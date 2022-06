Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan startet verspätet

Teilen

Mick Schumacher startet beim Qualifying in Baku erneut von einem der hinteren Plätze. © IMAGO/Andy Hone

Am Samstagnachmittag findet das Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan statt. Ab 16 Uhr gibt es den Kampf um die Platzierungen im Live-Ticker.

Update vom 11. Juni 15.33 Uhr: Das für 16 Uhr angesetzte Qualifying zum Rennen in Baku wird später beginnen, wie die FIA bestätigte. Grund dafür ist eine Verzögerung im dritten freien Training. Zuvor hatte es einen schweren Unfall im Rennen der Formel 1 gegeben. Um dem Reglement gerecht zu werden, wurde der Beginn der Qualifikation auf 16.15 Uhr verlegt.

Drittes Training am Samstag: Sergio Perez übernimmt die Führung vor Leclerc und Verstappen

Erstmeldung vom 11. Juni:

Baku - Beim dritten Training auf dem Baku City Circuit bestätigte Sergio Perez seine starke Form, mit 1:43,170 Minuten drehte der Mexikaner die schnellste Runde und lag am Ende 0,070 Sekunden vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Dennoch peilt der Monegasse beim achten Formel-1-Rennwochenende das erste Ferrari-Erfolgserlebnis seit zwei Monaten an.

Dritter wurde im letzten Training am Samstag der Weltmeister Max Verstappen (+0,279), ihm folgte Carlos Sainz im zweiten Ferrari (+0,426). Verstappen stand in Baku noch nie auf dem Podium, wie er im Vorfeld des Rennwochenendes sagte, habe er am Kaspischen Meer „noch eine Rechnung offen“. Sein Rennstall Red Bull und die Scuderia setzten sich dabei erheblich von der Konkurrenz ab.

Die deutschen Piloten starten hinten: Sebastian Vettel landet vor Lewis Hamilton

Die beiden deutschen Fahrer blieben ebenfalls zurück, Sebastian Vettel fuhr immerhin auf Platz zehn (+1,519) und landete im Mittelfeld, während Mick Schumacher im Haas (+2,362) lediglich den 18. Rang holte. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton musste sich mit Rang zwölf begnügen. (ajr)