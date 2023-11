Hülkenberg nach Formel 1 in Brasilien: „Die Sonntage machen meistens nicht so viel Spaß!“

Von: Lena Hempler

In Brasilien gings in der ersten und letzten Runde heiß her. Für die große Überraschung sorgte Fernando Alonso mit dem Podiumsfinish. Hier sind die Stimmen zum Rennen.

São Paulo – Verstappen siegt erneut, die Formel-1-Welt freut sich aber am meisten über P3 von Fernando Alonso in Brasilien. Was lief bei Aston Martin diesmal besser?

Großer Preis von São Paulo Streckenlänge: 4,309 km Rennlänge: 305,909 km in 71 Runden Rundenrekord: 1:10,540; (2018, Valtteri Bottas, Mercedes) Meisten Siege: Alain Prost (6)

Formel 1 in Brasilien: Fernando Alonso endlich wieder mit gutem Rennergebnis

In der letzten Runde kämpften Fernando Alonso und Sergio Perez noch um den dritten Platz in Brasilien. Am Ende lagen zwischen den beiden 0,053 Sekunden. In Runde 60 fing der Kampf an, zwölf Runden dauerte er – Alonso kam das viel länger vor: „Für mich waren es wie dreißig Runden, die ich Druck von Checo hatte. Als er mich zwei Runden vor Schluss dann überholte, dachte ich‚ das war‘s mit dem Podium“, erzählt er im Interview. Seit den Niederlanden (27. August) war der Spanier nicht mehr auf dem Podium.

Obwohl Perez den dritten Platz an Alonso abgeben musste, zeigt er sich im Post-Race-Interview zufrieden: „An unserem Kampf können sich einige andere Fahrer ein Beispiel nehmen, so sollte es gemacht werden. Es war sehr hart, aber fair. Aber am Ende habe ich verloren.“ Auch wenn der Mexikaner den Kampf um P3 verloren hatte, wurde er nach dem Rennen von Helmut Marko gelobt, seine Rennpace sei dieses Wochenende sehr gut gewesen.

Fernando Alonso und Sergio Perez lieferten sich den spannendsten Zweikampf des Rennens. © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Großer Preis von São Paulo: Toto Wolff ehrlich enttäuscht

Besonders klare Worte zum Rennen findet Mercedes-Chef Toto Wolff. Lewis Hamilton hatte eigentlich einen ziemlich guten Start, das ließ jedoch schnell nach. Am Ende wurde es P8 für ihn und Russell musste seinen Wagen sogar abstellen. „Eine unentschuldbare Performance. Da fehlen mir wirklich die Worte“, erzählt er, trotzdem versuchte er die Situation bei seinem Team etwas genauer zusammenzufassen.

„Letzte Woche und die Woche davor stand das Auto auf dem zweiten Platz und was immer wir mit dem Auto gemacht haben, war schrecklich! Die Performance heute war einfach unterirdisch. Das tut mir leid für beide Fahrer, das war einfach schlecht. Wir müssen das Auto für nächstes Jahr einfach besser entwickeln“, so Wolff. Lewis Hamilton hat durch die schlechte Performance wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Platz der Fahrer-WM verloren.

Nico Hülkenberg zeigte sich nach dem Rennen unzufrieden mit dem Rennausgang und dem Material. © IMAGO / ANP

Formel 1 in Brasilien: Hülkenberg wirkt im Interview frustriert

Auch für Haas hätte der Sonntag besser laufen können. Kevin Magnussen wurde direkt am Anfang durch einen Rennunfall ins Aus befördert und Nico Hülkenberg konnte mit seinem Auto gar nichts reißen. Im Interview mit Sky ist er ehrlich: „Heute war wenig bis gar nichts möglich. Unser Paket hat einfach nicht funktioniert. In der zweiten und dritten Runde ging dann schon wieder gar nichts mehr. Vielleicht lag das auch am Asphalt, der ist hier eher alt und rau.“

„Das Update ist kein Schritt nach vorne, das verstehen wir und wir wissen auch, dass es sich an manchen Stellen besser und an manchen schlechter anfühlt“, gesteht Hülkenberg. „Wir müssen jetzt ins Team rein und schauen, wie wir das nächste Jahr angehen, ich glaube, die Aerodynamik ist unsere größte Schwachstelle momentan.“ Am Ende wird er nochmal richtig deutlich: „Die Sonntage machen momentan meistens nicht so viel Spaß!“ Alle Fahrer sind jedoch sehr gespannt auf Las Vegas (19. November), es ist das erste Formel-1-Rennen auf dem Sunset Strip jemals. (lhe)