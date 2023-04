Formel 1: Leclerc-Wechsel zu Mercedes nur eine Frage der Zeit?

Von: Marcel Schwenk

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc gilt in der Formel 1 als einer der besten seines Fachs. Aber wie lange fährt er noch für die Scuderia?

München/Baku – Bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Australien winkte Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit einem Lächeln im Gesicht den Massen auf den Rängen zu, wenige Stunden später war von dieser Freude nichts mehr zu sehen. Nur Augenblicke nach dem Start war das Formel-1-Rennen für den Monegassen bereits beendet, nach einer Berührung mit Lance Stroll (Aston Martin) fand sich Leclerc im Kiesbett wieder.

Charles Leclerc Geburtsdatum und -ort: 16. Oktober 1997 in Monte Carlo (Monaco) Debüt in der Formel 1: GP von Australien 2018 Teams in der Formel 1: Sauber (2018), Ferrari (2019-heute) Grand-Prix-Siege: 5

Ferrari in der laufenden Saison noch nicht konkurrenzfähig

„Ihm gebe ich nicht die Schuld. Es war ein Rennzwischenfall, denke ich. Es ist nur sehr frustrierend, weil ich am Ende ohne Punkte abreise“, so der 25-Jährige im Anschluss in einer Medienrunde. Nach drei absolvierten Rennen hat er gerade mal sechs Zähler auf der Habenseite, steht im Gesamtklassement lediglich auf dem zehnten Platz.

Das hängt zwar nicht ausschließlich, aber zu einem gewissen Teil auch mit dem Auto zusammen. Der SF-23 ist längst nicht so leistungsstark wie der Bolide von Red Bull, Mercedes und Aston Martin erwecken ebenfalls einen leistungsfähigeren Eindruck. Auch Teamkollege Carlos Sainz äußerte sich bereits unzufrieden ob der Performance des Ferraris und forderte „neue Ideen“, um eine der „schwierigsten Phasen der vergangenen Jahre“ zu überwinden.

Beerbt Charles Leclerc (re.) seinen Kontrahenten Lewis Hamilton (li.) bei Mercedes? © Imago Images / ZUMA Wire

Bericht aus Italien: Leclerc in Gesprächen mit Mercedes für Hamilton-Nachfolge

Dass der Ferrari in der laufenden Saison nochmals oben angreifen kann, ist bei der Dominanz von Red Bull nahezu unmöglich. Könnte Leclerc, dessen Kontrakt noch bis 2024 Gültigkeit hat, daher einen Wechsel zu einem anderen Rennstall in Betracht ziehen?

Zwar gab der Ferrari-Fahrer im Oktober 2022 noch an, dass er einen „Vertrag auf Lebenszeit“ bei Ferrari „sofort unterzeichnen“ würde, allerdings häuften sich in der jüngeren Vergangenheit auch Gerüchte um einen Wechsel zu Mercedes. Vor wenigen Tagen schrieb Leo Turrini, ein italienischer Journalist mit Formel-1-Expertise, in der Zeitung Quatidiano Nazionale: „Charles Leclerc spricht mit Mercedes, das ist ein offenes Geheimnis. Alle wissen es, von der Garage in Maranello bis zum Indischen Ozean.“

Leclerc dementiert Austausch mit Mercedes

Konkret gehe es dabei um die Beerbung von Lewis Hamilton im Silberpfeil, falls dieser seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Mercedes nicht verlängern wolle. Erste Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sollen laut Teamchef Toto Wolff und dem Fahrer selbst aber bereits stattgefunden haben, wie diese bei der Vorstellung des Autos kurz vor dem Start des Formel-1-Jahres mitteilten.

Leclerc dementiere die Meldungen am Rande des Aserbaidschan GP, bei dem erstmals ein neues Rennformat getestet wird, allerdings zum wiederholten Male. „Nein, noch nicht. Nicht im Moment. Ich konzentriere mich voll auf das Projekt, in dem ich heute bin, also Ferrari. Und ich habe volles Vertrauen und bin zuversichtlich für die Zukunft. Dann werden wir sehen, aber ich bin sehr zuversichtlich für das Projekt von Ferrari“, wird Leclerc zu möglichen Gesprächen mit Mercedes von verschiedenen Medien zitiert. „Ich stehe voll hinter Ferrari und liebe Ferrari“, fügte er noch hinzu. Auch Hamilton bekräftigte die Verbundenheit zu seinem aktuellen Team.

Solange es noch keine offiziellen Meldungen der beiden Teams gibt, dürften die Gerüchte um Leclerc und Mercedes kaum abreißen – auch wenn sich der Monegasse klar zu seinem Arbeitgeber bekennt. (masc)