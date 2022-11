Formel 1 aus Brasilien: Rennen live im Free-TV und Stream zu sehen

Von: Tim Althoff

Teilen

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die Weltmeisterschaft bereits sicher. © Charlie Neibergall/AP/dpa

Der Große Preis von Brasilien wird im Free-TV zu sehen sein. Hier erfahren Sie, wer die Formel 1 live im Fernsehen und Stream zeigt.

Interlagos ‒ Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, in der Formel 1 sind nur noch zwei Rennen zu fahren. Die Haupt-Entscheidungen sind bereits gefallen, ein Herzschlagfinale wie im letzten Jahr wird es leider nicht geben. Max Verstappen hat die Fahrerwertung mit Leichtigkeit gewonnen, den alten Schumi-Rekord gebrochen und Red Bull ist die Konstrukteursweltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Für das Top-Team geht es also schon darum, sich für 2023 vorzubereiten.

In der Konstrukteurswertung kann sich zwischen einzelnen Teams noch die Position drehen. So hat Mercedes noch Chancen auf den zweiten Platz von Ferrari, Alpine und McLaren duellieren sich noch um den vierten Rang und zwischen den Positionen sechs und neun kämpfen Alfa Romeo, Aston Martin, Haas und AlphaTauri. In der Formel 1 ist jeder einzelne Platz wichtig. Je besser die Platzierung ist, desto mehr Geld gibt es am Ende der Saison. Sowohl von der Formel 1 als auch von möglichen Sponsoren.

Formel 1 2022 Großer Preis von Brasilien Länge der Strecke: 4,309 km Runden: 71 Distanz: 305,909 km

Neue Gerüchte um Mick Schumacher und Nico Hülkenberg

Auch für die Fahrer besteht in den zwei Rennen nochmal die Chance, einen guten Eindruck zu hinterlassen und um neue Verträge zu fahren. Bestes Beispiel ist Mick Schumacher, der weiterhin auf einen Sitz 2023 wartet. Aktuell sieht es nicht so, als würde Haas seinen Vertrag verlängern wollen, stattdessen soll Nico Hülkenberg gute Chancen auf den Job haben. Für Mick gehe es laut Experten-Meinungen eher darum, 2023 zu überstehen, um danach bei Audi einzusteigen.

Das Aus von Sebastian Vettel in der Königsklasse ist bereits besiegelt. Der viermalige Weltmeister hat sich selbst für sein Karriereende entschieden und wird in Brasilien das vorletzte Rennen einer legendären Karriere fahren. Im Interview mit der RTL ruderte der gebürtige Hesse jedoch schon leicht zurück und hält sich ein mögliches Comeback offen: „Ich glaube, in dem Moment, wo man zurücktritt, tritt man zurück. Aber man kann ja nichts ausschließen“. (ta)

Der Große Preis von Brasilien im Free-TV

Vier Rennen durften 2022 im Free-TV von RTL übertragen werden, darunter der anstehende Große Preis von Brasilien. Es wird vorerst der letzte F1-Grand-Prix im frei empfangbaren Fernsehen sein, denn in der neuen Rechteausschreibung ab 2023 wurde RTL nicht mehr berücksichtigt.

Die RTL-Übertragung beginnt am Sonntag ab 18.55 Uhr. Die freien Trainings und das Sprint-Rennen werden nicht bei RTL zu sehen sein, sondern nur das Rennen. Florian König und Kai Ebel moderieren live aus Brasilien, Heiko Waßer und Christian Danner kommentieren das Geschehen auf der Strecke.

Wer alle Sessions live sehen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Sessions und wird mit der üblichen Crew aus São Paulo senden. Peter Hardenacke moderiert gemeinsam mit Experte Timo Glock, Sascha Roos ist der Kommentator.

Wer zeigt die Formel 1 aus Brasilien heute live im Stream?

Die RTL-Übertragung wird parallel zur TV-Ausstrahlung auf RTL+ zu sehen sein. Der Streamingdienst ist kostenpflichtig und monatlich oder jährlich kündbar.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Live-Stream 11. November 2022 16.30 Uhr 1. Freies Training Sky Sky Go, WOW 11. November 2022 20.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sky Go, WOW 12. November 2022 16.30 Uhr 3. Freies Training Sky Sky Go, WOW 12. November 2022 20.30 Uhr Sprint-Rennen Sky Sky Go, WOW 13. November 2022 19.00 Uhr Rennen RTL, Sky RTL+, Sky Go, WOW

Wer schon Sky-Kunde ist, kann Sky Go ohne weitere Kosten nutzen. Sollten Sie noch kein Kunde sein, müssten Sie auf den Streamingdienst WOW ausweichen. Auch dieses Angebot kann jederzeit gekündigt werden.

Die Formel 1 im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Fans und Interessierte keine Möglichkeit haben, das Rennen live zu schauen, bietet tz.de einen LIve-Ticker zum Mitverfolgen an. Hier wird jede wichtige Szene auf der Strecke für Sie mitgeschrieben. (ta)