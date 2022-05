Formel 1: Barcelona-GP im Live-Ticker - Ende des Punkte-Fluchs für Schumacher?

Von: Marius Epp

Teilen

Mick Schumacher gelang ein gutes Qualifying in Barcelona. © IMAGO/Matthias Oesterle

Die Formel 1 gastiert auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. Zwischen Leclerc und Verstappen bahnt sich der nächste Showdown an. Das Rennen im Live-Ticker.

Formel 1: Der Große Preis von Spanien steht an.

Beendet Mick Schumacher seinen Punkte-Fluch? Die Ausgangslage ist vielversprechend.

Wir begleiten das Rennen im Live-Ticker - hier aktualisieren.

Formel 1 in Barcelona: Die Startaufstellung

1 Leclerc 2 Verstappen 3 Sainz 4 Russell 5 Perez 6 Hamilton 7 Bottas 8 Magnussen 9 Ricciardo 10 Schumacher 11 Norris 12 Ocon 13 Tsunoda 14 Gasly 15 Zhou 16 Vettel 17 Alonso 18 Stroll 19 Albon 20 Latifi

Update vom 22. Mai, 14 Uhr: Im Vorfeld des Barcelona-Grand-Prix gab es mächtig Wirbel um den Aston Martin von Sebastian Vettel. Nach dem schwachen Saisonstart brachte der Rennstall eine B-Version des Wagens auf die Strecke, die dem Red Bull sehr nahe kommt. Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko sprach von einer „unglaublichen Kopie“. Mehr zu Kopiervorwurf lesen sie hier.

Erstmeldung vom 22. Mai: Barcelona - Einen einzigen Moment der Nachlässigkeit leistete sich Charles Leclerc dann doch in Barcelona - am Ende stieg der WM-Spitzenreiter dennoch als Pole-Setter aus seinem Ferrari. Der Ausrutscher kurz vor Schluss stoppte den Monegassen nicht, zum vierten Mal bereits steht er in dieser Saison auf Startplatz eins. Ungefährdet sogar, weil bei Max Verstappen schon wieder die Red-Bull-Technik streikte: Dem Weltmeister blieb nur der zweite Platz.

„Der Druck war groß, ich hatte ja nur noch eine Runde“, sagte Leclerc, „aber die lief dann richtig gut.“ Im entscheidenden Abschnitt hatte er sich einen Dreher erlaubt, nachdem er in Spanien zuvor fast makellos unterwegs gewesen war: In allen drei Trainings und auch im Q1 legte er die schnellste Rundenzeit hin. Nach seinem Ausrutscher fuhr er aber doch noch die deutliche Bestzeit.

Formel 1: Großer Preis von Spanien in Barcelona im Live-Ticker

Leclerc gab damit im Vorlauf des Großen Preises von Spanien (alle TV-Infos gibt es hier) eine starke Antwort auf Verstappens jüngste Erfolge: Der Niederländer hatte zuletzt zwei Rennen in Folge gewonnen und den Rückstand auf Leclerc auf 19 WM-Punkte verkürzt. In Barcelona klagte er nun ausgerechnet beim entscheidenden Versuch über fehlende Geschwindigkeit: Das DRS, der Klappflügel, öffnete nicht.

„Schwer zu sagen, ob es für die Pole gereicht hätte“, sagte Verstappen, „aber ich konnte es nicht versuchen, das ist sehr schade.“

Hinter den beiden Rivalen steht Leclercs Teamkollege Carlos Sainz vor seinem Heimpublikum auf Rang drei. Mercedes konnte trotz einiger Updates noch nicht ganz zur Spitze aufschließen, zeigt sich aber weiter in aufsteigender Form: Erneut landete George Russell als Vierter vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der Sechster wurde.

Formel 1 in Barcelona im Live-Ticker: Schumacher lässt hoffen, Vettel schwach

Sebastian Vettel enttäuschte im Aston Martin mit Rang 16. Mick Schumacher gelang mit Hilfe der Regelhüter indes eine Premiere in seiner Formel-1-Karriere. Der Haas-Pilot rutschte zum Ende des Q2 zunächst auf Rang elf ab, wäre damit ausgeschieden, doch die Stewards strichen eine Rundenzeit von Lando Norris. Der McLaren-Pilot hatte knapp die Streckenbegrenzung überfahren.

Schumacher jedenfalls rutschte damit wieder in die Top 10, erstmals nahm er in der Königsklasse am finalen Qualifying-Abschnitt teil, er wurde Zehnter. Ein gutes Ergebnis auch gemessen an der Vorgeschichte: Der Deutsche hatte große Teile des dritten Trainings verpasst, weil in der spanischen Hitze eine Bremse Feuer fing. (epp/SID)