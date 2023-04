Formel 1 in Baku: Wer überträgt das Renn-Wochenende live im TV und Stream?

Großer Preis von Aserbaidschan

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tim Althoff schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Formel 1 hat das Renn-Wochenende kurzfristig umgestaltet. Alle Infos dazu, wer die Sessions in Baku live im TV und Stream zeigt.

Baku ‒ Nach fast einem Monat Pause kehrt die Formel 1 zurück. Auf dem engen Stadtkurs in Baku wird die Rennserie erstmals ein neues Sprint-Format ausprobieren. So wurde kurzfristig angekündigt, dass es zwei Qualifying-Sessions in Aserbaidschan geben wird. Schon am Freitag findet die Quali für den Grand Prix am Sonntag statt. Der Samstag steht hingegen ganz im Zeichen des Sprint-Rennens.

Session in Baku Datum, Uhrzeit 1. Freies Training: 28. April 2023, 11.30 Uhr Qualifying: 28. April 2023, 15.00 Uhr Sprint-Shootout: 29. April 2023, 10.30 Uhr Sprint: 29. April 2023, 15.30 Uhr Rennen: 30. April 2023, 13.00 Uhr

Im sogenannten Sprint-Shootout erkämpfen sich die Fahrer die Startplätze für das Sprint-Rennen. Das bedeutet auch, dass es nur noch eine Trainingssession gibt. Diese findet am Freitag-Vormittag statt. Die Formel 1 erhofft sich dadurch ein insgesamt spannenderes Wochenende mit mehr Action. Insgesamt wird es in dieser Saison sechs statt nur drei Sprint-Rennen geben, auf allen anderen Strecken wird das „normale“ Formel-1-Programm eingeplant.

Formel 1: Leclerc wohl in Gesprächen mit Mercedes

Fans werden gespannt sein, inwiefern sich das neue Format auf die Leistungen auf der Strecke auswirken werden. Die ersten drei Rennen der Saison wurden von Red Bull dominiert, Max Verstappen und Sergio Perez führen die Fahrerwertung an. Charles Leclerc, der zu Beginn des Jahres noch die Hoffnung hatte, ein echter Konkurrent für Weltmeister Verstappen sein zu können, blieb bislang noch glücklos und konnte nur den Grand Prix in Saudi-Arabien beenden. Der Monegasse soll sich aktuell in Gesprächen mit Mercedes über eine Nachfolge von Lewis Hamilton befinden.

Auch der Name Mick Schumacher taucht trotz seiner schwierigen Zeit bei Haas immer wieder auf. Während einige darauf spekulieren, dass der 24-Jährige mit dem Audi-Einstieg wieder in der Königsklasse fahren darf, bezweifeln andere Experten, dass der deutsche Pilot gut genug für die Formel 1 ist. Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone wurde zuletzt deutlich und riet Schumacher, einen anderen Weg einzuschlagen: „Er muss das vergessen und anfangen, darüber nachzudenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen.“

+ In Baku testet die Formel 1 erstmals ein neues Rennformat aus. © Imago/Motorsport Images

Wer überträgt den Großen Preis von Aserbaidschan im TV und Live-Stream?

Das vierte Rennen der Saison aus Baku wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei Sky. Sie benötigen dementsprechend ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement, um alle Sessions sehen zu können. Die Vorberichte zum Rennen beginnen am Sonntag schon um 11.30 Uhr, das Rennen um 13.00 Uhr. Sascha Roos wird das Spektakel gemeinsam mit Experte Ralf Schumacher kommentieren. Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Wo kann ich die Sessions der Formel 1 im Live-Stream schauen?

Sollten Sie Sky-Kunde sein, können Sie ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go zugreifen und dort alles verfolgen. Wenn Sie noch kein Abonnement besitzen, können Sie sich das Programm der Formel 1 kostenpflichtig über den Streamingdienst WOW buchen. (ta)

Rubriklistenbild: © Imago/Motorsport Images