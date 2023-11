Formel 1: Chaos in Las Vegas – das Qualifying hier im Live-Ticker

Von: Lena Hempler

Fans, Fahrer und Teams der Formel 1 sind alles andere als begeistert vom Großen Preis in Las Vegas. Das Qualifying gibt‘s hier im Live-Ticker.

Las Vegas – Bereits kurz nach dem Start des ersten Freien Trainings, sorgte der Große Preis von Las Vegas bei Fans der Formel 1 und Fahrern für Frust.

Großer Preis von Las Vegas Streckenlänge: 6,201 km Rennlänge: 310,050 km in 50 Runden Im Rennkalender seit: 2023

Formel 1 in Las Vegas: Frust bei Ferrari und Carlos Sainz

In Las Vegas war von Anfang an besonders eine Sache wichtig: eine gute Show! Die Fahrer wurden auf Trucks zur Schau gestellt und Fans machten sich auf X (ehemals Twitter) genau darüber lustig und beschrieben die Bilder als die „Hungerspiele der Formel 1“. Als dann das erste Freie Training losging, war alles nach wenigen Minuten schon wieder vorbei. Die Ursache dafür war ein Gullideckel, der sich gelöst hatte, nachdem Carlos Sainz im Ferrari darüber gefahren war.

Das Ende vom Lied: Ferrari musste quasi das komplette Auto von Sainz neu bauen und für den Spanier gabs eine saftige Strafe obendrauf: 10 Startpositionen nach hinten heißt es am Sonntag. Für ihn, Ferrari und die Fans absolut nicht nachvollziehbar. Immerhin konnte Sainz nichts dafür, dass sich der Gullideckel von der Strecke löste, viele sehen eher die FIA in der Verantwortung und denken, dass die Rennleitung in diesem Falle doch ein Auge zudrücken sollte. „Ich bin enttäuscht und fassungslos“, sagte der Spanier, nachdem die Strafe bekannt gegeben wurde.

Arbeiter sind dabei die Gullideckel richtig zu verschließen. © IMAGO/Simon Galloway / LAT Images

Großer Preis von Las Vegas: Leere Tribünen und wütende Fans

Nach dem Unfall mit Sainz gab die Rennleitung zu verstehen, dass alle Gullideckel der Rennstrecke nachgebessert werden müssten, damit so etwas nicht noch einmal passieren würde. Das zweite Freie Training wurde dadurch weiter nach hinten verschoben und die Fans, welche viel Geld für ihre Tickets ausgegeben hatten, wurden der Strecke verwiesen. Angeblich aufgrund von organisatorischen Gründen, denn das zweite Freie Training musste auf 2 Uhr (Ortszeit) verschoben werden und dauerte 90 Minuten. Viele Fans waren sauer und wollten ihr Geld zurück, zur Entschädigung gab die FIA jedoch nur Gutscheine für den Merchstand raus.

Für die Fahrer und Teams war die Uhrzeit eine extreme Zumutung, George Russell erzählte nach dem zweiten Freien Training: „Ich habe heute vier Nickerchen gemacht. Ich weiß nicht, wie spät es ist.“ Als Weltmeister Max Verstappen gefragt wurde, ob er denn die Strecke in Las Vegas genießen würde, antwortete dieser nur mit einem knappen „nein“. Die Strecke scheint dem Red Bull auch nicht sonderlich gut zu liegen, bei beiden Freien Trainings waren entweder Ferrari oder Mercedes ganz vorn. Das Rennen findet am Sonntag um 7 Uhr (MEZ) statt. (lhe)