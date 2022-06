Wo sieht sich Leclerc am Jahresende? „Als Weltmeister, basta“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Charles Leclerc will Formel-1-Weltmeister werden. © Hammad Mohammed/afp (Montage)

Was passiert in der Welt des Sports? In unserer Rubrik „Spruch des Tages“ sammeln wir besonders lustige, emotionale oder ernste Aussagen der Verantwortlichen.

Montreal - Es soll doch sein großes Jahr werden - das von Charles Leclerc. Der Fahrer-Titel soll endlich wieder den Weg nach Maranello finden, und Leclerc will ihn dorthin bringen. 2007 gewann zuletzt ein Pilot im Ferrari, Kimi Räikkönen war es. Der Finne beendete seine Karriere in der Formel 1 im vergangenen Jahr, mit 42 Jahren. Allein das belegt, wie lange die Scuderia schon auf den nächsten Triumph wartet.

Fernando Alonso, einst Michael-Schumacher-Bezwinger 2005 und 2006 im WM-Kampf, scheiterte bei Ferrari als zweimaliger Champion. Sebastian Vettel kam mit vier WM-Titeln zur Scuderia und ging mit vieren auch wieder. Leclerc, er ist es, der es schaffen soll. Und Zweifel hat er trotz der deprimierenden Pech- und Pannenserie zuletzt nicht. Auf die Frage, wo er sich am Ende dieses Jahres sehe, antwortete Leclerc der italienischen Zeitung „La Republicca“ vor dem Großen Preis von Kanada unmissverständlich. Für uns der Spruch des Tages:

Als Weltmeister, basta