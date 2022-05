Formel 1: Red Bull und Ferrari kämpfen in Barcelona um die Spitze - Mercedes will Lücke schließen

Härtetest in Barcelona: Stunde der Wahrheit für Mercedes

Teilen

Für Lewis Hamilton und das Team Mercedes könnte das Rennen in Barcelona wegweisend für die restliche Saison werden. © CHANDAN KHANNA / AFP

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Barcelona. Nach der großen Show in Miami folgt für die Teams ein wegweisendes Wochenende in der katalanischen Metropole.

Barcelona - Miami für die große Show, Barcelona für die WM – mit diesem Motto können die Formel-1-Fans auf den Grand Prix in Spanien am Wochenende blicken.

Hintergrund: Die Premiere in Florida mit dem Sieg von Max Verstappen war die erhoffte Show, aber in Barcelona wird sich zeigen, was die Autos wirklich können. „Die Strecke in Barcelona bietet alle Art von Kurven und trennt die Spreu vom Weizen, was die Stärke eines Autos betrifft. Ein Wagen, der in Barcelona funktioniert, ist auch auf den meisten anderen Strecken gut. Und umgekehrt. Deshalb ist die Strecke auch für die Ingenieure Lieblingskurs für Testfahrten“, erklärt Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer (70). Surer weiter: „Auf keinem anderen Kurs haben die Teams mehr Daten. Er ist Gradmesser und zeigt, wo der Trend für die Saison hingehen kann. Bei den Barcelona-Tests im Winter waren Ferrari und Red Bull stark. Sie dominierten dann auch die ersten fünf Rennen.“

Formel 1: GP in Barcelona wird wegweisend für die Saison - Stunde der Warheit für Mercedes

Was am Wochenende noch dazukommt: Traditionell zeigen alle Teams in Spanien Weiterentwicklungen. Ferrari kommt mit einem runderneuerten Auto, Red Bull ebenso, Mercedes versucht ein neues Aerodynamik-Paket, um das bisher so bremsende Hüpfen auf den Geraden in den Griff zu bekommen. Und Sebastian Vettels Aston-Martin-Team präsentiert quasi ein völlig neues Auto. Nötig wäre es…

Barcelona ist in diesem Jahr aber noch aus einem anderen Grund wegweisend, sagt Surer: „Heuer haben die Teams durch das eingeschränkte Entwicklungsbudget keine großen Möglichkeiten mehr. Das Update muss also funktionieren – sie haben praktisch nur noch diesen einen Schuss.“



Am wichtigsten dürfte der GP von Spanien also für das erfolgsentwöhnte Mercedes-Team sein. Zum einen, um die Saison zu retten, zum anderen, weil spätestens im Juli das Konzept für das Auto von 2023 festgelegt wird. Mercedes muss sich bald entscheiden, welche Richtung man einschlagen will. Am aktuellen Konzept festhalten, das sich völlig von dem Rest des Feldes abhebt und auf dem Papier perfekt erscheint, aber noch nicht funktioniert? Oder neue Wege gehen? Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug (69) glaubt: „Nach dem Rennen werden sie wissen, ob sie den Stein der Weisen gefunden haben oder für nächstes Jahr eine völlig neue Richtung einschlagen.“



Formel 1: Red Bull und Ferrari kämpfen in Barcelona um die Spitze - Mercedes will Lücke schließen

Haug glaubt, dass sich die Probleme nicht nur ums Bouncing, also das Hüpfen auf der Gerade drehen, sondern auch mit der optimalen Nutzung der Pirelli-Reifen zu tun hat. „Mercedes kann ganz vorne mitmischen, wenn man die Reifen ins Fenster bekommt“, sagt Haug mit Blick auf die Freitagstrainings in Miami. Allein: Aktuell bekommt Mercedes dieses Fenster immer nur einen Spalt weit auf…



Wer in Barcelona die Nase vorn hat? Das steht in den Sternen, aber Surer meint: „Ferrari bringt ein Update, das sie zum Favoriten machen müsste. Die Strecke passte auch vorher schon zu den Fahreigenschaften des Ferraris.“ Dagegen steht, so Haug: „Verstappen fährt gerade auf einem extrem hohen Niveau.“ (Ralf Bach)