Trotz Formel-1-Crash: Mick Schumacher gibt weiter Gas – Vertragsverlängerung wohl klar

Teilen

Der Crash im Suzuka-Training von Mick Schumacher soll wohl kein Hindernis für eine Vertragsverlängerung mit Haas sein. Auch der Teamchef spricht sich für ihn aus.

Suzuka - Es ist eine der spannendsten Personalien in der Formel 1: Verlängert das Haas-Team mit Mick Schumacher (23)? In Suzuka will er Argumente dafür sammeln, doch das ging bereits schief, im ersten freien Training flog er ab. „Ich hatte eine Menge Aquaplaning. Wie auf der normalen Autobahn gibt es dann diesen Aquaplaning-Moment, da macht man einfach nichts und ist eigentlich nur noch Passagier“, begründete er seinen Unfall, bei dem er unverletzt blieb, aber das Chassis seines Autos irreparable Schäden nahm – mit dem Ergebnis, dass der Sohn der Rennfahrerikone am zweiten Training nicht teilnehmen konnte und so wertvolle Vorbereitungszeit für das Qualifying am Samstag (8. Oktober) und das Rennen am Sonntag (9. Oktober) verlor.

Mick Schumacher: Letzte Details mit Haas werden in Austin geklärt

Doch dass der Aquaplaning-Crash ein Rückschritt für seine Vertragsverhandlungen für nächste Saison war, wird nicht nur von ihm selbst bezweifelt: „Ich würde mich wundern, wenn das ein Kriterium für die Vertragsverlängerung wäre, ich meine, die Leistung ist da.“

Wie die tz erfuhr, scheint mit Haas soweit alles klar. Die letzten Vertragsdetails sollen beim nächsten Rennen in Austin (23. Oktober) finalisiert werden. Dort wird Teambesitzer Gene Haas vor Ort sein. Geplant ist, dass beim Heimrennen des US-Teams sogar die Vertragsverlängerung verkündet werden kann.

Ab 2024 wird Mick Schumacher wohl Teil des Formel-1-Projekts von Audi

Der angestrebte Einjahres-Vertrag spielt Schumacher junior in die Karten. Denn 2024 will ihn Audi in sein Formel-1-Projekt integrieren. Es ist ein offenes Geheimnis im Fahrerlager, dass die Ingolstädter nicht nur offizieller Motorhersteller ab 2026 in der Königsklasse sein werden, sondern parallel zum Engagement als Antriebskonstrukteur mit eigenem Team antreten wollen. Die Übernahmeverhandlungen mit Sauber sollen so gut wie abgeschlossen sein, eine Bekanntgabe wird noch dieses Jahr erwartet. Das heißt: Ist der Deal offiziell, kann Audi schalten und walten. Dazu gehört auch, früh den Wunschfahrer zu platzieren, mit dem man den Erfolg plant.

2023 wäre das aber noch nicht möglich. Die Verträge der aktuellen Alfa-Romeo-Stammfahrer Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China) müssen und wollen respektiert werden. Das zukünftige Audi-Team wäre auch Schumachers einzige Alternative, falls es mit dem fast sicheren Haas-Deal doch nicht klappt. Dann könnte Schumacher 2023 ein Jahr als Ersatzfahrer bei Sauber sein Comeback für 2024 vorbereiten.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Ralf Schumacher: „Weitere Zusammenarbeit ist für beide Seiten das Vernünftigste“

Das aber wird kaum passieren. Selbst Schumacher-Chefkritiker Günther Steiner denkt jetzt an eine Weiterverpflichtung seines „Sorgenkindes.“ Der Haas-Teamchef aus Südtirol, der Zweifel an den besonderen Fähigkeiten seines deutschen Piloten geäußert hatte, gibt sich jetzt eher einsichtig. „Wenn man jemanden haben kann, mit dem man schon zwei Jahre zusammengearbeitet hat, ist das immer besser, als jemanden Neues zu holen. Man braucht dann keine Eingewöhnungszeit“, ließ er sich zuletzt entlocken. Diesen Spruch postete Micks Onkel Ralf Schumacher auf seinem Instagram-Kanal weiter. Der Sky-Experte ergänzt bei der tz: „Eine weitere Zusammenarbeit ist für beide Seiten das Vernünftigste. Deshalb bin ich mir sicher, dass es auch passieren wird.“

Mick wiederum strahlte demonstrativ Gelassenheit aus: „Druck ist etwas, mit dem ich schon lange klarkommen muss, wahrscheinlich mein ganzes Leben. Mich stört das nicht und ich möchte immer mein Bestes geben.“ Sein Ausblick fürs Wochenende: „Die Strecke und das Auto fühlen sich gut an. Wir sind hoffentlich in einer guten Position.“ Das gilt für ihn in mehr als einer Beziehung…