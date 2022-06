Formel 1: Alle Infos zu McLaren-Pilot Daniel Ricciardo – Karriere, Stationen, Erfolge

McLaren-Pilot seit 2021: Daniel Ricciardo. © Xavier Bonilla / IMAGO

Daniel Ricciardo und sein Maskottchen, der Honigdachs machen der Konkurrenz in der Formel 1 Beine. Infos zum gut gelaunten Australier bei McLaren.

Silverstone – Als am 10. Juli 2011 auf der berühmten Rennstrecke in Großbritannien ein junger Australier im Rennwagen des spanischen Rennstalls HRT sein Debüt in der Formel 1 feierte, war die kommende Karriere noch Wunschtraum eines scheinbar immer gut gelaunten, jungen Fahrers mit sizilianischen Wurzeln. Dank großer Rennintelligenz, Nerven- und Überholstärke arbeitete Daniel Ricciardo sich sukzessive an die Spitze.

Daniel Ricciardo und die Formel 1: Lebenslauf und Stationen Richtung Königsklasse

Daniel „Dan“ Ricciardo erblickte am 1. Juli 1989 das Licht der Welt in der australischen Stadt Perth. Die Formel-1-Welt war weit entfernt und er fieberte bereits im Kindergartenalter mit, wenn der Vater Rennen im TV ansah. Die nächste Kartbahn war näher – und so startete auch dieser Fahrer seinen Lebenslauf als Rennfahrer auf den kleinen Flitzern. 2005 wechselte Daniel zur australischen Formel Ford.

Auf dem Weg zur Formel 1 zeigte der Rennfahrer seine Talente und Ehrgeiz in der asiatischen Formel BMW (2006), in der italienischen Formel Renault (2007) und holte sich schließlich in der westeuropäischen Formel Renault den Meistertitel (2008). Dies brachte ihm einen Platz als Stammfahrer bei Carlin Motorsport und die Meisterschaft bei der britischen Formel 3 ein. 2010 war das alles entscheidende Jahr in der Fahrerkarriere. Ricciardo kam zur Formel Renault 3.5 und Tech 1 Racing. Red Bull und Toro Rosso/AlphaTauri wurden auf den frischgebackenen Vizemeister aufmerksam und holten ihn als Test- und Ersatzfahrer der Formel 1 ins Team. Seine Stationen in der F1 führten ihn zu diesen Rennställen:

2011 HRT

2012-2013 Toro Rosso

2014-2018 Red Bull

2019-2020 Renault

2021-2022 McLaren

Daniel Ricciardo: Karriere und Erfolge im Formel-1-Fieber mit der 3

Ähnlich wie seinem Konkurrenten Sergio Pérez ist ihm ein auffallend reifenschonender Fahrstil zu eigen. Er überholt konsequent, wann immer möglich. Nach einem Teamwechsel tat er sich anfangs schwer mit der Anpassung und ließ im Qualifying den letzten Biss vermissen. Mit Humor und ewig guter Laune sorgte er jedoch stets für ein gelockertes Klima im Rennstall. Seine Startnummer 3 wählte er in Verehrung des 2001 tödlich verunglückten NASCAR Fahrers Dale Earnhardt, dessen Fahrzeuge diese Nummer trugen. Der Grand Prix von Kanada 2014 auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal war der erste von bisher acht Siegen in der WM.

Seine WM-Siege im Überblick:

2014 Kanada (Montreal, Circuit Gilles-Villeneuve)

2014 Ungarn (Mogyoród, Hungaroring)

2014 Belgien (Circuit de Spa-Francorchamps)

2016 Malaysia (Sepang, International Circuit)

2017 Aserbaidschan (Baku, Baku City Circuit)

2018 China (Shanghai, Shanghai City Circuit)

2018 Monaco (Monte Carlo, Monaco City Circuit)

2021 Italien (Monza, Monza Eni Circuit)

Zum Ende der Saison 2021 verzeichnete Daniel Ricciardo zwei dritte Plätze in der WM 2014 und 2016. Nach 210 Starts war er achtmal siegreich und eroberte 32 Podestplätze. Drei Poles, 1.274 WM-Punkte bisher (02.2022) und 16 schnellste Runden komplettieren die offiziell gezählten Erfolge des Australiers mit italienischen Wurzeln. Sein Teamkollege bei McLaren ist Lando Norris.

Daniel Ricciardo: McLarens Formel-1-Pilot ganz privat

In seiner Freizeit entspannt der Australier bei Punk und Hardrock. Er ist ein glühender Verehrer des italienischen Motorradstars Valentino Rossi und des Fußball-Teams von Manchester United. Er selbst pflegt seine Hobbys Radfahren, Motocross, Tennis und Breakdance. Zu Weihnachten verlässt er, wenn möglich, die Wahlheimat Monaco, denn er bevorzugt ein Barbecue am Strand unter der heißen Dezembersonne seiner Heimat. Mit ganzem Herzen engagiert sich der Formel-1-Star für das Projekt „Save The Children Australia“. In Bezug auf eine aktuelle Beziehung hält sich der fröhliche Formel-1-Pilot bedeckt. Richtig schräg wird es, wenn Daniel Ricciardo auf dem Podium mitfeiert. Dann gibt es seinen berühmten „Shoey“ – er trinkt den Sekt aus seinem Schuh.