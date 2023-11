Formel 1: Überraschung – Fernando Alonso fährt in Brasilien aufs Podium, Verstappen siegt erneut

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startete am Sonntag (05.11) in Brasilien. Von einem chaotischen Start und einem überraschendem Podium war alles dabei. Der Ticker hier zum Nachlesen!

Update vom 05. November, 20:58 Uhr: Auch wenn es Perez nicht aufs Podium geschafft hat, der vierte Platz hat ihm wichtige Punkte für die Fahrer-WM eingebracht. Die Lücke zwischen ihm und Lewis Hamilton (P8) ist wieder größer. Perez hat jetzt 258 Punkte und Lewis Hamilton steht mit 226 Punkten auf Platz drei. Allerdings entscheidet sich der zweite Platz der WM wirklich erst im vorletzten oder letzten Rennen der Saison. Am 19. November startet die Formel 1 dann in Las Vegas, zum ersten Mal!

Endstand beim Großen Preis von São Paulo

1. Verstappen 2. Norris 3. Alonso 4. Perez 5. Stroll 6. Sainz 7. Gasly 8. Hamilton 9. Tsunoda 10. Ocon 11. Sargeant 12. Hülkenberg 13. Ricciardo 14. Piastri DNF Russell DNF Bottas DNF Zhou DNF Magnussen DNF Albon DNS Leclerc

Formel 1 in Brasilien: Krimi auf den letzten Metern – Alonso kämpft mit Perez

Update vom 05. November, 20:21 Uhr: Max Verstappen lässt sich von den Brasilianern ordentlich feiern. Am meisten strahlt jedoch Fernando Alonso auf dem Podium. Es ist jetzt eine ganze Weile her, dass Aston Martin um diese Plätze mitfahren konnte. In den letzten beiden Rennen konnte er erst gar nicht bis zum Schluss fahren. In den Niederlanden (27.08) stand Alonso das letzte Mal vor Brasilien auf dem Podium!

Runde 71/71: UND IN DER LETZTEN RUNDE ÜBERHOLT ALONSO PEREZ NOCHMAL UND SICHERT SICH DOCH DEN DRITTEN PLATZ! VERSTAPPEN WIRD ERSTER UND NORRIS FÄHRT ALS ZWEITER DURCHS ZIEL!

Runde 70/71: Perez gibt einfach nicht auf. Der Zweikampf ist noch nicht beendet und dann schießt er an Alonso vorbei! Aber auch Alonso will nicht einsehen, dass er den dritten Platz abgeben muss und versucht dran zu bleiben!

Runde 66/71: Das ganze Fahrerfeld ist mit weichen Reifen unterwegs und bei Perez und Alonso bleibt es spannend, wie lange die Reifen der beiden diesen Kampf überhaupt noch mitmachen werden! Keiner gibt auf, Perez hält den Abstand unter einer Sekunde.

Runde 64/71: Perez kämpft noch immer mit Alonso um P3. Die beiden geben wirklich alles, aber noch ist nichts entschieden. Perez schafft es einfach nicht so richtig vorbei.

Das Podium in Brasilien: Lando Norris, Max Verstappen und Fernando Alonso © IMAGO/Andy Hone/ LAT Images

Großer Preis von São Paulo: Russell muss seinen Mercedes abstellen

Runde 60/71: Zwischen Alonso und Perez gab es gerade um Platz drei fast eine Berührung! Das ist gerade nochmal gut gegangen. Es bleibt spannend, wann der Red Bull am Aston Martin vorbeiziehen wird.

Runde 59/71: George Russell muss seinen Mercedes abstellen! Damit haben jetzt schon sechs Autos den Großen Preis von São Paulo nicht zu Ende fahren können!

Runde 58/71: Alle haben weiche Reifen drauf, nur Norris fährt an der Spitze mit den medium Reifen. Vielleicht beendet er das Rennen sogar auf denen. Verstappen wird ihn mit frischen soften Reifen zwar einholen, aber um den dritten muss er sich keine Gedanken machen!

Runde 55/71: Für die zwei Mercedes scheint es ein Rennen zum Vergessen zu sein. Momentan sind sie auf Platz neun und zehn. Das sollten sie zwar halten können, wichtige Punkte für die Fahrer-WM können sie damit jedoch nicht gut machen!

Runde 53/71: Zweiter Boxenstopp für Carlos Sainz und er schafft es vor Gasly aus der Box. Perez kämpft sich näher an Fernando Alonso an, da geht es ums Podium und den dritten Platz!

Fernando Alonso ist endlich mal wieder auf dem Podium! © IMAGO/Zak Mauger/ LAT Images

Formel 1 in Brasilien: schlechtes Reifenmanagement bei Mercedes

Runde 47/71: Mercedes hat wirklich große Probleme mit dem Reifenmanagement. Russell musste jetzt zu einem zweiten Boxenstopp kommen und auch Kollege Hamilton folgt direkt danach.

Runde 44/71: Verstappen fährt an der Spitze einsam seine Runden. Allgemein ist das Fahrerfeld ziemlich auseinandergezogen. Alonso als Dritter, ist 15 Sekunden langsamer als Norris.

Runde 40/71: Bitter für Alfa Romeo: Jetzt muss auch Valtteri Bottas sein Auto abstellen! Da scheint es wohl größere Probleme zu geben, mit dem Auto.

Runde 39/71: Große Verlierer dieses Rennens sind übrigens Daniel Ricciardo und Oscar Piastri. Beide Fahrer haben Teile vom Albon-Magnussen-Unfall abbekommen und musste bei der Roten Flagge die Autos reparieren lassen, demnach auch aus der Boxengasse beim Restart starten. Jetzt fahren die zwei ganz alleine hinten ihre Runden und schaffen es auch einfach nicht an die anderen Fahrer ranzukommen.

Runde 37/71: Norris schnappt sich die schnellste Rennrunde und versucht an Verstappen näher ranzukommen. Die zwei trennen knapp fünf Sekunden und Sainz hat es jetzt auch an Hamilton vorbei geschafft und macht jagt auf Stroll..

Carlos Sainz will ganz dringend an Lewis Hamilton vorbei! © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Großer Preis von São Paulo: Sainz als Sieger des Teamkampfes von Mercedes

Runde 35/71: Und da ist es passiert: Auf Start und Ziel kommt Sainz an Russell vorbeigeschossen und versucht jetzt an Hamilton ranzukommen.

Runde 34/71: Wenn zwei streiten freut sich der Dritte, in dem Falle Sainz! Der Spanier ist ganz nah an Russell dran und befindet sich seit einigen Sekunden im DRS-Fenster. Jetzt muss er nur noch einen guten Moment erwischen und profitiert am meisten vom Teamkampf bei Mercedes!

Runde 31/71: Die beiden Mercedes halten sich gegenseitig auf. Hamilton hat ziemlich schlechte Reifen und allgemein wohl große Probleme mit seinem Auto, aber macht für den schnelleren Teamkollegen Russell keinen Platz! Darüber freut sich gleich besonders Sainz, der immer näher kommt.

Runde 27/71: Sainz kommt zum Boxenstopp und das könnte ein Unsafe-Release bei Ferrari geben für ihn. Verstappen bleibt diese Runde noch draußen. Seine weichen Reifen sind mittlerweile ziemlich alt, 30 Runden fährt er schon damit!

Runde 25/71: So langsam kommen die Fahrer nach und nach zum Boxenstopp. Verstappen war bisher noch nicht, genauso wie Norris, Sainz, Gasly und Tsunoda.

Kampf zwischen Hamilton und Perez auf der Strecke © IMAGO/Mark Sutton / Sutton Images

Formel 1 in Brasilien: Hamilton kämpft gegen Perez und verliert

Runde 23/71: Hamilton versucht händeringend Platz zwischen sich und Perez zu bringen, aber keine Chance! Der Mexikaner fährt kurz nach Start und Ziel an ihm vorbei. Und Zhou muss sein Auto leider abstellen! Das war‘s für den Chinesen.

Runde 21/71: Jetzt kommt Perez rein, aber Hamilton hat Probleme mit seinem Vorderrad - das steuert nach rechts, wenn er nach links fährt... gar nicht gut! Und Hamilton hat es geschafft, mit seinem ersten Boxenstopp, ist er wieder an Perez vorbei! Zwar trennen die zwei nicht viel, die Strategie von Mercedes war in dem Fall aber die bessere.

Runde 19/71: Lewis Hamilton hat den Zweikampf gegen Sergio Perez verloren und holt sich direkt neue Reifen, um ihm den Kampf anzusagen. Eigentlich müsste Red Bull nämlich jetzt mit einem gleichen Boxenstopp kontern.

Runde 15/71: Man merkt auf jeden Fall, dass die weichen Reifen bei so manchen Fahrern schon einiges abbekommen haben. Hülkenberg wird gerade etwas nach hinten durchgereicht, weil seine Reifen keinen Grip mehr haben und auch Lando Norris trennen mittlerweile mehr als zwei Sekunden von Max Verstappen.

Runde 13/71: Perez ist jetzt super nah an Russell dran. Der versucht sich vergeblich aus dem DRS-Fenster des Mexikaners zu befreien. Lange sollte es nicht mehr dauern, bis er sich am Briten vorbei drängelt.

Der Start nach dem Start: Verstappen kommt gut weg © IMAGO/RACE DPPI/Panoramic

Großer Preis von São Paulo: Perez kämpft sich weiter nach vorne

Runde 10/71: Das Mittelfeld ist extrem nah beieinander. Da sind vier Autos im DRS-Fenster des Vordermanns. Da hofft besonders Perez auf einen guten Schub und will dann an Russell und Hamilton vorbei. Außerdem sieht es ganz so aus, als hätte sich Norris vielleicht die Reifen kaputt gefahren, der musste nämlich seine Nähe zu Verstappen deutlich abreißen lassen.

Runde 7/71: Lando Norris holt sich die schnellste Rennrunde und ist ziemlich nah an Max Verstappen dran. Weniger als eine Sekunde trennen die beiden. Damit ist der Brite im DRS-Fenster des Weltmeisters drin!

Runde 5/71: Im Feld gab‘s direkt in der ersten Runde super spannende Zweikämpfe, auch zwischen Tsunoda und Ocon, zum Glück ist da alles gut ausgegangen. Die Rennleitung hat bekannt gegeben, dass es bei dem Vorfall mit Albon und Magnussen keine weiteren Untersuchungen geben wird, ergo: Rennunfall.

Runde 4/71: LIGHTS OUT AGAIN. NORRIS KOMMT SUPER WEG, ABER VERSTAPPEN KOMMT IN DER ERSTEN KURVE DOCH VOR DEN BRITEN. HAMILTON KÄMPFT SICH AM ANFANG AUCH NACH VORNE, WIRD DANN ABER PLÖTZLICH VON ALONSO ÜBERHOLT.

DIE FAHRER SIND JETZT WIEDER AUF DER STRECKE UND FAHREN IHRE ZWEITE FORMATIONSRUNDE DES TAGES. HOFFENTLICHT GEHT DIESER START GUT!

Da fliegt der Reifen von Alex Albon nach dem Unfall und landet kurz danach auf dem AlpaTauri von Ricciardo. © IMAGO/Aloisio Mauricio/Fotoarena

Formel 1 in Brasilien: Großer Crash direkt nach dem Start – aus für Magnussen und Albon

Runde 1/71: Die Rennleitung untersucht zwar den Vorfall mit Magnussen und Albon, allerdings ist nicht davon auszugehen, dass es eine Strafe für einen Fahrer geben wird.

Runde 1/71: DAS RENNEN GEHT UM 18:31 UHR (MEZ) WEITER! WIR BEKOMMEN EINEN NEUEN START!

Runde 1/71: Brechen wir mal kurz runter, was passiert ist: Kevin Magnussen und Alex Albon sind die Hauptleittragenden. Albon wurde von Hülkenberg beim Start am Hinterrad berührt und ist dann in Magnussen reingefahren. Am Ende wurden noch sehr viel mehr Autos durch herumfliegende Teile und Co. beschädigt. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis das Rennen wieder freigegeben ist.

Runde 1/71: ROTE FLAGGE. NACH NICHTMAL EINER RUNDE WIRD DAS RENNEN UNTERBROCHEN UND ALLE BESCHÄDIGTEN AUTOS DÜRFEN REPARIERT WERDEN.

Runde 1/71: LIGHTS OUT IN BRASILIEN: VERSTAPPEN HAT EINEN RICHTIG GUTEN START UND HINTEN GAB‘S EINEN CRASH, EIN WILLIAMS UND EIN HAAS SIND DRAN BETEILIGT UND JETZT KOMMT DAS SAFETY-CAR SCHON RAUS!

Alex Albons Williams nach dem Crash mit Magnussen. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Großer Preis von São Paulo: Leclercs Hydraulik versagt in Formationsrunde

Formation Lap: CHARLES LECLERC IST IN DER FORMATIONSRUNDE WEGGERUTSCHT. IN KURVE SIEBEN - DIE HYDRAULIK HAT SICH BEI SEINEM AUTO VERABSCHIEDET. DAS WAR‘S FÜR IHN!

Update vom 05. November, 17:56 Uhr: In vier Minuten geht‘s los, dann entscheiden 71 Runden über den Sieger in Brasilien!

Update vom 05. November, 17:36 Uhr: Dieses Jahr sind in Brasilien wieder einige Star-Gäste dabei – unter anderem auch der Musiker Machine Gun Kelly. Der hat im Interview mit Sky gerade erzählt, dass er vor einigen Wochen mit Lewis Hamilton gemeinsam im Studio war. Wer weiß, vielleicht bekommen wir ja bald neue Musik von Hamilton zu hören, möglicherweise dann zusammen mit Machine Gun Kelly?!

Update vom 05. November, 17:27 Uhr: In der Formel 1 hält sich seit einigen Wochen weiter das Gerücht, dass Lawrence Stroll seinen Rennstall Aston Martin verkaufen will oder sogar schon verkauft haben soll. Das wird alleine dadurch weiter angestachelt, dass Stroll Senior seit einigen Wochen keine Rennen mehr besucht oder sich mit Aston Martin zeigt.

Erstmeldung vom 05. November, 17:10 Uhr: Die Autos verlassen jetzt die Garagen, damit sie sich mit der Strecke vertraut machen können und sich dann in ihre Startboxen begeben. Noch 50 Minuten bis zum Rennstart!

Bei Leclercs Auto versagt in der Formationsrunde die Hydraulik. © IMAGO/eu-images

Formel 1 in Brasilien: Perez kämpft um seinen zweiten WM-Platz

São Paulo - Max Verstappen konnte den Sprint am Samstag für sich entscheiden. Für Sergio Perez geht es in den letzten drei Formel-1-Rennen um alles: Seinen Sitz bei Red Bull könnte er nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren, sollte Hamilton ihm den zweiten Platz in der Fahrer-WM zum Ende der Saison wegnehmen. Da hat es sicherlich nicht geholfen, dass sich der Mexikaner bei seinem Heim-GP selbst ins Aus befördert hat. Jetzt startet er in Brasilien auch vier Plätze hinter Hamilton.

Beim Qualifying am Freitag (03.) in Brasilien konnte Q3 nicht zu Ende gefahren werden, weil das Wetter schlagartig umschlug und sich von einem sonnigen Tag in einen ziemlich schlimmen Sturm entwickelte. Das kam besonders Lance Stroll und Fernando Alonso zugute, die sich nach ihrer schnellen Runde auf P3 und P4 qualifizieren konnten.

Für George Russell, Esteban Ocon und Pierre Gasly gab‘s jeweils eine zwei-Platz-Grid-Strafe für Sonntag, weil sie unnötig langsam gefahren und den Anweisungen der Rennleitung nicht gefolgt sind.

Esteban Ocons Auto wird nach dem Crash mit Alonso abtransportiert. © IMAGO/Aloisio Mauricio/Fotoarena

Großer Preis von São Paulo: Ocon und Alonso crashen in der Sprint-Quali

Es ist das letzte Sprint-Wochenende in der Saison 2023. In der Sprint-Quali lief es direkt zu Beginn für Alonso und Esteban Ocon alles andere als gut. Die zwei crashten in einer Kurve ineinander, was das direkte Aus für beide bedeutete. Wer daran genau Schuld war, konnte die Rennleitung nicht sagen – beide Fahrer mussten danach noch zu den Stewards. Am Ende wurde allerdings niemand bestraft und die Situation als Rennunfall gewertet.

Einige Stunden später konnte Verstappen den Sprint dann gewinnen, Lando Norris war jedoch ziemlich dicht an ihm dran. Gut lief es diesmal auch für Perez, der als Dritter durchs Ziel kam. Daniel Ricciardo verpasste nach seinem grandiosen letzten Rennen den Einzug in die Punkte knapp und für Nico Hülkenberg wurde es ein enttäuschender 18. Platz. Bleibt zu hoffen, dass das richtige Rennen für den Deutschen besser laufen wird, da startet er von P11. (lhe)