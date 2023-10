Formel 1 in Doha, jetzt im Live-Ticker: Kein Rennen für Sainz, Perez startet aus der Box

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet in Doha. Max Verstappen wurde bereits nach dem Sprint am Samstag zum Weltmeister gekürt. Jetzt hat die FIA für das Rennen eine neue Regel bekannt gegeben. Alles hier im Live-Ticker.

Runde 1/57: DAMIT LIGHT‘S OUT IN KATAR! BEIDE MERCEDES HABEN SICH GERADE INS AUS BEFÖRDERT! DABEI SAH ES GANZ SO AUS ALS WÄRE RUSSELL SCHULD. UND NUR HAMILTON MUSS SEIN AUTO LIEGEN LASSEN. DARÜBER FREUEN SICH NATÜRLICH VERSTAPPEN, PIASTRI UND LECLERC. WIR HABEN DAS ERSTE SAFTEY-CAR.

Startpositionen beim Großen Preis von Katar

1. Verstappen 2. Russell 3. Hamilton 4. Alonso 5. Leclerc 6. Piastri 7. Gasly 8. Ocon 9. Bottas 10. Norris 11. Tsunoda 12. Albon 13. Hülkenberg 14. Sargeant 15. Stroll 16. Lawson 17. Magnussen 18. Zhou 19. Perez DNS Sainz

Update vom 08. Oktober, 18:50 Uhr: Die meisten Fahrer sind sich bewusst, dass es mit der 3-Stopp-Regel für sie nicht unbedingt einfach wird. Einige Fahrer haben mehr frische Reifen zur Verfügung als andere und sind damit klar im Vorteil, wie z. B. Max Verstappen.

Update vom 08. Oktober, 18:08 Uhr: Carlos Sainz wird nicht am Großen Preis von Katar teilnehmen. Der Spanier muss sein Auto wegen eines Problems mit dem Kraftstoffsystem in der Garage stehen lassen.

Erstmeldung vom 08. Oktober, 17:20 Uhr: Doha – Sergio Perez wird aus der Boxengasse starten! Die Mechaniker mussten nach einem Unfall gestern am Ersatzboden des Mexikaners über Nacht arbeiten. Für ihn geht es um den zweiten Platz in der WM, sowohl Lewis Hamilton als auch Fernando Alonso sind in den Punkten nicht weit weg.

Formel 1 in Doha: Verstappen holt 3. Titel, aber alle Augen sind auf Piastri gerichtet

So richtig Glück scheint Max Verstappen mit seinen Weltmeistertiteln in der Formel 1 nicht zu haben: 2021 gab‘s den Streit mit Mercedes, bis heute erkennen ihm einige Fans diesen Titel nicht wirklich an. 2022 war das Chaos in Japan schuld, dass sogar Verstappen selbst nicht wirklich wusste, ob er denn jetzt Weltmeister geworden ist oder nicht. Und dieses Jahr? Im Sprintrennen in Doha wurde Verstappen Zweiter, schaffte es in den letzten Runden nicht mehr an Oscar Piastri vorbei und entschied damit seinen WM-Titel.

Das war nicht nur recht unspektakulär, sein Titel wurde quasi von Piastris Sieg überschattet. Der Rookie fährt seit dieser Saison für McLaren und hat in den letzten Rennen ziemlich deutlich gezeigt, was er kann. Neben ihm sieht sogar momentan sein Teamkollege Lando Norris alt aus. Piastri ist die Strecke in Doha noch nie vorher gefahren, hatte nur ein Freies Training zur Eingewöhnung und ließ sich auch vom Weltmeister nicht mehr einholen. Das begeisterte die Fans auf Social Media mehr als der dritte Titel von Verstappen.

Oscar Piastri feiert seinen Sieg beim Sprintrennen in Doha, Katar. © IMAGO/Sam Bloxham / LAT Images

Großer Preis von Katar: FIA gibt neue Regelungen für den Grand Prix bekannt

Das Qualifying der Formel 1 am Freitag war diesmal wieder geprägt durch enorm viele Verstöße gegen die Tracklimits. So viele, dass die Rennleitung mal wieder gar nicht hinterherkam und Oscar Piastris zweiten Startplatz erst widerrief, während die Fahrer schon die Interviews führten. Das sorgte nicht nur für Verwirrung bei den Teams, die Fans sind online auch der Meinung, dass sich die Rennleitung endlich mal etwas einfallen lassen müsste, damit solche Startplatzstrafen oder Zeitstrafen rechtzeitig an Fahrer und Teams herangetragen werden.

Nach dem Freien Training und dem Qualifying am Freitag, stellte die FIA zudem noch fest, dass die Reifen der Autos einen viel zu hohen Verschleiß hatten. Dieser würde die Fahrer gefährden, weil die Reifen möglicherweise während des Rennens so schnell dünner werden, dass sie reißen oder platzen könnten. Dementsprechend hat die FIA jetzt entschieden, dass die Fahrer maximal 18 Runden mit den Reifen fahren dürfen, das bedeutet, dass Doha ein Drei-Stopp-Rennen wird! Das könnte das Fahrerfeld im Laufe des Rennens ordentlich durchmischen. (lhe)