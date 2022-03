Formel 1 live: Wer überträgt den Saisonstart in Bahrain im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Die Formel 1 eröffnet die Saison 2022 in Bahrain. © Carl Bingham/Imago

Endlich geht die Formel 1 wieder los, in Bahrain beginnt der WM-Kampf 2022 von vorne. So verfolgen Sie das Rennen live im TV und Live-Stream.

Sakhir - Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Red Bull oder Mercedes? Der Kampf um die WM-Krone in der Formel 1 geht von vorne los, die Saison 2022 startet in der Wüste von Bahrain mit dem ersten Grand Prix. Nach den vielen Vorbereitungen und Tests im Winter werden die neuen Autos der Teams erstmals unter Wettkampfbedingungen zum Einsatz kommen ‒ nach dem Rennen am Sonntag weiß jeder Fahrer, wo er ungefähr steht und woran die Konstrukteure noch arbeiten müssen.

Formel 1 Großer Preis von Bahrain in Sakhir Länge der Strecke: 5.412 Meter Runden: 57 Renn-Distanz 308,2 Kilometer

Formel 1 in Bahrain: Mercedes überrascht mit großer Innovation

Das Hauptgesprächsthema der Tage vor dem Rennen in Bahrain war das neue Auto von Mercedes. Der W13 zeigte sich mit neuem Seitenkasten und kam extrem schlank daher. „Wir sind wirklich stolz auf das Konzept, jetzt muss es nur noch schnell sein“, so Toto Wolff. Der Mercedes-Teamchef war sich bewusst, dass das neue Design für Aufsehen und Diskussionen sorgen würde. Der Silberpfeil sieht nicht nur modern, sondern auch aerodynamisch und dementsprechend schnell aus. Der Konkurrenz kann das also nicht gefallen.

Ferrari soll die FIA bereits angesprochen und sich erkundigt haben, ob das Mercedes-Design vom Regelbuch der Formel 1 abgesegnet wird. Auch Red Bull um Teamchef Christian Horner, der schon in der vergangenen Saison immer wieder mit Toto Wolff aneinander geriet, soll die Rechtmäßigkeit anzweifeln. Am Sonntag wird sich zeigen, ob das Auto im Wettkampf genauso abliefert, wie die Konkurrenz befürchtet.

Formel 1: Haas-Hoffnung dank Testfahrten von Mick Schumacher

Als große Überraschung zeigte sich Mick Schumacher im Haas. Der einzige deutsche Pilot neben Sebastian Vettel (verpasst den Saisonauftakt aufgrund einer Corona-Infektion) legte während den Testfahrten tolle Zeiten hin und gibt sich optimistisch: „Es geht darum, ob wir schnell sind oder nicht, und das ist das Positive daran - wir sind es!“ Der 22-Jährige, der in der Woche nach dem Bahrain-Rennen Geburtstag feiert, schürt die Hoffnung, in der nächsten Saison endlich seine ersten Punkte in der Formel 1 zu holen.

Lesen Sie auch Traum in Rot: Schumacher 2022 auch Ersatzfahrer bei Ferrari Schumacher und Ferrari - eine unwiderstehliche Verbindung. Vater Michael prägte bei der Scuderia eine Formel-1-Ära. Sohn Mick könnte schon 2022 Königsklassen-Einsätze bei den Italienern erhalten. Traum in Rot: Schumacher 2022 auch Ersatzfahrer bei Ferrari Wolff zur Aufarbeitung des Formel-1-Finales: „Erwarte Taten“ Im Zuge der Aufarbeitung des umstrittenen Formel-1-Finales hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Druck auf den Motorsport-Weltverband Fia erhöht. Wolff zur Aufarbeitung des Formel-1-Finales: „Erwarte Taten“

So verbessert das Auto im Vergleich zur letzten Saison auch sein mag, Schumacher wird sich darin gegen Kevin Magnussen wehren müssen. Der Däne wird in dieser Saison Nikita Mazepin ersetzen und ist deutlich erfahrener als der Russe, der in seiner ersten Formel-1-Saison teilweise große Probleme hatte, sein Auto zu kontrollieren. Micks neuer Teamkollege wird wahrscheinlich schwerer zu schlagen sein ‒ dafür kann Schumacher beweisen, dass er sich auch gegen gestandene Fahrer durchsetzen kann. Bei den Tests sah das immerhin schon sehr gut aus.

Formel 1 in Bahrain: Wo läuft der Große Preis live im TV?

Die Zeiten, in denen die Formel 1 im deutschen Free-TV übertragen wurde, sind leider vorbei. Wer alle Sessions live verfolgen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Auf dem Sender Sky Sport F1 können die Freien Trainings am Freitag, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag live verfolgt werden.

Aus Bahrain melden sich Moderator Peter Hardenacke, Reporterin Sandra Baumgartner, Kommentator Sascha Roos sowie die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock.

Vier ausgewählte Saisonrennen werden in diesem Jahr zusätzlich im Free-TV auf RTL übertragen: den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola im April, den Großbritannien-GP in Silverstone im Juli, den WM-Lauf im niederländischen Zandvoort im September und den Grand Prix von Brasilien im November. Den kompletten Rennkalender und eine ausführliche Übersicht über alle TV-Übertragungen haben wir in separaten Artikeln für Sie zusammengefasst.

Großer Preis von Bahrain: Wer überträgt die Formel 1 im Live-Stream?

Wer das erste Saisonrennen 2022 lieber streamen möchte, muss ebenfalls Sky-Kunde sein. Über Sky Go und Sky Ticket können Fans von ihren Mobilgeräten oder Smart-TVs live dabei sein. Sky Go ist für jeden Kunden kostenlos.

Bahrain-GP 2022: Formel-1-Übertragung im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV-Sender Live-Stream Freitag, 18. März 13.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Freitag, 18. März 16.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Samstag, 19. März 13.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Samstag, 19. März 16.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Sonntag, 20. März 16.00 Uhr Rennen Sky Sport F1, Sky Sport UHD Sky Go, Sky Ticket

Rennen in Bahrain: Die Formel 1 im Live-Ticker

Wer kein Sky-Kunde ist und sich das auch vorerst nicht vorstellen kann, wird das Rennen alternativ im Live-Ticker von tz.de verfolgen können. So verpassen Sie keine wichtige Szene. (ta)