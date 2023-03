Formel 1: Hier sehen Sie den Großen Preis von Bahrain heute live im TV und Live-Stream

Der erste Grand Prix der Formel-1-Saison 2023 findet in Bahrain statt. Hier gibt‘s den Zeitplan und alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Sakhir - In der Wüste von Bahrain steigt am ersten März-Wochenende der Saisonauftakt der Formel 1. Es ist der erste von insgesamt 23 WM-Läufen - so viele Rennen haben es zuvor noch nie in den Formel-1-Kalender geschafft. Fans der Königsklasse des Motorsports hoffen auf ein spannendes Jahr, in dem der Titelkampf erst im letzten Grand Prix entschieden wird.

Topfavorit auf den Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 ist der amtierende Champion Max Verstappen. Der Niederländer sowie sein Team Red Bull Racing hinterließen bei den Testfahrten Ende Februar den besten Eindruck und sollten zumindest zu Saisonbeginn kaum zu schlagen sein. Die entscheidende Frage: Wie nah dran sind Konkurrenten wie Ferrari oder Mercedes?

Formel-1-Saison 2023 ohne Vettel und Schumacher - Hülkenberg einziger Deutscher

Nicht mehr um Punkte kämpfen in diesem Jahr Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Vettel beendete nach der letzten Saison seine Karriere. Zuletzt gab es aber Gerüchte um ein mögliches Kurz-Comeback bei Aston Martin aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Lance Stroll.

Schumacher - nun Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren - erhielt dagegen beim Haas-Team keinen neuen Vertrag und wurde durch Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt, der in Bahrain als einziger Deutscher an den Start geht.

Der Grand Prix in Sakhir wird vom 3. bis 5. März 2023 live im TV und im Live-Stream gezeigt. Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Übertragung sowie den kompletten Zeitplan.

Wann startet das Formel-1-Rennen in Bahrain?

Der Grand Prix von Bahrain in Sakhir startet am Sonntag, den 5. März 2023 um 16 Uhr deutscher Zeit (18 Uhr Ortszeit).

Zeitplan Bahrain-GP 2023: Alle Startzeiten im Überblick

Datum Session Startzeit (Ortszeit) Startzeit (MEZ) Freitag, 03.03.2023 1. Freies Training 14.30 Uhr 12.30 Uhr Freitag, 03.03.2023 2. Freies Training 18.00 Uhr 16.00 Uhr Samstag, 04.03.2023 3. Freies Training 14.30 Uhr 12.30 Uhr Samstag, 04.03.2023 Qualifying 18.00 Uhr 16.00 Uhr Sonntag, 05.03.2023 Rennen 18.00 Uhr 16.00 Uhr

Großer Preis von Bahrain 2023: Formel 1 live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky hat auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Formel 1 inne. Alle 23 Grand Prix laufen live und exklusiv bei Sky. Vier Rennen werden allerdings auch frei empfangbar sein. Welche das sein werden, ist noch offen.

Das Rennwochenende in Bahrain beginnt am Freitag, den 3. März, mit dem 1. Freien Training. Ab 12.30 Uhr deutscher Zeit dürfen die Boliden auf die Strecke, das Sky-Team um Moderator Peter Hardenacke, Reporterin Sandra Baumgartner, Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher berichtet jedoch bereits ab 12.15 Uhr auf Sky Sport F1 HD aus Sakhir.

Nur wenige Stunden später zeigt Sky dann ab 15.45 Uhr das 2. Freie Training. Am Samstag geht es um 12.15 Uhr mit dem 3. Freien Training weiter, bevor es ab 15.30 Uhr so richtig spannend wird. Denn dann rückt das erste Qualifying der neuen Saison immer näher (Startzeit: 16 Uhr MEZ).

Am Sonntag geht der Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring eineinhalb Stunden vor dem Rennstart live auf Sendung. Ab 14.30 Uhr gibt es Vorberichte und Interviews, bevor um 16 Uhr die Startampel auf dem Bahrain International Circuit erlischt.

Grand Prix von Bahrain: Formel 1 im Live-Stream

Sky-Kunden können den Bahrain-Grand-Prix 2023 auch online live und in voller Länge verfolgen. Dies ist über das Streamingportal Sky Go möglich. Um den Live-Stream nutzen zu können, wird das Sport-Paket benötigt.

Fakten zum Großen Preis von Bahrain

Strecke Bahrain International Circuit, Sakhir Eröffnung 17. März 2004 Streckenlänge 5,412 km Rennlänge 57 Runden Rundenrekord 1:30,252 (2004, Michael Schumacher, Ferrari) Meisten Siege Lewis Hamilton (5) Meisten Poles Lewis Hamilton, Sebastian Vettel (je 3)

Ergebnis Bahrain-GP 2022: So endete das Rennen im letzten Jahr

Platz Fahrer Team 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Carlos Sainz Ferrari 3. Lewis Hamilton Mercedes 4. George Russell Mercedes 5. Kevin Magnussen Haas 6. Valtteri Bottas Alfa Romeo 7. Esteban Ocon Alpine 8. Yuki Tsunoda AlphaTauri 9. Fernando Alonso Alpine 10. Guanyu Zhou Alfa Romeo 11. Mick Schumacher Haas 12. Lance Stroll Aston Martin 13. Alexander Albon Williams 14. Daniel Ricciardo McLaren 15. Lando Norris McLaren 16. Nicholas Latifi Williams 17. Nico Hülkenberg Aston Martin DNF Sergio Perez Red Bull Racing DNF Max Verstappen Red Bull Racing DNF Pierre Gasly AlphaTauri

(sk)