei bis drei Runden nicht mehr viel. Am Ende fuhr Verstappen mit einem Vorsprung von mehr als neun Sekunden über die Ziellinie und war – wenig überraschend – der Sieger.

Viele Fans beschwerten sich danach in den sozialen Medien darüber, welchen Nutzen diese Sprintrennen überhaupt hätten. Andere schrieben auf X (ehemals Twitter), dass sie sogar eingeschlafen wären vor Langeweile – allerdings war der Sprint auch erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 12 Uhr. Auch manche Fahrer, wie Max Verstappen, zeigen sich eher kritisch gegenüber dem Sprint. Beim Rennwochenende in Brasilien (05.11) wird das nächste und letzte Sprintrennen der Saison stattfinden, vielleicht wird das bei den Fans für mehr Spannung sorgen.

Die drei besten des Qualifyings vereint: Lando Norris, Charles Leclerc und Lewis Hamilton © IMAGO/PHILIPPE NANCHINO / MPS AGENCY

Großer Preis der USA: Aston Martin und Haas starten aus der Boxengasse

Das Qualifying am Freitag sorgte stattdessen für deutlich mehr Spannung. Auch diesmal spielten die Tracklimits wieder eine wichtige Rolle, einige Fahrer verloren ihre guten Plätze durch das Überfahren der weißen Linie. Weltmeister Verstappen hatte ordentlich mit seinem Auto zu kämpfen – so viel, dass es für ihn diesmal sogar nur für P6 reichte. Für das Rennen am Sonntag sollte er trotzdem noch nicht abgeschrieben werden, immerhin zeigte der Sprint, dass der Red Bull nach wie vor sehr schnell ist.

Charles Leclerc glänzte dagegen mit Speed und Genauigkeit und setzte seinen Ferrari auf die Pole für das Rennen. Auch Lando Norris (P2) und Lewis Hamilton (P3) waren schnell unterwegs. Norris hat auf jeden Fall eine gute Chance auf den Sieg oder ein Podium, der McLaren hat in den letzten Rennen nämlich definitiv gezeigt, dass Speed da ist. Für andere Teams sieht es nicht ganz so gut aus: Sowohl bei Haas, als auch bei Aston Martin starten jeweils beide Fahrer aus der Boxengasse. (lhe)