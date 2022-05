Leclerc und Fußball-Legende kicken vor Miami-Rennen: „Hätte mir kein besseres Warm up wünschen können“

Von: Alexander Kaindl

Die Formel-1-Premiere von Miami war ein voller Erfolg. Etliche Promis waren dabei - Charles Leclerc wärmte sich sogar mit David Beckham auf.

Miami - Charles Leclerc hat das Potenzial zum absoluten Superstar in der Formel 1. Der Monegasse gilt seit Jahren als einer der talentiertesten Fahrer im Feld, jetzt hat er endlich auch ein Auto, das ihn schnell durch die Kurven dieser Welt bringt: der neue Turbo-Ferrari ist nicht mehr zu vergleichen mit dem roten Rumpel-Auto der vergangenen Saisons. Dementsprechend führt der 24-Jährige aktuell auch die Fahrerwertung an.

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc Geboren: 16. Oktober 1997 (Alter 24 Jahre), Monte-Carlo, Monaco Ferrari Startnummer: 16 Bisherige Stationen: Sauber, Ferrari Familie: Hervé Leclerc (†), Pascale Leclerc, Arthur Leclerc, Lorenzo Leclerc

Formel 1 in Miami: Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc

In Miami musste er sich aber geschlagen geben. Beim Formel-1-Spektakel in Florida hatte Leclerc zwar die Pole Position ergattert, Weltmeister Max Verstappen kaufte ihm dann aber den Schneid ab und verdrängte ihn von Platz eins. Am Ende sollte der Niederländer auch ganz oben auf dem Treppchen stehen, Leclerc wurde vor seinem Ferrari-Kollegen Carlos Sainz Zweiter.

Dabei hatte sich der Führende der Fahrerwertung vor dem Rennen noch prominente Unterstützung abgeholt - David Beckham schaute in der Ferrari-Garage vorbei!

Formel 1: David Beckham besucht Charles Leclerc vor dem Rennen in Miami

Der Engländer ist eine der schillerndsten Figuren der Fußball-Neuzeit, galt zu seiner besten Zeit als der Flanken- und Freistoß-Gott schlechthin. Der heute 47-Jährige wurde mit Manchester United sechs Mal Englischer Meister, holte mit den Red Devils zudem den Champions-League-Titel (im legendären Finale von 1999 gegen den FC Bayern München), den Weltpokal und zwei Mal den FA Cup. Mit Real Madrid und Paris Saint-Germain sollte er ebenfalls noch die nationale Meisterschaft feiern, bei Los Angeles Galaxy ließ er seine Karriere dann ausklingen - mit zwei weiteren Meister-Titeln.

„Becks“ ist seit 1999 mit seiner Victoria verheiratet, sie war Mitglied der Spice Girls. Kaum ein Paar sorgte in den vergangenen 20 Jahren für mehr Schlagzeilen im Sport- und Show-Business. Der Grand Prix von Miami war für Beckham deshalb natürlich eine Pflicht-Veranstaltung. Und in der Ferrari-Box konnte er dann noch seine Fußballkünste aufleben lassen.

David Beckham und Charles Leclerc spielen Fußball-Tennis

Vor dem Rennen spielte er mit Leclerc nämlich eine kleine Runde Fußball-Tennis! Die beiden passten sich das Leder zu, als Netz fungierte eine Couch. Beckham, im feinen Zwirn samt edlen Schuhen gekleidet, zeigte dabei, dass er es immer noch drauf hat! Aber auch Leclerc lieferte in seinem Rennanzug eine durchaus ordentliche Leistung ab.

Beide hatten sichtlich Spaß, den Ball mit Füßen, Schultern oder gar dem Kopf über die Couch zu befördern. Im Anschluss gab es noch einen kurzen Plausch - die einstige Legende quatschte mit einer kommenden.

Charles Leclerc über Kick mit David Beckham: „Hätte mir kein besseres Warm up für das Rennen wünschen können“

Leclerc schrieb via Instagram: „Ich hätte mir kein besseres Warm up für das Rennen wünschen können. Danke, dass du da warst, David Beckham!“ Fußball ist in der Formel 1 übrigens sehr beliebt, immer wieder wird zusammen gekickt. AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly gilt als glühender Fan, seine Startnummer, die 10, hat einen Fußball-Hintergrund. Das Idol des Franzosen ist natürlich sein Landsmann Zinedine Zidane, einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten. „Zizou“ lief für Frankreich mit der legendären 10 auf.

Beckham stattete nicht nur Leclerc einen Besuch ab. Er schaute auch bei seinem Landsmann Lewis Hamilton vorbei - und ließ sich mit weiteren Sport-Legenden ablichten. (akl)